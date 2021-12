La loterie de Noël remonte comme un baume en temps de covid

19/12/2021 à 18:23 CET

« À le mal temp bonne tête« , dit le dicton, quelque chose que doivent penser les acheteurs de la célèbre Loterie de Noël, dont les ventes remontent cette année alors que la sixième vague d’infections à coronavirus progresse de manière imparable.

Ce tirage extraordinaire, une tradition de plus de 200 ans et également connue à l’étranger, marque le début des célébrations de Noël en Espagne chaque 22 décembre, bien que avec restrictions, et probablement sans participation du public pour la deuxième année consécutive en raison d’un fort rebond des infections.

Des millions de personnes croient que la chance leur offrira la joie d’un prix, plus cette année, un soulagement financier et émotionnel, un baume dans les moments difficiles, aussi petits soient-ils. Parce que l’Espagne est confrontée à de graves dommages sociaux et économiques dus à la pandémie, qui a déjà causé environ 89 000 décès, selon les dossiers de santé officiels, et fait couler l’économie de 10,8 % en 2020.

Un exemple de cet espoir est le cas de la administration Doña Manolita de Madrid, l’un des établissements de vente de loterie les plus connus du pays, dans les environs de la Puerta del Sol, dans le centre historique de la capitale. Des centaines de clients de n’importe quelle partie de l’Espagne (et d’autres pays) peuvent attendre des heures et des heures à la porte pour acquérir les précieux billets, les billets pour participer à la tombola, à 20 euros chacun (22,5 $).

Mais huit jours avant cela Tombola de Noël, Doña Manolita avait déjà dépêché en vitrine et sur internet tous les dixièmes que j’avais à disposition. La même chose s’est produite l’année dernière, mais « pas si tôt » et c’est la différence, a précisé un employé de l’établissement.

Plus de ventes

La collecte de Noël, qui représente généralement 30% de celle de toute l’année, a chuté de 11% pour le tirage 2020, selon l’entité publique Loterías del Estado. La vente a été entravée alors par des restrictions sociales, de voyage et commerciales, mais maintenant pratiquement abolie.

La prévision globale est une augmentation des ventes de 15% cette année, explique Borja Muñiz, président de l’Association nationale des associations provinciales d’administrateurs de loterie (Anapal). Ainsi, il viendra de 3,1 milliards d’euros (3 488 millions de dollars), un montant similaire à celui de 2019, avant la pandémie.

Selon cette organisation, quelque 24 millions de personnes joueront cette année pour remporter le premier prix de Noël, connu sous le nom d’El Gordo, de 400 000 euros au dixième (450 000 dollars), dont 18% revient au Trésor public en impôts. Bien qu’ils puissent aussi se consoler avec beaucoup d’autres d’un montant moindre.

« La vente se passe mieux qu’on ne le pensait», a confirmé Angélica Segovia, qui expédie la loterie sur l’île atlantique de Tenerife.

Des coutumes qui ne changent pas

Et, comme en d’autres occasions, la demande de chiffres curieux se multiplie ou coïncidant avec des dates désignées.

Cette année est 19 921, en référence au début de l’éruption du volcan Cumbre Vieja sur l’île atlantique de La Palma (19 septembre 2021) ; et d’autres numéros qui y sont vendus, car il y a une croyance populaire, presque jamais réalisée, qu’il touche là où il y a un malheur.

Et en quête de chance ils changent et jouent des dixièmes En famille, entre amis et connaissances, on les achète dans les commerces et bars, dans toutes sortes d’associations, dans des lieux de vacances ou en chemin…

Sans surprise, le slogan de la campagne publicitaire 2021 est « Nous partageons notre chance avec ceux qui partagent nos vies », ce qui illustre comment ce tirage est vécu en Espagne, le plus populaire de tous, toujours avec une grande attente.

Une année de plus, il se tiendra au Teatro Real de Madrid par le système traditionnel de deux tambours : l’un avec les boules des 100 000 numéros en jeu et l’autre, beaucoup plus petit, avec celles des 1 807 prix. Ils seront chantés, un par un, par des élèves de l’école San Ildefonso de Madrid.

La valeur de l’émission des billets s’élève à 3.440 millions d’euros (3.870 millions de dollars), dont 70% seront distribués en prix. Hormis le jackpot, le deuxième sera de 125 000 euros au dixième, et le troisième distribuera 50 000 euros, auxquels le retenue d’impôt correspondante, en plus d’autres d’un montant moindre.

Et attention aux célébrations, qui peuvent être une source importante de transmission du coronavirus, puisque l’Espagne est à risque maximum de contagion.