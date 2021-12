La loterie de Noël 2021 est arrivée

22/12/2021 à 00h23 CET

Il ne reste que quelques heures avant la célébration de la loterie de Noël 2021. Tout est prêt. Les tambours, les balles et le reste des éléments nécessaires au tirage ils reposent au Teatro Real de Madrid et les filles et les garçons de San Ildefonso sont prêts exécuter aussi bien que jamais l’extraction des balles et les chants des numéros et des prix.

Le tirage au sort Commence à 9h00, heure de la péninsule et cela durera environ quatre heures. Vous pouvez le suivre en direct sur notre site Web, où nous vous dirons tout ce qui se passe dans l’événement de Noël attendu. Avec plus de 2 400 millions d’euros de prix, parmi lesquels on retrouve le très convoité ‘Gordo de Navidad’, les fameuses pierres ou les approches et remboursementsBien vérifier tous les billets que nous jouons est important pour ne pas se retrouver sans prix, même s’il s’agit de l’un des plus petits.

Dans notre vérificateur de loterie de Noël 2021, vous pouvez vérifier si vous avez été récompensé et le montant gagné si vous faites partie des chanceux. nous mettrons à jour le palmarès en temps réel et nous détaillerons une carte des prix avec tous les lieux honorés à la tombola de Noël.

Jusqu’à quand la Loterie peut-elle être achetée ?

La La vente de loterie de Noël se déroule jusqu’au 21 décembre, la veille de la tenue de l’événement. Bien entendu, si l’achat doit être effectué dans une administration de loterie, la disponibilité sera conditionnée aux heures d’ouverture de chaque établissement. Si vous choisissez d’acheter des billets en ligne, pensez à le faire sur des sites fiables. Nous vous laissons ici une série de conseils et de recommandations pour acheter la loterie de Noël en ligne.

Plusieurs personnes dans une administration de loterie de Noël. | PE

Collectez des prix de loterie

Si vous êtes récompensé le 22 décembre, il est important que vous sachiez que vous pouvez Récupérez votre prix à partir de 18h00, heure de la péninsule, le même jour. Bien entendu, à condition que le montant gagné ne dépasse pas 2 000 euros. Dans ce cas, vous devez vous rendre dans une banque agréée par Loterías y Apuestas del Estado et présenter tous les documents nécessaires. Vous pouvez voir ici quelles procédures doivent être effectuées pour collecter un dixième de la Loterie de Noël d’un montant supérieur au montant indiqué ci-dessus.

Liste complète des récompenses

Environ 45 minutes plus tard le tirage extraordinaire de la loterie de Noël est terminé, LOterías y Apuestas del Estado rend public la liste complète des récompenses. Il est important de revérifier les dixièmes après cette publication, nous veillons donc à ne pas jeter un dixième attribué en pensant que ce n’était pas le cas.

Les gens célébrant un prix de loterie de Noël. | Agences