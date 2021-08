La lourde défaite d’Arsenal à Manchester pourrait voir une réplique du tableau de bord des transferts 10 ans plus tard et aider les Gunners à regagner le top quatre de la Premier League

in

Les fans d’Arsenal espèrent que l’histoire se répète avant la fermeture de la fenêtre de transfert après avoir vu leur équipe se faire battre à Manchester.

Il y a dix ans, les Gunners ont perdu 8-2 dans la même ville, bien que contre Manchester United, et, après un début de saison effrayant, ils voudront une réplique de l’affaire des transferts tardifs qui les a vus conserver leur place au sommet. quatre.

getty

Arsenal a été humilié à l’Etihad

GETTY

Et il y a 10 ans, ils ont subi un sort similaire dans la même ville à presque exactement la même date

Tout comme en 2011, Arsenal n’a pas réussi à remporter son premier match à l’extérieur contre une équipe qu’il était censé battre. Cette année-là c’était Newcastle, cette année c’était Brentford.

Le match nul 0-0 des Gunners contre Newcastle n’était pas aussi mauvais que la défaite 2-0 de cette saison contre le nouveau promu Brentford lors de la première journée de la saison.

Puis, tout comme en 2011, Arsenal a été battu 2-0 à domicile par l’un de ses rivaux pour une place parmi les quatre premiers. Cette année-là c’était Liverpool, cette année c’était Chelsea.

Luis Suarez était sur le point d’entamer sa première saison complète en tant que joueur de Liverpool, et l’Uruguayen a marqué le deuxième des buts des Reds ce jour-là.

Mikel Arteta était un joueur d’Arsenal au cours de cette saison 2011-12

De même, le nouvel attaquant des Blues Romelu Lukaku a marqué pour Chelsea lors de sa victoire contre les Gunners à l’Emirates Stadium le week-end dernier.

Pendant ce temps, lors de leur troisième match, leur misère a été aggravée par les coups 8-2 de Manchester United. Cette fois, ce n’était qu’une humiliation 5-0.

Et après cette énorme perte il y a 10 ans, les Gunners ont quand même réussi à terminer troisième – quelque chose avec Mikel Arteta espère reproduire cette saison.

Mais ils doivent faire ce que l’équipe de Wenger a fait cette année-là et dépenser gros le dernier jour de la fenêtre de transfert – même si ce n’était pas totalement sans faille.

Un mauvais début de saison a clairement conduit le club à sentir qu’il devait se renforcer avant le reste de la saison, d’autant plus qu’il avait vendu des joueurs comme Cesc Fabregas, Gael Clichy et Samir Nasri plus tôt dans la fenêtre.

GETTY

Robin van Persie jouait pour Arsenal contre Manchester United lors de cette défaite 8-2, avant son transfert aux Red Devils

Gervinho, Alex Oxlade-Chamberlain, Joel Campbell et Hector Bellerin avaient tous déjà été signés, mais la défaite 8-2 a martelé le fait que davantage de signatures devaient être faites.

Personne n’en attendait cinq, oui cinq, en l’espace de 48 heures.

Park Chu-Young et Andre Santos, deux des pires recrues de l’histoire du club, faisaient partie des 26 millions de livres sterling, ainsi que Yossi Benayoun prêté par Chelsea.

Jusqu’à présent, pas si bon.

.

Wenger a organisé un autre top quatre pour Arsenal en 2011/12

Cependant, les deux autres signatures qu’ils ont faites au cours de cette période de deux jours les ont presque à eux seuls aidés à terminer dans les quatre premiers cette saison – et cela pourrait les aider une décennie plus tard, car ils se trouvent dans une situation similaire.

Le défenseur allemand Per Mertesacker – qui est désormais manager de l’Académie d’Arsenal – a été amené du Werder Brême, aux côtés d’un milieu de terrain d’Everton, Mikel Arteta – que lui est-il arrivé ?

Cette année, Arsenal a encore dépensé gros, en signant Aaron Ramsdale, Ben White et Martin Odegaard, pour n’en nommer que quelques-uns, leurs dépenses atteignant un total de 130 millions de livres sterling cet été.

.

Santos était l’une des signatures les plus pauvres de Wenger

Avec les nouvelles recrues, il n’y a eu que trois défaites après cette défaite 8-2 jusqu’au début de l’année, ainsi que sept victoires consécutives en février et mars, ce qui leur a permis de se frayer un chemin jusqu’à la troisième place le dernier jour de la saison. .

Le tableau est certainement plus sombre cette année, mais certains mouvements radicaux sur le marché des transferts pourraient bien en faire une réelle possibilité.

Ou juste un mouvement radical dans l’ensemble.

C’est Arteta qui a rejoint Arsenal qui a aidé à faire le changement toutes ces années, cette fois, c’est peut-être son départ qui l’a déclenché.

Il y aura une clameur pour qu’Antonio Conte le remplace, tandis que le patron de Leicester City Brendan Rodgers, le manager de Brighton Eddie Howe et le gaffer des Rangers Steven Gerrard seraient également parmi les candidats.

Quoi qu’il en soit, quelque chose doit changer bientôt aux Emirats, avant qu’il ne soit trop tard.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.