La loi sur le droit de publicité post-mortem de New York – Que fait-elle?

L’État de New York accorde des droits de publicité post-mortem aux personnalités décédées pendant 40 ans – 30 ans de moins que la Californie. Voici ce que cela signifie pour les artistes.

Le 29 mai, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a signé la nouvelle loi sur le droit à la publicité post-mortem. Elle prévoit un droit de publicité après le décès des personnalités ou des artistes décédés pendant 40 ans après leur décès. Cependant, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux célébrités décédées à la date d’entrée en vigueur ou après.

Cela signifie que les artistes et les personnalités déjà décédées restent dans le domaine public – selon la loi de New York. La nouvelle loi laisse également intactes les protections existantes pour les personnes vivantes, définissant plutôt une nouvelle loi pour les personnes nouvellement décédées.

« Toute personne qui utilise le nom, la voix, la signature, la photographie ou l’image d’une personnalité décédée, de quelque manière que ce soit, sur ou dans des produits, des marchandises ou des biens, ou à des fins de publicité ou de vente […] sans le consentement préalable de la ou des personnes spécifiées dans la sous-section pour de cette section, sera responsable de tout dommage subi par la personne ou les personnes blessées à la suite de cela », lit-on au paragraphe 2 (a) de la loi.

Le langage utilisé dans la loi sur le droit de publicité post-mortem de New York emprunte fortement à la loi californienne. Aucun droit de publicité n’existe au niveau fédéral, il appartient donc aux États de garantir leurs droits de personnalité.

Qui est admissible au droit post mortem de la loi sur la publicité ?

La loi de New York répertorie deux types de personnes décédées (et non les sociétés) éligibles à cette protection. « Personnalité décédée » et « artiste interprète ou exécutant décédé » sont clairement définis dans la nouvelle loi.

Une « personnalité décédée » est définie comme une personne physique qui est domiciliée à New York au moment de son décès et dont le nom, la voix, la signature, la photographie ou l’image ont une valeur commerciale au moment de leur décès ou du fait de leur décès. Cela signifie qu’une personnalité décédée n’a pas besoin d’avoir commercialisé sa personnalité avant son décès pour bénéficier de cette protection – si la façon dont elle meurt la rend célèbre.

Un « artiste décédé » est défini comme une personne domiciliée à New York qui joue un rôle, chante, danse ou joue d’un instrument de musique. Les athlètes ne relèveraient pas de la définition de « artiste décédé », selon la loi. On ne sait pas non plus où tomberaient les artistes à la retraite s’ils ne se produisaient plus au moment de leur décès.

Qu’est-ce que le droit de publicité post mortem accorde?

Il accorde à une personnalité décédée ou à un artiste une protection pour divers aspects d’eux-mêmes. Leur nom, voix, signature, photographie ou ressemblance ne peuvent être utilisés pour vendre des biens ou solliciter des services sans autorisation explicite. Ils sont également protégés contre l’utilisation non autorisée de leur réplique numérique dans une œuvre audiovisuelle scénarisée en tant que personnage de fiction ou dans une performance musicale en direct – sans consentement.

Ces lois visent à protéger les artistes interprètes ou exécutants contre les hologrammes, pièces de théâtre et autres œuvres non autorisés.