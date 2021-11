La lumière peut effacer les souvenirs

15/11/2021 à 17:57 CET

Une nouvelle technologie optique développée par des chercheurs de l’Université de Kyoto au Japon révèle comment les souvenirs peuvent être manipulés dans le cerveau pendant le sommeil : le système neuro-optique entrave l’activité nerveuse connue sous le nom de potentialisation à long terme ou LTP, « effaçant » la mémoire de manière sélective.

LTP renforce les synapses grâce à l’activité neuronale et est essentiel pour la formation de la mémoire. Quand et où les souvenirs se forment dans le cerveau peuvent être déterminés en examinant quand et quelles cellules subissent une LTP.

Memoire à long terme

Les neuroscientifiques définissent potentialisation à long terme comme une intensification prolongée dans le temps dans la transmission de signaux entre deux ou plusieurs neurones, qui se produit à partir de la stimulation synchrone des deux.

C’est l’un des phénomènes liés à Plasticité synaptique: Ce processus permet de modifier la capacité de la synapse à effectuer des échanges chimiques en termes de force et d’intensité.

LTP est un processus complexe, étant précisément le mécanisme qui conduit à espace de rangement de divers types de mémoire. Le phénomène impacte plusieurs modalités synaptiques, bien que celles qui sont enregistrées dans l’hippocampe soient peut-être les plus étudiées.

L’activité LTP dans le hippocampe, où les souvenirs sont stockés pour la première fois, est significatif : en éclairant cette zone, la nouvelle technique parvient à « effacer » la mémoire. Selon un communiqué de presse, la méthode développée par des scientifiques japonais a été testée avec succès sur des rongeurs.

La consolidation de la mémoire

Selon la nouvelle étude, récemment publiée dans la revue Science, Cordialement Ils apparaissent d’abord dans une partie du cerveau, puis se déplacent vers une autre pour un stockage à long terme. Ce processus est connu sous le nom de consolidation de la mémoire, la tâche du réseau LPT y étant vitale.

Apparemment, le système fonctionne de la même manière que nous traitons un fichier ou gérons des informations sur un ordinateur. En principe, nous recevons un document dans un endroit précis, mais plus tard nous le transportons physiquement ou virtuellement dans un autre emplacement ou dossier, pour pouvoir le stocker et le protéger.

Après avoir fait la promotion par le biais d’un modification génétique l’apparition de certaines protéines qui, lorsqu’elles sont exposées à la lumière libèrent de l’oxygène réactif et peuvent désactiver certains processus, les rongeurs ont été stimulés pour apprendre une tâche et plus tard pour corriger cet apprentissage pendant le sommeil.

Cependant, lorsque les chercheurs ils ont appliqué de la lumière sur la zone de l’hippocampe destinée au stockage originel des souvenirs, les rongeurs ont immédiatement perdu la mémoire après avoir dormi, « oubliant & rdquor; complètement la tâche qu’ils avaient apprise récemment.

Isoler la mémoire pour de nouvelles thérapies

Par conséquent, les scientifiques pensent que cette étude démontre comment l’élimination de la LTP dans l’hippocampe par illumination dirigée efface clairement la mémoire. La nouvelle technologie fournit ainsi une méthode pour « Isoler & rdquor; formation de la mémoire au niveau cellulaire, dans une dimension spatiale et temporelle.

Comme le anomalies synaptiques liés à la LTP sont directement liés aux troubles de la mémoire et de l’apprentissage, tels que la maladie d’Alzheimer, et également à des pathologies psychiatriques telles que la schizophrénie, les scientifiques pensent que cette avancée peut être une voie fertile pour développer de nouveaux et meilleurs traitements contre ces maladies.

Référence

Les événements de plasticité synaptique pas à pas entraînent la première phase de consolidation de la mémoire. Akihiro Goto, Ayaka Bota, Ken Miya, Jingbo Wang, Suzune Tsukamoto, Xinzhi Jiang, Daichi Hirai, Masanori Murayama, Tomoki Matsuda, Thomas J. McHugh, Takeharu Nagai et Yasunori Hayashi. Sciences (2021). DOI : https://doi.org/10.1126/science.abj9195

photo: Annie Spratt sur Unsplash.