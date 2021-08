La Louisiane et San Francisco sont les derniers à imposer un mandat de masque d’intérieur, quel que soit le statut vaccinal .

La Louisiane et San Francisco sont devenues respectivement le dernier État et la grande ville américaine à imposer des mandats de masque COVID-19 en raison de l’augmentation du nombre de cas dans le monde.

Le gouverneur du GOP de Louisiane, John Bel Edwards, a annoncé lundi un mandat de masque d’intérieur à l’échelle de l’État, car la variante delta hautement contagieuse du virus augmente le nombre d’infections et d’hospitalisations.

“Il est devenu extrêmement clair que notre atténuation actuelle en place peut faire face à notre vague actuelle de COVID”, a déclaré Edwards, selon la filiale locale d’ABC KATC TV. “Aucun signe que les choses vont s’aplatir.”

Les mandats suivent les directives des Centers for Disease Control de la semaine dernière selon lesquelles tout le monde porte un masque à l’intérieur, quel que soit son statut vaccinal.

Le mandat du masque d’Edward s’applique aux résidents vaccinés et non vaccinés de 5 ans et plus et entre en vigueur mercredi. Le mandat restera en place au moins jusqu’au 1er septembre.

Le bureau du gouverneur a déclaré que le taux de vaccination insuffisant de l’État avait également entraîné une augmentation exponentielle du nombre de cas en Louisiane.

Lundi également, les responsables de la santé de San Francisco et de six autres comtés de la région de la baie ont annoncé le rétablissement d’un mandat de masque pour tous les environnements intérieurs.

Le nouveau mandat s’applique également à tous les résidents quel que soit leur statut vaccinal et prend effet mardi dans les comtés de San Francisco, Alameda, Contra Costa, Marin, San Mateo, Santa Clara, Sonoma et dans la ville de Berkeley, selon la filiale locale de NBC KCRA TV .

“Le virus ne se soucie pas du type d’espace intérieur dans lequel vous vous trouvez”, a déclaré le Dr George Han, agent de santé adjoint à Santa Clara. « Il existe un risque que vous puissiez entrer en contact avec le virus qui cause le COVID-19. »

Des mandats de masques d’intérieur sont déjà en vigueur dans les comtés de Los Angeles, Yolo et Sacramento, rapporte également KCRA.