Actualités Bitcoin

La Louisiane adopte un projet de loi encourageant l’utilisation accrue de Bitcoin tout en le félicitant de son succès

L’État de Louisiane a adopté un projet de loi qui encourage l’utilisation du Bitcoin tout en commandant l’actif cryptographique d’un billion de dollars pour son succès et son créateur pseudonyme Satoshi Nakamoto pour sa contribution à la sécurité économique.

Alors que maintes et maintes fois, les allégations non fondées du gouvernement interdisant le Bitcoin provoquent une vente massive sur le marché, les organismes gouvernementaux sont occupés à faire avancer cette révolution et à capitaliser sur cette technologie.

La Louisiane, qui est la dernière à apporter son soutien à l’industrie de la crypto-monnaie, rejoint le Wyoming, le Kentucky, Miami et Jackson.

«Pour féliciter Bitcoin pour son succès en devenant le premier actif décentralisé d’un billion de dollars et pour encourager l’État et les gouvernements locaux à envisager des moyens qui pourraient les aider à bénéficier de l’utilisation accrue de cette nouvelle technologie», lit-on dans le projet de loi HR33.

Daté du 22 avril, le projet de loi parle du potentiel de Bitcoin de remplacer l’or en tant que réserve monétaire, avec un plafond d’offre limité qui utilise une plate-forme de négociation d’actifs numériques automatisée peer-to-peer, open source et sans la nécessité d’un tiers.

Il poursuit ensuite en notant que non seulement Bitcoin s’est avéré être un outil essentiel pour les entreprises, mais qu’il s’est également «avéré être un outil essentiel pour les citoyens du monde entier pour se protéger de la dégradation de la monnaie».

Alors que la demande de crypto-monnaies telles que Bitcoin augmente, il existe également un besoin accru de devises communautaires qui aident essentiellement à faciliter les transactions locales au sein de groupes ayant des besoins communs, lit-on dans le projet de loi.

L’une de ces devises communautaires est Moxey; une monnaie communautaire numérique propriétaire inventée en Louisiane même. Cette devise permet aux entreprises de fournir un accès à de nouveaux clients, un meilleur accès au capital et de nouveaux outils pour les primes et la rémunération des employés.

«La Chambre des représentants de l’Assemblée législative de Louisiane félicite par la présente Bitcoin pour son succès à devenir le premier actif décentralisé d’un billion de dollars et encourage l’État et les gouvernements locaux à envisager des moyens qui pourraient les aider à bénéficier de l’utilisation accrue de cette nouvelle technologie», il conclut.

Bitcoin / USD BTCUSD

50 641,0022 749,491,48%

Volume 52,94 b Changement 749,49 $ Ouvert 50641,00 $ 22 Circulation 18,69 m Plafond du marché 946,49 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.