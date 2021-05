La loterie des vaccins de l’Ohio est gagnante quoi qu’il arrive

Cette semaine, l’État de l’Ohio a organisé une loterie pour les personnes vaccinées qui a donné 1 million de dollars à une personne très chanceuse. Et même si je suis contrarié que moi, un Ohioan vacciné, n’ai pas gagné, il semble que la loterie donne un coup de pouce au déploiement des vaccins dans l’État.

Voici comment cela fonctionne: tous les mercredis au 23 juin, l’État nommera au hasard deux personnes à partir de sa base de données de personnes vaccinées. L’une de ces personnes viendra du groupe des 12 à 17 ans, obtenant une bourse d’études de quatre ans dans un collège ou une université de l’État de l’Ohio. L’autre chanceux viendra du groupe des 18 ans et plus, gagnant 1 million de dollars.

La loterie a été annoncée le 12 mai. Sur la base des données de l’Ohio, l’État a vu une augmentation de 47% des premiers coups parmi les personnes de 18 ans et plus du 14 au 19 mai par rapport au 7 au 12 mai. et 17 ans à la même période. (Il n’y a pas de numéros pour le groupe de 12 à 15 ans, car ils sont devenus éligibles aux vaccins le même jour que l’annonce de la loterie.)

D’autre part, les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) montrent que la vaccination des personnes de 18 ans et plus dans l’Ohio a en fait chuté de 22% au cours de cette période.

Cela est presque certainement dû à une bizarrerie de rapport de données: alors que les chiffres de l’Ohio sont basés sur le moment où un premier coup a été administré, les CDC sont basés sur le moment où un premier coup a été signalé. Les données de l’Ohio sont donc plus susceptibles de saisir l’effet de la loterie en temps réel.

Même les données du CDC, cependant, montrent que les chiffres de vaccination de l’Ohio pour le groupe des 18 ans et plus ont évolué un peu mieux que les chiffres des États-Unis depuis l’annonce de la loterie, l’État devançant la nation après avoir pris du retard début mai.

Cela suggère que l’Ohio fait quelque chose de mieux que l’Amérique dans son ensemble. Ce pourrait être la loterie. Cela pourrait aussi être tout autre chose – peut-être que certains groupes de sensibilisation locaux dans l’État ont vraiment intensifié leurs efforts récemment. Nous aurons besoin d’analyses et d’études plus rigoureuses pour en être sûrs.

Mais si l’Ohio a pris la bonne décision ne devrait pas se résumer au succès ou à l’échec de la loterie – parce que ces incitations inhabituelles et qui font la une des journaux sont le genre de choses que plus d’États devraient essayer, même si elles ne fonctionnent pas aussi bien que nous. espéré.

À l’heure actuelle, le déploiement des vaccins aux États-Unis est médiocre. Nous pourrions atteindre l’objectif du président Joe Biden d’un taux de premier tir de 70% chez les adultes d’ici le 4 juillet, mais cela peut être un appel serré: le taux de premier tir quotidien a plus que diminué de moitié depuis un sommet à la mi-avril, et de plus en plus, le problème. est l’hésitation envers le vaccin.

Nous ne savons pas vraiment comment résoudre ce problème. Nous sommes dans la nouvelle situation d’essayer de vacciner rapidement toute la population au milieu d’une pandémie. Nous n’avons donc pas autant de solutions éprouvées – et les fonctionnaires ont besoin de créativité et de flexibilité pour déterminer ce qui fonctionne.

C’est là que ces incitations entrent en jeu. Cela comprend une loterie, que quelques autres États copient maintenant sous une forme ou une autre, mais aussi d’autres approches comme des paiements de 100 $ et de la bière gratuite avec les vaccins.

Oui, c’est un peu triste que certains Américains aient besoin d’incitations pour obtenir un vaccin potentiellement vital alors que de nombreux endroits dans le monde réclament désespérément plus de vaccins.

Mais si les incitations sont ce qu’il faut, nous ne pouvons pas ignorer cette réalité – les enjeux dans la lutte contre Covid-19 sont trop importants.

Tous ces efforts ne porteront pas leurs fruits, et certains peuvent même finir comme des erreurs coûteuses. Mais cela vaut la peine de prendre ces risques. Sinon, nous aurons plus de mal à comprendre ce qui fonctionne.