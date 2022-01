La longévité de Betty White était un hommage à sa polyvalence

La carrière de Betty White a traversé pratiquement toute l’histoire de la télévision. Et avant que White ne décède le 31 décembre à l’âge de 99 ans, sa longévité était un hommage non seulement à la persévérance, mais aussi à la volonté d’un talent classique d’Hollywood d’être polyvalent et de s’adapter.

En passant de la télévision dans les années 1940 et 1950 à la célébrité médiatique de la fin de la vie sur les sitcoms contemporaines et sur «Saturday Night Live» (avec quelques rôles de film de prune entre les deux), White était toujours capable de changer de vitesse. Elle a apporté le meilleur d’une personnalité publique irréductible – pétillante et pleine d’esprit, même ou surtout en tant que personnages sombres ou trompés – à une multitude de projets qui lui ont offert des chances de montrer différentes facettes de son talent. Ses dons rappelaient le meilleur d’une époque d’Hollywood où le charme régnait en maître ; placer ces cadeaux dans un contexte moderne a fourni un contrepoint qui maintient les fans fascinés par White pratiquement à la marque du siècle.

Les premiers travaux de White devant la caméra – dont elle a fait la transition après une carrière naissante d’interprète à la radio – comprenaient «Hollywood on Television», dans lequel elle et Al Jarvis ont improvisé pendant des heures par jour, six jours par semaine; elle est rapidement passée à «Life With Elizabeth», une comédie de situation syndiquée produite par White.

« Chose amusante: une comédie de situation d’une demi-heure a été refaite, je suppose », a déclaré White en plaisantant à la série PBS « Pioneers of Television » en 2011, notant que « Life With Elizabeth » était légèrement antérieur à « I Love Lucy ». Mais peu de séries succédant à « Elizabeth » seraient faites avec un si petit budget: « Nous avions environ un dollar quatre-vingt-quinze pour un budget pour chaque émission », a plaisanté White.

Néanmoins, White a été nominée pour son premier Emmy. Il faudra près d’un quart de siècle avant qu’elle ne soit à nouveau nominée – elle a remporté le prix de l’actrice de soutien pour son rôle dans « The Mary Tyler Moore Show » en 1975 et 1976.

Dans les années entre « Life With Elizabeth » et « Mary Tyler Moore », White est à peine resté inactif. Elle a joué une jeune mariée dans la série « Date With the Angels » de 1957 et un sénateur américain dans le film « Advise & Consent » de 1962 et a été invitée dans des séries de « The Millionaire » en 1956 à « Petticoat Junction » en 1969. Elle a également est devenu un incontournable des jeux télévisés, dans lesquels elle pouvait mettre à profit son talent pour les zingers. Son travail en tant qu’elle-même était si prolifique que, a-t-elle déclaré à un intervieweur, elle a refusé une chance d’apparaître en tant qu’animatrice dans « The Today Show » dans les années 1970. « Mes décisions n’étaient pas toutes sages, mais elles ont été prises avec conviction, car pour moi, la vie que vous vivez est toujours plus importante que le travail que vous faites », a déclaré White.

Un choix judicieux, il s’est avéré que White a pu éviter les heures d’appel matinales à « Today » à New York et entrer dans une nouvelle phase de sa carrière dans une salle de rédaction fictive à la place. Comme Sue Ann Nivens dans « The Mary Tyler Moore Show », White a recouvert la volonté d’acier de son personnage d’une couche étouffante de subtilités. Sue Ann était implacable dans sa volonté d’obtenir ce qu’elle voulait, mais charmante et polie quand son émission a commencé. C’était une performance qui montrait le talent de White pour conjurer la douceur et sa capacité à la subvertir : qui pourrait croire qu’une innocence aussi totale puisse cacher un instinct de tueur ?

Le blanc est devenu si fondamental dans l’ADN de la série qu’il peut sembler surprenant qu’elle ne soit pas là depuis le début. En effet, comme elle l’a dit aux Archives de la télévision américaine en 1997, « Au cours de la quatrième saison, j’ai reçu un appel une semaine – est-ce que je ferais le ‘Mary Tyler Moore Show’ de cette semaine ? – de la coulée. Ils voulaient une femme au foyer heureuse qui était du genre Betty White écoeurante et dégueulasse. »

Qui de mieux pour jouer le type que la femme elle-même ? White a fini par apparaître dans 45 épisodes de l’émission de Moore – et notamment, était le dernier acteur survivant. Moore et White ont fait ressortir quelque chose de spécial l’un dans l’autre, la facilité de Moore à jouer l’inconfort se heurtant à la totale assurance de White tout en tordant le couteau. Sue Ann de White pouvait affronter n’importe quel adversaire, même la fille qui a allumé le monde avec son sourire.

Le succès du travail de White sur « Mary Tyler Moore » a engendré « The Betty White Show », une sitcom sur laquelle White a joué un acteur forcé de travailler avec son ex-mari sur une nouvelle série policière. Bien qu’il ait quitté l’air après seulement 14 épisodes, il témoignait de l’intérêt de White à montrer aux téléspectateurs l’intérieur d’Hollywood, des interviews franches aux rôles qui taquinaient son image de manière méta. La volonté de White de déglomoriser la célébrité – d’assumer des rôles qui ont subverti sa célébrité ou d’être drôle et franc – montre clairement que pour elle, la ville était avant tout un lieu de travail. White aimait travailler, alignant des téléfilms tout au long des années 1970 et des arcs sur des séries telles que «St. Ailleurs », « The Love Boat » et « Mama’s Family ».

Elle a remporté un Daytime Emmy pour avoir animé le jeu télévisé « Just Men !

Trois ans plus tard, un autre trophée Emmy est arrivé – cette fois pour l’actrice principale de « The Golden Girls », White étant la première de ses co-stars à gagner dans la catégorie. En tant que Rose Nylund, la naïf bienveillante et au bon cœur de St. Olaf, Minn., White pouvait généralement compter sur lui pour fournir le cœur de la série. Elle pouvait également démonter de manière fiable ses colocataires avec une ligne bien choisie.

Comme sur « Mary Tyler Moore », un éclat d’esprit fondamental a fait que chacune des attaques de White était une surprise. Dans cette émission, White était malveillant; sur « The Golden Girls », elle était trop gentille pour se rendre compte à quel point elle rôtissait ses meilleurs amis.

« Maintenant, Rose n’a pas l’esprit lent ; elle marche juste sur un tambour différent, c’est tout », a déclaré White dans une interview en 1987. « Rose croit tout ce que quelqu’un lui dit, et elle prend chaque mot à sa surface ; elle ne cherche jamais le sens global. Et parfois, elle recule dans des situations malheureuses. Malgré tous les ravages qu’elle a créés pour Dorothy (Bea Arthur), Blanche (Rue McClanahan) et Sophia (Estelle .), ses bonnes intentions ont assuré que tout se terminerait bien.

White, à ce stade une légende de la télévision avec deux émissions majeures à son actif, n’était pas du genre à se reposer sur ses lauriers, apparaissant dans la sitcom de 1995 « Peut-être cette fois » et remportant des nominations aux Emmy en tant qu’actrice invitée dans les comédies « The John Larroquette Show » en 1996, « Suddenly Susan » en 1997 et « Yes, Dear » en 2003. Elle a gagné pour « Larroquette », dans un épisode dans lequel elle est apparue comme elle-même – comme une légende Norma Desmond-esque en déclin, insistant sur la reconquête gloire passée en mettant en scène une version musicale de « The Golden Girls ». C’était encore un autre exemple de la volonté de White de jouer avec son personnage.

Ce style de jeu est devenu plus prononcé à mesure que White, qui était le membre le plus âgé de la distribution lors du lancement de « The Golden Girls », est devenu de plus en plus présent.

ses fans d’aujourd’hui le savent.

Sur « Les Simpsons », elle s’est jouée deux fois, plus mémorable en 2000 en tant que version qui a affronté Homer après qu’il n’ait pas contribué à une campagne de promesses de PBS. Après avoir accumulé de nouvelles nominations aux Emmy (pour avoir été invitée dans « The Practice » en 2004 et « My Name Is Earl » en 2009), le rôle de soutien mémorable de White dans le film « The Proposal » de 2009 – dans le rôle de Ryan Reynolds aux yeux pétillants, astucieux grand-mère – a contribué à lancer une renaissance. Une pétition en ligne demandant à White d’héberger «Saturday Night Live» l’a amenée à apparaître, soutenue par un passage des récentes anciennes femmes de l’émission, en mai 2010. Dans son monologue, White était «elle-même» – ce mélange familier de chaleur authentique et d’attention instinct de tueur déployé. Elle a commencé par un clin d’œil à son histoire, mentionnant son travail dans « Life With Elizabeth » : « Et bien sûr, à l’époque, nous ne voulions pas le faire en direct. Nous ne savions tout simplement pas comment enregistrer les choses. Donc je ne sais pas quelle est l’excuse de cette émission.

Ce fut un moment fascinant – une légende de la télévision a rayonné dans les foyers du pays lors d’une émission qui célèbre généralement le tout nouveau, tout cela grâce aux utilisateurs d’une application de réseau social exprimant leur amour. Une partie de cet amour peut être attribuable au fait que White vient de se présenter. Il est révélateur que, avant sa sortie de « Proposal » et son triomphe de « SNL », White était apparue dans « The Bold and the Beautiful ». Rien n’était en dessous d’elle, à part ne pas essayer.

White a utilisé « SNL » comme tremplin pour « Hot in Cleveland » – la sitcom TV Land 2010 dans laquelle elle joue la logeuse d’un trio de femmes qui sont venues à Cleveland pour recommencer. C’était un tour sur « The Golden Girls » dans lequel elle a obtenu un nouveau rôle, prenant le personnage dont l’animus, pas dont la gentillesse inconsciente, fait avancer la série.

Dans ses années 90, White a continué à chercher de nouveaux défis, de nouveaux rôles, de nouvelles façons d’utiliser un médium qu’elle maîtrisait pour raconter des histoires et se connecter. Bien qu’elle ait finalement reculé dans la vie privée, la liste des projets qu’elle a réalisés parlait d’un siècle de changement dans l’industrie du divertissement et d’un fil conducteur de curiosité, d’ingéniosité et de volonté de travailler dur qui caractérise ses plus grandes stars.

