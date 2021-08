la Lune a conduit à des jours plus longs et à l’émergence de la vie

in

08/05/2021 à 08:00 CEST

Depuis environ 4,5 milliards d’années, la rotation de la Terre ralentit progressivement car la Lune exerce une attraction gravitationnelle qui s’affaiblit à mesure qu’elle s’éloigne de notre planète.

Nous savons d’après les archives fossiles que les jours terrestres n’ont duré que six heures pendant l’enfance de la planète, qu’ils n’ont duré que 18 heures, il y a 1,4 milliard d’années, et qu’il y a 70 millions d’années, le jour durait 23,5 heures. Chaque siècle, nous gagnons 1,8 milliseconde de lumière solaire.

Bien que ce ralentissement soit imperceptible à l’échelle humaine, il ne laisse pas la vie sur la planète indifférente car il provoque des changements au fil des éons.

De nouvelles recherches ont maintenant déterminé que cet allongement imperceptible des jours est lié à l’oxygénation de l’atmosphère terrestre et à l’émergence subséquente de la vie.

L’augmentation des niveaux d’oxygène au début de l’histoire de la Terre a ouvert la voie à la diversité spectaculaire de la vie animale sur notre planète.

Ce processus d’oxygénation a duré près de 2 milliards d’années, mais la façon dont il s’est développé n’a jamais été entièrement comprise par la science.

La nouvelle recherche suggère que l'augmentation de la durée du jour sur la Terre primitive était ce qui a augmenté la quantité d'oxygène libérée par les cyanobactéries photosynthétiques.

Il s’agirait précisément des algues bleu-vert qui ont émergé et ont proliféré il y a environ 2,4 milliards d’années : elles auraient pu produire plus d’oxygène car les jours de la Terre se sont allongés.

Tout au long de la majeure partie de l’histoire de la Terre, l’oxygène atmosphérique a été insuffisant pendant longtemps et on pense qu’il a augmenté en deux moments majeurs.

Tout d’abord, lors de la Grande Oxydation, survenue il y a environ 2,4 milliards d’années, due aux premières cyanobactéries photosynthétiques. Près de 2 milliards d’années plus tard, une deuxième poussée d’oxygène s’est produite, connue sous le nom d’événement d’oxygénation néoprotérozoïque.

A cette époque, il y avait une telle épidémie de cyanobactéries qu’elle a provoqué une augmentation considérable de la quantité d’oxygène disponible dans l’atmosphère avec des conséquences catastrophiques : une extinction massive de la biodiversité de l’époque parce que l’oxygène était toxique pour les micro-organismes anaérobies dominants à cette époque. temps.

Le revers de cette tragédie écologique était qu'elle offrait une nouvelle opportunité de diversification géologique, car elle augmentait l'approvisionnement énergétique des organismes vivants, produisant un impact environnemental mondial.

La nouvelle recherche, dirigée par Judith Klatt, du Max Planck Institute for Marine Microbiology, et Arjun Chennu, du Leibniz Center for Tropical Marine Research, considère que les changements dans la rotation de la Terre ont conduit à l’émergence de la vie après la Grande Oxydation.

Sa conclusion s’inspire de l’étude des communautés microbiennes actuelles qui se développent dans des conditions extrêmes au fond du lac Huron, le deuxième plus grand des cinq Grands Lacs, situé au centre de l’Amérique du Nord, entre les États-Unis et le Canada.

À environ 25 mètres de profondeur, l’eau de ce lac est riche en soufre et pauvre en oxygène, et les bactéries aux couleurs vives qui y prospèrent sont considérées comme de bons analogues des organismes unicellulaires qui ont formé des colonies en forme de tapis il y a des milliards d’années. , parce que l’environnement extrême de son fond ressemble aux conditions difficiles qui régnaient dans les mers peu profondes de la Terre primitive.

Les chercheurs ont simulé le ralentissement progressif de la vitesse de rotation de la Terre et ont montré que des jours plus longs auraient augmenté la quantité d'oxygène libérée par les premiers tapis de cyanobactéries d'une manière qui aide à expliquer les deux événements majeurs d'oxygénation de la planète.

Ils ont découvert qu’au fond de ce lac, il y a une danse microbienne qui se répète quotidiennement : des feuilles transparentes de microbes violets et blancs luttent pour se positionner au fur et à mesure que la journée avance et que les conditions environnementales changent lentement.

Les bactéries blanches mangeuses de soufre recouvrent physiquement les cyanobactéries violettes le matin et la nuit, bloquant leur accès à la lumière du soleil et les empêchant d’effectuer une photosynthèse productrice d’oxygène.

Mais lorsque les niveaux de lumière solaire atteignent un seuil critique, les bactéries oxydant le soufre migrent à partir des cyanobactéries photosynthétiques, leur permettant de commencer à produire de l’oxygène. Les chercheurs pensent que quelque chose de similaire s’est produit au début de l’histoire de la Terre.

Bien que la migration verticale de bactéries oxydant le soufre ait été observée précédemment, cette recherche, publiée dans Nature Geoscience, est la première à lier ces mouvements microbiens et les taux de production d'oxygène qui en résultent, avec des durées de jour croissantes au fil du temps tout au long de l'histoire de la Terre.

Une clé pour comprendre le lien proposé entre l’évolution de la durée du jour et l’oxygénation de la Terre est que les jours plus longs prolongent la période de forte luminosité dans l’après-midi, permettant aux cyanobactéries photosynthétiques de produire plus d’oxygène, expliquent les chercheurs dans un communiqué.

Lien possible entre la vitesse de rotation de la Terre et l'oxygénation. JM Klatt, et al. Géosciences de la nature 2021. DOI : https : //doi.org/10.1038/s41561-021-00784-3

Photo du haut : La Lune, telle qu’elle a été enregistrée le 21 juin 2016 par le commandant de la NASA Jeff Williams lors de l’expédition 48 sur la Station spatiale internationale. POT.