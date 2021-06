La “lumière au bout du tunnel” de Mick Schumacher à Haas

Mick Schumacher a déclaré qu’après avoir établi un temps assez bon pour la Q2 en France, il y avait “la lumière au bout du tunnel” pour Haas cette saison.

Le rookie allemand a réalisé un temps impressionnant dans son backmark Haas qui était assez bon pour une place provisoire sur la grille P14 lors de la première séance de qualification.

Mais pour la troisième course consécutive, un drapeau rouge a mis fin prématurément à une séance – Schumacher étant celui qui a clôturé la Q1 après avoir pris un gros coup contre le mur à la sortie du virage 6 au Paul Ricard.

Les pilotes n’ont pas eu assez de temps pour effectuer un autre tour lancé après l’arrêt de la session, ce qui a peut-être été un facteur partiel dans le fait que le pilote Haas a atteint la Q2 – Yuki Tsunoda d’AlphaTauri s’est également écrasé hors de la session et Lance Stroll son seul temps au tour de vol supprimé pour dépassement des limites de la piste.

Bien que l’équipe ait déclaré avant le début de la saison qu’elle se concentrait entièrement sur le développement de sa voiture 2022 au lieu de mettre à niveau son challenger actuel, Schumacher est satisfait des signes de progrès dans l’équipe et pense que les efforts de l’équipe commencent à porter leurs fruits.

“Qu’est-il exactement arrivé? Je suppose que j’ai juste poussé un peu trop fort dans le virage, cela a éjecté l’arrière », a déclaré Schumacher à propos de sa chute après les qualifications.

« De toute évidence, les voitures sont très affectées par le vent, peut-être d’une manière qui aurait déclenché un survirage supplémentaire.

“Néanmoins, nous avons réussi à entrer dans notre premier Q2 cette année, donc les choses s’éclaircissent et je pense que nous pouvons, espérons-le, profiter davantage de ces jours à l’avenir.

« Il y a des dommages à la voiture, oui, mais à quel point ? Je ne sais pas. Si la boîte de vitesses est endommagée, alors nous aurons évidemment un problème.

«Mais si tout va bien, nous allons commencer à partir de là et c’est sur le papier, c’est pour moi ce qui compte.

« En course, je peux faire autre chose. Je suis optimiste et nous voyons la lumière au bout du tunnel.

“L’équipe est de plus en plus motivée chaque jour, je suis plus motivé chaque jour et ces résultats prouvent aujourd’hui que notre travail acharné grandit.”

