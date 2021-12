La lumière dans l’écurie

Une fois, au cours d’une période très déroutante de la quarantaine, j’ai reçu deux observations plutôt contradictoires destinées, je suppose, à me faire sentir mieux. Une personne très gentille m’a dit que Dieu ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter, et une autre personne très gentille a cité Sigmund Freud qui a apparemment écrit un jour que « on nous en demande trop ». Ces observations m’ont été partagées lorsque j’étais à la fin des années 40, que je buvais encore et que j’étais très en mer, avec des tempêtes faisant rage à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

Malgré les tentatives incessantes de ma mémoire pour alléger la charge de mes souvenirs, j’ai réussi à garder ces deux commentaires. L’un ne se produit jamais sans l’autre maintenant, et ils ne semblent jamais s’annuler l’un l’autre. Il y a de nombreuses raisons de croire les deux choses. Même ceux d’entre nous qui sont agnostiques en ce qui concerne qui ou ce que Dieu est, pour ceux d’entre nous qui préfèrent laisser le mystère être, il y a toujours le désir de se réfugier dans l’idée d’une divinité aimante qui ne permettrait jamais plus de mauvaises choses arriver à nous que nous ne pouvions gérer.

Pourtant, il ne semble pas possible de traverser la vie sans quelques nuits très sombres de l’âme, des moments où nous sommes sans espoir, des moments où le poids du monde oppresse nos esprits, nous laissant avec le sentiment que tout est loin plus que nous ne pouvons tout à fait supporter.

Comme il est donc approprié que dans la plupart des endroits du monde, aussi loin dans le passé que nous puissions regarder, il y a eu des célébrations d’espoir à l’époque où le soleil est le plus éloigné, lorsque nos ancêtres craignaient sûrement que la lumière ne s’éloigne de nos vies. Le solstice d’hiver était un moment de réjouissance, lorsque certains de nos premiers prédécesseurs ont noté que les jours avaient recommencé à rallonger, signalant le retour du soleil et le renouvellement de sa chaleur et de sa lumière. Il y aurait un autre printemps, une autre récolte dans le sol, un éventail de raisons de continuer. Dans la cosmologie chrétienne, cet espoir est venu emmailloté dans l’histoire de la naissance d’un bébé, né au cœur de l’hiver d’un couple désespéré sans abri, contraint de se réfugier dans une étable.

Beaucoup de bonnes leçons ont émané de cette histoire de naissance virginale : des hommes sages, de l’encens et de la myrrhe, et un enfant envoyé pour mourir jeune en essayant d’enseigner à notre espèce toujours en difficulté la simple leçon de l’amour. Cette histoire semble également incorporer les deux commentaires qui m’ont été faits le même jour pendant ma période sombre de la quarantaine : on nous en demande trop, et jamais plus que ce que nous pouvons supporter.

Il y a deux jours, avec ma fille Kelly, nous avons apporté un gros sac d’épicerie au misérable campement de sans-abri à moins d’un kilomètre de notre maison sèche, chaude et bien approvisionnée. Les pouvoirs en place à Sacramento ont déraciné les sans-abri tous les quelques mois. Il n’y a pas si longtemps, ceux qui avaient élu domicile sous les viaducs autoroutiers ont été expulsés de cet abri limité. Leurs tentes sont désormais entièrement exposées aux pluies régulières et aux vents. Dans quelques cas, les tentes sont abandonnées, à plat sur le trottoir. Aucun de ces « foyers » pour sans-abri n’avait été conçu pour des logements à long terme. Personne, absolument personne, ne choisirait de vivre comme ces gens tentent maintenant de vivre, menacés par les éléments, par la même pandémie qui a même les bien nourris et bien logés à moitié frénétiques de peur. Les peurs des sans-abri sont beaucoup plus vastes et immédiates. Leurs dangers incluent parfois des menaces de la part de personnes instables et débordées émotionnellement qui peuvent vivre dans des tentes à proximité.

Je ne veux pas raconter ma brève visite dans l’enfer des sans-abri comme l’une de ces histoires de « comptez vos bénédictions ». Nous savons tous que le monde est plein de gens désespérés qui traversent à peine leurs journées. Nous savons également que lorsque nous sommes « au fond des dépotoirs », cela nous fait surtout nous sentir plus mal lorsque des personnes bien intentionnées essaient de nous rallier le moral en nous rappelant des enfants affamés. Parler de personnes qui souffrent pire que nous transmet toujours le message qu’en plus de tout ce que nous avons à faire dans nos vies les plus privilégiées, nous sommes également geignards, manquant d’appréciation pour ce que nous avons. La douleur est la douleur, après tout, et les manières dont nous sommes mis au défi sont nombreuses et variées. Mais alors que je regardais ce campement, ces tentes abîmées par les intempéries et la table de préparation des aliments de fortune trempée de pluie, j’ai eu du mal à imaginer les défis que devaient relever ces gens, surtout en cette saison dans le pays le plus riche du monde. Cela semblait sûrement à la limite de ce que les gens pouvaient supporter.

Une centaine de mètres plus loin, sous le passage souterrain de l’autoroute désormais vacant, j’ai vu deux personnes affalées sur le trottoir. Ils semblaient être sans abri ni possessions d’aucune sorte. Ils avaient l’air aussi tristes que les êtres humains peuvent l’être. J’ai fouillé dans mes poches et j’ai trouvé 16 $. Kelly a garé la voiture et le plus jeune des deux, un Noir avec un bandana humide sur la tête, s’est relevé du trottoir pour prendre l’argent que je lui tendais. La femme blanche d’une cinquantaine d’années à côté de lui avait une expression de rage et d’indignation. L’idée que mes seize dollars pourraient réparer ce qui les affligeait semblait pathétique à la manière dont les gestes libéraux blancs semblent si souvent.

L’homme a tenu l’argent, m’a remercié, m’a offert des bénédictions, puis s’est lancé dans une histoire en grande partie incohérente sur la façon dont il avait atterri sur le trottoir quelques heures plus tôt, expulsé et verrouillé de ses fouilles louées, incapable de récupérer une seule couverture. . Son histoire a été livrée comme si elle était en boucle, redémarrant l’histoire à chaque fois qu’il s’arrêtait. Il fut démasqué, ainsi que son compagnon, ce qui me causa une certaine inquiétude, d’autant plus qu’il s’animait. J’ai été très honnêtement soulagé lorsqu’il a interrompu son récit et nous a donné l’occasion de prendre congé.

De là, nous nous sommes rendus au lieu de collecte et de distribution de Pains et Poissons. Nous étions dans la voiture de Kelly, remplie de dons qu’elle avait aidés à organiser dans son école, un rassemblement important de choses allant de la soupe aux noix, des lits pour chiens aux livres pour enfants, des manteaux aux multivitamines. Un volontaire a apporté un chariot élévateur portant une grande boîte. Je n’avais pas été présent lorsque Kelly avait chargé l’arrière de sa voiture avec une corne d’abondance de cadeaux que ses élèves avaient rassemblés, et le cadeau que j’en ai retiré pour moi-même était la fierté que j’ai de la bonté de mon enfant, rarement si toujours libre de penser à ce qu’elle peut faire pour améliorer les choses dans cette vallée de larmes, notre maison terrestre. Elle est une bienfaisante dans le meilleur sens du terme, mais l’ampleur de la tâche qu’elle se donne peut parfois submerger même des esprits aussi brillants que le sien.

Plus tard dans la journée, elle l’a perdu dans un grand magasin où elle est tombée sur une femme ne portant pas de masque et lui a poliment rappelé qu’il y avait eu un panneau sur la porte exigeant que les clients portent des masques. La femme démasquée n’a pas apprécié la suggestion de ma fille. La tension s’est ensuivie, mais d’autres problèmes ont été évités. L’incident a cependant été la goutte d’eau à la fin d’un trimestre scolaire surchargé de craintes de fusillades dans les écoles, les voix pas si lointaines des Trumpers menaçant de violence contre les enseignants, l’émergence de la variante Omicron et le grand poids de l’enseignement pendant des périodes comme celles-ci, avec des changements constants dans la façon dont la tâche doit être effectuée pendant une pandémie qui continue de nous affliger et de nous confondre tous. Plus que jamais je l’avais su ou pu me souvenir, le monde semblait s’effondrer.

Nous pensions tous que la vie était un défi jusqu’à ce que nous ayons des enfants. Puis, en voyant les défis de la vie à travers leurs luttes, nous avons réalisé à quel point la vie peut sembler difficile. N’avions-nous pas rêvé quand ils étaient bébés d’un monde bien meilleur que nous leur laisserions ?

Maintenant, c’est Noël qui revient sur une planète échevelée qui a désespérément besoin d’un sauveur. Tant de gens luttent aux limites mêmes de ce qu’ils peuvent gérer. Des millions d’autres ont dépassé les limites de ce qui peut être géré : les populations en constante évolution autour du globe déracinées par les conflits, les milliards (oui, des milliards) qui vivent si précairement au fond du tas mondial, un endroit surveillé par quelques milliers sans vergogne accapareurs avares.

Et encore nous célébrons. Peut-être le devons-nous, comme notre espèce l’a fait depuis toujours. Nous embrassons les personnes les plus proches de nous dans nos cercles de lumière séparés, espérant des temps meilleurs à venir, prenant du répit et rassemblant des forces pour les luttes qui nous attendent sûrement lorsque la célébration sera terminée.

Si vous ne parlez pas français, et si vous n’avez pas de traducteur à portée de main (comme moi), je partagerai simplement ce qu’elle a partagé avec moi. De la voix la plus douce que j’ai pu trouver, cette chanson et ce chanteur expriment l’espoir éternel de paix, d’abri, de chaleur, d’amour et de lumière que nous recherchons dans les langues du monde fatigué.

_______