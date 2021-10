La longue poursuite de Liverpool confirmée alors que la cible du milieu de terrain correspond aux principaux critères

in

L’intérêt de Liverpool pour le milieu de terrain de Brighton Yves Bissouma s’est confirmé, en plus des démarches que le joueur entreprend pour se préparer à un transfert.

Bisouma a impressionné pour Brighton depuis qu’il les a rejoints en 2018 en provenance de Lille. Aujourd’hui âgé de 25 ans, il pourrait être prêt à passer un cap. Liverpool était lié à lui pendant le mercato estival. Il semble que l’intérêt – ainsi que celui de Manchester United – demeure.

L’international malien est en fin de contrat au stade Amex en 2023, Brighton pourrait donc manquer de temps pour en profiter. Il devient de plus en plus probable qu’un club de stature européenne bondisse en 2022.

Un rapport a même récemment affirmé Liverpool avait déjà conclu un accord pour le signer pour 40 millions de livres sterling. Un tel discours est peut-être un peu prématuré, mais l’intérêt du Merseyside est bel et bien là.

Selon Duncan Castles of the Transfer Window Podcast, Liverpool regarde Bissouma depuis longtemps. De plus, il pourrait être la meilleure option pour le prix.

“Yves Bissouma est l’un des candidats qu’ils étudient depuis plus d’un an maintenant”, a déclaré Castles.

«Statistiquement, il s’en sort extrêmement bien et le recrutement statistique est très important pour beaucoup de clubs de Premier League. C’est important pour Manchester United et Liverpool.

« Vous avez également Declan Rice, mais ce sera un multiple des frais de transfert que Bissouma exigerait.

“Bisouma est dans cette étape accessible de son contrat qui expire en 2023. La question peut être posée à Brighton à ce stade.”

Cette question n’est peut-être pas celle qui reçoit une réponse entièrement positive, cependant. Malgré la situation contractuelle de Bissouma, Brighton est confiant de garder une position ferme après avoir encaissé un autre atout cet été.

“Je pense que c’est devenu plus compliqué en ce qui concerne les frais que Brighton accepterait car ils sont maintenant riches en espèces après avoir reçu plus de 50 millions de livres sterling dans la vente de Ben White, ils peuvent donc prendre une position plus forte avec Bissouma ici”, a poursuivi Castles.

« Du côté de Bissouma, il veut jouer au football en Ligue des champions. Il pensait qu’il y avait de bonnes chances qu’il parte cet été, mais on me dit qu’il se prépare à ce mouvement en affinant son comportement hors terrain.

« Il y a eu des problèmes dont on m’a parlé concernant le retard à l’entraînement et aux réunions d’équipe. Mais maintenant, Bissouma veut que ce côté d’être un footballeur soit correct.

“Il a les trucs sur le terrain corrects, mais il veut ajouter ce côté parce que je pense que quelqu’un lui a dit que les meilleurs clubs font leurs devoirs sur la façon dont vous vous comportez et comment vous allez vous adapter dans le camp.

Liverpool a dit une alternative supérieure à Bisouma

S’il est clair que Bissouma occupe une place dans la pensée de Liverpool, il n’est pas la seule cible qu’ils peuvent envisager.

Un expert leur a récemment conseillé d’abandonner leur poursuite en faveur de quelqu’un d’autre de la Premier League.

Paul Robinson croit Youri Tielemans de Leicester City est l’homme que Liverpool devrait regarder. Quoi qu’il en soit, il s’attend à un mouvement en 2022.

“Je pense que Tielemans serait une meilleure option pour Liverpool que Bissouma”, a déclaré Robinson à Football Insider. « Est-ce que Bisouma fait l’affaire pour [Jurgen] Klopp ? Je ne suis pas si sûr.

« Ils n’ont pas beaucoup d’argent à dépenser. Nous l’avons vu dans la fenêtre de transfert qui vient de disparaître. [Georginio] Wijnaldum a joué un si grand rôle pour eux la saison dernière, il nous manquera donc naturellement.

«Ils sont légers dans ce domaine maintenant, donc je m’attends à ce qu’ils fassent appel à un autre corps dans cette position, que ce soit en janvier ou l’été prochain. Il sera intéressant de voir si Liverpool bouge en janvier.

