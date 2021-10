La lumière monte à nouveau ce lundi mais reste sous les 100 euros

31/10/2021 à 14h40 CET

Agustí Sala

La trêve est terminée après deux jours de descentes. Les prix léger il augmente à nouveau, même s’il ne dépasse toujours pas les 100 euros mégawattheure (MWh) sur le marché de gros. Ce lundi sera sera à 91,2 euros, soit 15 % de plus que ce dimanche, bien qu’étant un jour férié et peu d’activité économique, commerciale et industrielle, selon les données de l’opérateur de marché, Omie.

Les experts attribuent la modération des prix à la pluie et au vent, qui ont davantage contribué au marché de gros et réduit le poids du gaz. Cependant, le prix de ce carburant, l’une des variables qui marque la montée actuelle, reste élevé. De plus, ce dimanche l’Algérie ferme le gazoduc qui traverse le Maroc et atteint l’Espagne. Malgré les appels au calme et le retrait de l’autre gazoduc, le Medgaz, qui relie l’Algérie à Almería sous la mer, et l’engagement d’employer davantage de méthaniers, les inconnues concernant la hausse des prix demeurent.

Le prix le plus élevé ce lundi sera entre 18h et 19h, avec 183 euros MWh ; et le plus bas, 15 euros, entre quatre et cinq heures du matin. Octobre s’est clôturé comme le mois le plus cher de l’histoire, après avoir dépassé le niveau de 200 euros MWh pendant plus de 20 jours.

Les prix du marché de gros ont un impact direct au tarif réglementé ou PVPC, auquel près de 11 millions de consommateurs en Espagne sont accueillis, et sert de référence pour les 17 autres millions qui contractent leur approvisionnement sur le marché libre avec des négociants en électricité.

La hausse du prix de l’électricité a incité le Gouvernement à prendre diverses mesures de nature différente, dont la réduction des taxes sur la facture. Une coupe a également été appliquée à la avantages extraordinaires obtenus par l’électricité par la course effrénée à la montée du gaz. En tout cas, cette dernière mesure a été assouplie par l’exécutif après une pression intense et forte des compagnies d’électricité, qui ont désormais baissé leur offensive.