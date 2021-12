La lumière invisible devient visible

06/12/2021 à 08:00 CET

En 2014, des recherches de l’Université de Washington à St. Louis ont découvert que, dans certaines conditions, l’œil humain peut voir la lumière infrarouge, un type de rayonnement électromagnétique et thermique dont la longueur d’onde ne fait pas partie de notre spectre de visibilité.

Aujourd’hui, des chercheurs du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Suisse, d’Espagne (Universitat Politècnica de València), de Chine et des Pays-Bas ont converti la lumière infrarouge en une plage pouvant être détectée avec des capteurs conventionnels. Les résultats sont détaillés dans deux articles publiés dans la revue Science.

Il y a sept ans, des chercheurs américains ont découvert que, dans certaines conditions, la rétine pouvait détecter la lumière infrarouge.

Ils ont utilisé des cellules rétiniennes de souris et d’humains, ainsi que de puissants lasers qui émettent des impulsions de lumière infrarouge, et ont observé que lorsque ces impulsions brillaient rapidement, les cellules sensibles à la lumière de la rétine recevaient parfois un « double coup » d’énergie infrarouge. Lorsque cela s’est produit, l’œil a pu détecter une telle lumière.

Regarder au-delàDans la nouvelle recherche, les scientifiques ont construit un dispositif nanométrique qui utilise des molécules vibrantes pour transformer la lumière infrarouge invisible en lumière visible – il peut étendre les capacités de vision des détecteurs de lumière visible couramment disponibles et très sensibles jusqu’à l’infrarouge.

Ils le font en ajoutant de l’énergie à la lumière infrarouge avec un médiateur : de petites molécules vibrantes. La lumière infrarouge est dirigée vers les molécules où elle est convertie en énergie vibratoire.

Simultanément, un faisceau laser à fréquence plus élevée frappe les mêmes molécules pour fournir l’énergie supplémentaire et convertir la vibration en lumière visible.

Pour piloter le processus de conversion, les molécules sont prises en sandwich entre des nanostructures métalliques qui agissent comme des antennes optiques, concentrant la lumière infrarouge et l’énergie laser sur les molécules.

Résultat cohérentLe résultat est cohérent, notent les chercheurs dans un communiqué de l’EPFL : toutes les informations présentes dans la lumière infrarouge d’origine sont fidèlement mappées sur la lumière visible nouvellement créée, même s’ils reconnaissent également que l’efficacité de conversion lumineuse de l’appareil reste très faible et ils travaillent à son amélioration.

L’objectif est de détecter un rayonnement à des fréquences où il est normalement difficile (équipements coûteux, encombrants qui nécessitent des températures cryogéniques), comme l’infrarouge moyen, se convertissant à des fréquences plus élevées, jusqu’au visible, où il existe de très bons détecteurs et très bon marché. , explique l’un des auteurs, Alejandro Martínez, professeur à l’Université polytechnique de Valence (UPV), à Trends21.

Et il ajoute : ce développement ouvre la porte à de nouveaux systèmes de détection pour des applications en imagerie thermique, observation de l’univers, détection de polluants et de gaz à effet de serre, ainsi qu’en analyse chimique et biologique.

Applications imprévuesDe plus, le fait de pouvoir détecter la lumière à des fréquences où il n’est pas facile de le faire, même peut conduire à des applications imprévues, car il permettra de détecter de manière plus efficace et avec des instruments plus simples et moins chers, le rayonnement d’intérêt dans ces systèmes.

« Notre prochain objectif est d’arriver à des fréquences plus basses, dans la bande térahertz, où il n’y a pas de détecteurs efficaces qui fonctionnent à température ambiante, et pour cela, ce que nous allons faire, c’est changer la molécule.

Et Martínez de conclure : « aussi, nous voulons l’implémenter sur une puce de silicium, donc la technologie serait très bon marché et compatible avec la microélectronique & rdquor ;.

Question de fréquencesLa lumière est une onde électromagnétique : elle est constituée de champs électriques et magnétiques oscillants qui se propagent dans l’espace.

Chaque onde est caractérisée par sa fréquence, qui fait référence au nombre d’oscillations par seconde, mesuré en Hertz (Hz). Nos yeux peuvent détecter des fréquences comprises entre 400 et 750 milliards de Hz (ou térahertz, THz), qui définissent le spectre visible.

Les capteurs de lumière des caméras de téléphones portables peuvent détecter des fréquences jusqu’à 300 THz, tandis que les détecteurs utilisés pour les connexions Internet par fibre optique sont sensibles à environ 200 THz.

A des fréquences plus basses, l’énergie transportée par la lumière n’est pas suffisante pour activer les photorécepteurs dans nos yeux et dans de nombreux autres capteurs, ce qui est un problème car il y a une grande quantité d’informations disponibles à des fréquences inférieures à 100 THz, le spectre moyen et infrarouge lointain.

La nouvelle recherche apporte une solution ingénieuse à ce problème, de la même manière que les chercheurs de l’Université de Washington ont franchi une nouvelle frontière il y a sept ans, permettant la perception infrarouge par l’œil humain, sous certaines conditions.

Photo du haut : représentation d’un artiste de la façon dont la lumière infrarouge invisible est convertie en lumière visible. Le rayonnement infrarouge (points lumineux) est détecté par des capteurs conventionnels. Crédit : Nicolas Antille, EPFL.