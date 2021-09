La longue histoire du Bitcoin FUD en Chine : chronologie

in

Dès la première année d’existence du bitcoin, le gouvernement chinois s’est attaqué à la principale crypto-monnaie, la martelant d’interdictions après interdictions tout en citant d’innombrables risques qui lui seraient associés.

En plus d’une décennie, la République de Chine a également réussi à augmenter son FUD (abréviation de peur, incertitude et doute) dans l’industrie, et à chaque fois, la crypto a connu un énorme succès. La semaine dernière encore, le prix du bitcoin a chuté de plus de 5% en quelques heures, en raison d’une autre réitération réglementaire des autorités chinoises pour interdire les crypto-monnaies.

Avant de plonger dans la longue histoire de China FUD, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans cette histoire. La mauvaise nouvelle est que ce type de FUD chinois est susceptible de se poursuivre, au moins au cours des prochaines années. Cependant, la bonne nouvelle est que l’effet sur le prix du Bitcoin semble diminuer avec le temps, car le BTC devient de plus en plus résistant.

Chine FUD vs. Bitcoin

Avec les interdictions sans fin et les menaces répétitives inutiles, on pourrait penser que c’est un effort bien coordonné pour faire baisser le prix du bitcoin. Mais c’est peut-être une histoire pour un autre jour.

Pour l’instant, revenons dans le passé et voyons toutes les fois où la Chine a augmenté les niveaux de FUD sur le marché de la cryptographie grâce à sa position hostile sans fin et s’engage à mettre fin aux activités de cryptographie et à la manière dont l’industrie continue de triompher.

Interdictions de la Chine sur Bitcoin. Source : TradingView

2009 – Interdiction des monnaies numériques

En juin 2009, quelques mois seulement après le lancement du bitcoin, le ministère chinois du Commerce et le ministère de la Culture ont interdit l’utilisation de monnaies numériques pour effectuer des paiements pour des biens et services du monde réel.

La décision, cependant, ne visait pas explicitement le bitcoin, mais visait plutôt à réduire plusieurs devises de jeux vidéo qui étaient censées dévaluer le yuan.

2013 – La Chine éclate après la première grande course de taureaux de Bitcoin

Quatre ans plus tard, en décembre 2013, la nation la plus peuplée du monde a lancé sa première attaque directe contre l’utilisation du bitcoin, la qualifiant de “monnaie sans valeur réelle”.

La Banque populaire de Chine (PBoC) et le ministère de l’informatique ont publié une note obligeant chaque institution financière chinoise à cesser de traiter les transactions en bitcoins.

L’effet de cet avis a été immédiat, forçant le prix du bitcoin, qui venait de franchir la barre des 1 000 $, à chuter massivement – ​​le premier impact sur les prix parmi tant d’autres à suivre.

La Banque populaire de Chine. Archiver

2014 – Le marché baissier tiré par la Chine FUD

Après avoir rebondi après le FUD chinois de 2013, l’industrie de la cryptographie a de nouveau été frappée par un autre rapport dévastateur selon lequel la « PBoC a carrément interdit les transactions Bitcoin ».

Alors que cette nouvelle, publiée en mars 2014 par Weibo, s’est avérée fausse, son effet sur le marché a été catastrophique. Des milliers de commerçants et d’investisseurs ont liquidé leurs positions et le prix du bitcoin a plongé. BTC, qui se négociait au-dessus de la barre des 1 000 $ à la fin de 2013, se dirigeait vers 400 $ seulement trois mois plus tard.

2017 – Échanges forcés de quitter la Chine

2017 restera toujours une année mémorable dans l’histoire de la crypto. C’était la première fois que le bitcoin atteignait 20 000 $ en décembre, pourtant, il était monté avec plus de FUD du gouvernement chinois que les années précédentes.

Mi-2017, la PBoC a largué deux bombes réglementaires le même mois. La première interdiction concernait les offres initiales de pièces (ICO), qui étaient à la mode à l’époque. Le second visait les échanges de crypto-monnaie.

Les autorités ont insisté sur le fait que chaque ICO en cours dans le pays devrait être immédiatement interrompue, citant qu’il s’agissait de formes illégales de financement public et qu’elles n’étaient pas autorisées par les régulateurs financiers chinois.

À la mi-septembre, la PBoC a frappé le marché de la cryptographie avec l’avis d’une nouvelle interdiction. Chaque échange de crypto-monnaie opérant dans le pays a été chargé d’interrompre ses services d’ici la fin septembre 2017, citant les risques de leur utilisation pour faciliter des activités criminelles telles que le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et la contrebande.

Plusieurs bourses de cryptographie de premier plan, dont Binance – qui opérait depuis la Chine à l’époque, n’avaient d’autre choix que de déménager et les commerçants de crypto à travers le pays ont dû déplacer leurs activités de trading vers des plateformes étrangères via des VPN.

Les prix des principales crypto-monnaies ont souffert. Mais comme toujours, le marché s’est rétabli en trois mois, et il s’est même avéré être un point de rupture pour la cryptographie dans le monde entier alors que BTC a atteint son sommet historique (ATH) de 20 000 $ en décembre 2017.

Binance. A quitté la Chine en 2017, a trouvé une nouvelle maison à Malte

2018 – Ciblage de l’exploitation minière

Début 2018, Bitcoin a subi l’un de ses plus gros krachs de prix de l’histoire. Peu de temps après avoir terminé 2017 avec des sommets de 20 000 $, la valeur de l’actif numérique principal a chuté de plus de 65% par rapport au dollar américain vers février de la même année.

Bien qu’il n’y ait aucune raison solide à la baisse, plusieurs rapports suggèrent que le plongeon est étroitement lié au Nouvel An chinois et aux rumeurs d’une nouvelle répression du minage de crypto.

En août 2018, la Chine aurait publié un autre document interdisant officiellement toutes les activités de cryptographie dans la région. Le document se concentrait sur les canaux de communication car il interdisait aux sites commerciaux tels que les comptes WeChat, les médias et autres d’héberger des événements ou des activités liés à la cryptographie.

2019 – L’interdiction de l’exploitation minière Bitcoin confirmée

Les rumeurs d’une répression massive de l’extraction de bitcoins ont été confirmées en avril 2019, lorsqu’un projet d’avertissement de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) du pays a noté que le régulateur prévoyait d’éliminer ces activités en Chine.

Le projet soutenait que l’extraction de bitcoins ne respectait pas les lois et réglementations en vigueur et polluait l’environnement. Le prix de la BTC, une fois de plus, a considérablement baissé.

2020 – Des centrales électriques ont reçu l’ordre de couper l’électricité aux mineurs

Avec le début de la pandémie de COVID-19, plusieurs mineurs chinois ont liquidé leurs avoirs en crypto, entraînant un bain de sang massif en mars, qui a vu le bitcoin et presque tous les altcoins perdre plus de 50% de leur valeur.

Malgré la pandémie mondiale, en mai 2020, les autorités gouvernementales locales de la province chinoise du Sichuan cherchaient à interdire les opérations d’extraction de crypto-monnaie dans la région.

En octobre, le marché a de nouveau été frappé par une interdiction du trading de crypto. Les contrevenants ont été menacés d’amendes représentant cinq fois la valeur de leurs fonds cryptographiques.

En décembre, les centrales électriques de la province du Yunnan, où se trouvaient bon nombre des plus grands centres d’extraction de crypto en Chine, ont reçu mandat des autorités locales de cesser de fournir de l’électricité aux mineurs de la ville. Cela a entraîné une forte baisse du taux de hachage du bitcoin.

Cependant, Bitcoin a réussi à franchir la barre des 20 000 $ et à terminer 2020 avec un nouvel ATH de plus de 30 000 $. Le hashrate a également récupéré assez rapidement.

2021 – Les mineurs quittent la Chine : la crypto est « illégale »

2021 a commencé pour le bitcoin et le marché de la crypto en général. Après avoir terminé l’année précédente avec un sommet de 30 000, BTC a continué à battre de nouveaux records jusqu’à ce qu’il culmine à environ 65 000 $ à la mi-avril.

Cependant, les choses sont rapidement devenues sombres pour les commerçants de crypto-monnaies alors que le gouvernement chinois s’est lancé dans une campagne nationale contre l’exploitation et le commerce de crypto-monnaies. Il a réitéré pour la 20e fois ses avertissements aux citoyens sur les risques associés à l’investissement dans de tels actifs « spéculatifs ».

Même si tous les fournisseurs de services financiers et passerelles de paiement du pays se sont déjà vu interdire de travailler avec des entités de cryptographie depuis 2013, la nouvelle a refait surface en mai 2021 et a fait s’effondrer le marché de la cryptographie. Bitcoin a perdu près de la moitié de sa valeur en quelques semaines.

Au cours des quatre derniers mois, la Chine a intensifié sa lutte contre les activités cryptographiques comme jamais auparavant. En juin, les responsables ont réitéré l’interdiction de l’extraction de bitcoins (encore une fois) et ont mené une répression massive contre les installations d’extraction de bitcoins, obligeant les mineurs à fermer leurs machines.

La répression de ces opérations a non seulement affecté plusieurs paramètres clés de la chaîne et fait chuter les prix, mais a également provoqué la grande migration minière en Chine, toujours en cours, alors que les mineurs de la région ont commencé à se déplacer vers d’autres emplacements favorables à la cryptographie.

En juillet, un autre rapport a révélé que la PBoC avait fermé une entreprise de technologie qui fournirait prétendument des services logiciels à des entités locales de crypto-monnaie. Le prix du Bitcoin a immédiatement chuté dès l’annonce de la nouvelle.

En août, la Chine s’est attaquée aux influenceurs de la cryptographie et le gouvernement a fermé le site Web et les réseaux sociaux du centre de blockchain de premier plan du pays.

Le 24 septembre, le marché a pris un autre coup car la PBoC aurait déclaré que toutes les transactions liées à la cryptographie dans le pays étaient illégales. Même si la nouvelle date du 3 septembre, cela n’a pas empêché le prix du bitcoin de déchiqueter 4 000 $ en quelques heures, provoquant des liquidations massives.

Verdict : Bitcoin triomphe toujours

Au cours des dernières années, les autorités chinoises ont souvent tenté d’intimider le bitcoin et de le forcer à disparaître, mais tous ses efforts – jusqu’à présent – se sont toujours avérés un échec. L’industrie de la cryptographie continue de prospérer, car le marché se remet généralement de tous les coups qu’il reçoit de la nation asiatique géante.

Bitcoin a conservé sa position de plus grande crypto-monnaie, avec un afflux de grands investisseurs institutionnels alimentant ses taux d’adoption.

À en juger par les schémas des cas précédents causés par le gouvernement chinois, le bitcoin effectue souvent une course haussière massive quelques mois après avoir subi les effets de la même vieille chanson réglementaire chinoise.

La dernière attaque de la Chine va-t-elle pousser le bitcoin vers un autre ATH ? Seul le temps nous le dira.

La source