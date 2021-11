La Lune a de l’oxygène pour 8 milliards de personnes pendant 100 000 ans

11/12/2021 à 14:46 CET

Les régolithes qui composent la couche de roche et de poussière fine qui recouvrent la surface de la Lune contiennent une grande quantité d’oxygène. S’il était possible de l’extraire, il alimenterait 8 milliards de personnes sur 100 000 ans. Une startup basée en Belgique a développé une nouvelle technologie qui pourrait optimiser la production d’oxygène par électrolyse sur notre satellite. Il serait prêt à être mis en ligne en 2025.

On pense généralement au Lune comme un endroit où l’oxygène est rare : en raison de sa mince atmosphère d’hydrogène, de néon et d’argon, il serait impossible pour les êtres humains, absolument dépendants de l’oxygène, de survivre. Cependant, il y a beaucoup d’oxygène sur la lune, le problème c’est qu’en ce moment on ne peut pas l’utiliser pour respirer.

Parce que? Les oxygène lunaire il est piégé dans ses roches : les matériaux présents à la surface de la Lune sont essentiellement des régolithes sous leur forme intacte d’origine, contenant 45 % d’oxygène. La réalité est que l’oxygène se trouve dans de nombreux minéraux du sol que nous foulons sur Terre : la Lune est composée principalement des mêmes roches que l’on trouve sur notre planète, donc des minéraux tels que la silice, l’aluminium, l’oxyde de fer et le magnésium. dominent le paysage lunaire. Tous ces minéraux contiennent de l’oxygène, mais « piégés & rdquor; à l’intérieur.

Oxygène piégé dans les rochers

Cette ressource pourrait être extraite par électrolyse, un processus qui sépare les éléments d’un composé au moyen de l’électricité. Si ce processus pouvait être rendu plus efficace et appliqué sur la Lune, les dix premiers mètres de la surface lunaire pourraient générer une quantité incroyable d’oxygène, capable d’alimenter les futures colonies humaines qui s’établiraient sur notre satellite naturel et même « exporter & rdquor ; vers d’autres destinations lorsque l’humanité se transformera enfin en une civilisation interplanétaire et même intergalactique.

Selon un article publié dans The Conversation, une entreprise belge développe une technologie qui pourrait faire de l’utilisation de l’oxygène lunaire une réalité. C’est la startup Space Applications Services, qui a annoncé cette année la construction de trois réacteurs expérimentaux dédié à l’amélioration du processus de production d’oxygène par électrolyse. En 2025, la technologie serait envoyée sur la Lune dans le cadre de la mission d’utilisation des ressources in situ (ISRU) de l’Agence spatiale européenne.

En ne considérant que l’oxygène piégé dans les régolithes de la surface lunaire et en excluant celui qui pourrait être obtenu à partir de la roche dure plus profonde, on peut estimer que chaque mètre cube de régolithe lunaire contient en moyenne 1,4 tonne de minéraux, incluant ainsi quelques 630 kilogrammes d’oxygène.

Pour un futur interplanétaire

Selon la NASA, si les êtres humains ont besoin de respirer environ 800 grammes d’oxygène par jour pour survivre, avec 630 kilogrammes d’oxygène, une personne pourrait maintenir la vie pendant une période approximative de deux ans. On peut facilement calculer l’importance que pourrait avoir l’utilisation de cette ressource.

Dans les décennies à venir, l’humanité semble déterminée à réaliser son vieux rêve de peupler d’autres planètes et étoiles. La Lune est un point crucial dans de nombreux projets des principales agences spatiales, donc l’oxygène sera essentiel pour le succès de ces missions. Apparemment le Lune elle nous léguera un élément vital pour notre vie du fond de ses rochers silencieux.

