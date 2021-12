La longue période «horrible» de la voiture de sécurité virtuelle a laissé Leclerc étourdi – .

Dans le tour d’horizon: Charles Leclerc a déclaré que la longue période de voiture de sécurité virtuelle pendant le Grand Prix d’Arabie saoudite l’avait laissé « étourdi ».

En bref

Leclerc : laissé « très étourdi dans la voiture » ​​par des tours derrière VSCLeclerc, qui a terminé septième, a déclaré que le principal défi à Djeddah était de « rester sur la bonne voie », en particulier pendant les nombreuses périodes de voiture de sécurité virtuelle. « Après les VSC, avec ces pneus durs, c’était très difficile pour moi. J’ai vraiment, vraiment lutté », a-t-il déclaré.

À un stade, le VSC a été déployé en continu pendant quatre tours, considérablement plus longtemps qu’une période typique. « Le VSC de – je ne sais pas combien de tours, pour les débris – oh mon dieu, c’était horrible », a décrit Leclerc.

Comme les conducteurs ne reçoivent qu’un court préavis avant la fin d’une période VSC, ils doivent maintenir leurs pneus à la température idéale tout au long. « En tant que pilote juste pour tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite pendant 10 minutes, je me sentais honnêtement très étourdi dans la voiture », a déclaré Leclerc. « Que cela se produise n’est pas génial, mais le rythme était bon. »

Gasly : Course difficile avec passage limité au drapeau vert.

Pierre Gasly a admis qu’il s’inquiétait du peu de drapeau vert qu’il pourrait y avoir après que deux drapeaux rouges dans les 16 premiers tours aient été suivis d’une série d’interruptions supplémentaires.

« À un moment donné, j’ai commencé à penser ‘D’accord, nous allons faire comme la moitié de la course sous VSC ou avec une voiture de sécurité complète si ça continue comme ça' », a-t-il déclaré.

Gasly a qualifié la course de « assez difficile » étant donné les fréquentes périodes de VSC et d’autres perturbations, souvent dues à des débris. « Je pense qu’en fin de compte, ils nous ont tous gardés en sécurité, ce qui n’a pas été facile car nous avons vu ce qui s’est passé en Formule 2 et c’était assez délicat mais oui dans l’ensemble, je ne pense pas avoir jamais eu une telle course . «

Prema remporte le deuxième titre consécutif des équipes de Formule 2

Prema a conservé son titre F2Prema a remporté le titre des équipes F2 pour la deuxième année consécutive, après avoir également remporté l’année dernière lorsque Mick Schumacher a remporté le championnat des pilotes. Le total de points de Prema, 375,5, leur laisse 140 points d’avance sur leurs rivaux les plus proches, Carlin, avec 235,5 points, avec un tour à jouer.

Le titre des pilotes ne peut désormais être remporté que par l’un de leurs coureurs, Oscar Piastri et Robert Shwartzman. Guanyu Zhou et d’autres ont abandonné la course au cours du week-end de course de Djeddah.

Avant sa dernière course en tant que Président de la FIA, @JeanTodt a été rejoint sur la grille par les 20 pilotes et le PDG de F1 Stefano Domenicali en signe de respect De la part de nous tous en F1, merci Jean pour votre travail inlassable et votre contribution inestimable à ce sport que nous aimons tous pic.twitter.com/RMmrevWaGS – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

Espérons que le président sortant de la FIA profite du spectacle de sa dernière course… #SaudiArabianGP – Phillip Horton (@PHortonF1) 5 décembre 2021

Vous pouvez changer vos pneus sous drapeau rouge !?!? @f1 – Jimmie Johnson (@JimmieJohnson) 5 décembre 2021

Salut tout le monde, Je voulais juste te dire que je vais globalement bien ! Pour le moment je ne sais pas si c’est déjà la fin de la saison pour moi. Mais le plus important n’est pas ça, c’était vraiment gros et Enzo est blessé. Je lui souhaite le meilleur rétablissement possible ! — Théo Pourchaire (@TPourchaire) 5 décembre 2021

