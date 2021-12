La lumière ouvre 2022 avec une baisse de 15%

31/12/2021 à 13:33 CET

.

Le prix de l’électricité sur le marché de gros (pool) a été fixé pour demain, 1er janvier, jour de l’An, à 122,63 euros par mégawattheure (MWh), ce qui représente une baisse de 15 % par rapport à celui fixé aujourd’hui après être à nouveau passé sous la barre des 200 euros/MWh.

Selon les données de l’opérateur du marché ibérique de l’électricité (OMIE), le prix maximum sera enregistré demain entre 21h00 et 22h00, alors qu’il sera de 190,81 euros/MWh, tandis que le minimum sera de 70,05 euros/MWh entre 9h00 et 10h00 du matin.

Malgré cette baisse, la deuxième consécutive, cette nouvelle année sera celle avec le prix de l’électricité le plus cher de l’histoire, triplant presque la valeur de l’année dernière, quand il a été payé à 42,51 euros/MWh.

De plus, le prix de demain ne dépassera pas la barrière des 200 euros/MWh, une valeur qui a été atteinte en presque 70% des jours d’octobre, dans 45% des jours de novembre et dans 80% de ceux de décembre.

Il sera également inférieur de 49 % à la moyenne de décembre, qui avec 239,17 euros/MWh a clôturé aujourd’hui comme le mois le plus cher de l’histoire.

La lumière rejettera 2021 comme l’année la plus chère de la série historique, avec un prix moyen de 111,4 euros/MWh, plus du triple de celui de l’année dernière, le moins cher des 17 dernières années grâce à la baisse de la demande et des prix causée par la pandémie.

Pour amortir l’impact de la hausse du coût de l’électricité sur les consommateurs, le gouvernement a prolongé la baisse de la taxe sur l’électricité impôts qui sont prélevés sur la facture d’électricité (TVA, taxe sur l’électricité et taxe sur la production d’électricité) au cours des quatre premiers mois de cette année.

Les prix enregistrés sur le marché de gros ont un effet direct sur le tarif réglementé ou PVPC, auquel près de 11 millions de consommateurs en Espagne, et sert de référence pour les 17 autres millions qui contractent leur approvisionnement sur le marché libre.

Derrière les augmentations de prix se cachent les prix élevés du gaz sur les marchés internationaux et dans les droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2), qu’en 2021, ils ont fixé des maximums historiques mois par mois.

Quant à reste des pays européens, au Royaume-Uni, le mégawattheure sera payé demain à 76,87 livres en moyenne (environ 92 euros), tandis qu’en Allemagne il le sera à 82,58 euros ; en France, à 87,08 euros ; et au Portugal, au même prix qu’en Espagne en se partageant le marché.