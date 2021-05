La lune de miel Biden est définitivement terminée ⋆ .

Joe Biden a eu sa lune de miel de 100 jours. Les gens devaient finir par se plaindre.

Mais ensuite, quelque chose à la station-service a attiré mon attention. Alors que je remplissais ma voiture, j’ai remarqué que quelqu’un avait mis un post-it sur la pompe à essence. Il disait: «Prix compliments de Joe Biden». Quand j’en ai parlé à un ami, il a dit que ces notes avaient été publiées en ville. Cela m’a fait bien rire, mais au fond de ma tête, je me demandais si c’était quelque chose de plus que normal de grogner contre le gouvernement. Quelque chose était-il différent cette fois?

Lors de mes 15 minutes de route à la maison, j’ai vu deux camionnettes arborant fièrement des drapeaux «F *** Biden». Ouais, quelque chose est vraiment différent cette fois. Certes, je vis dans l’Idaho libre, mais je n’ai jamais vu un drapeau comme celui-là à propos d’un président en exercice dans le passé. Ce n’est pas le grognement normal des citoyens embarrassés par l’accent texan du président ou ses tweets méchants. C’est la colère bouillonnante que l’on ressent lorsqu’on est trompé par un escroc. On nous a promis un retour à la normale. Ce que nous avons obtenu était un vieil imbécile cinglant avec l’agenda le plus radical de l’histoire.

Au plus fort de l’occupation de Mossoul par l’Etat islamique, la résistance a commencé à griffonner la lettre «M» sur les bâtiments et les murs. Cela signifiait «muqawama» – résistance. Certes, notre situation n’est pas aussi désastreuse que celle de Mossoul occupée – pour le moment. Mais ces notes autocollantes et ces drapeaux pourraient-ils être le nouvel appel américain à la résistance?

J’ai rédigé un article il y a quelques mois dans lequel je prévoyais que l’embarras des «remords des acheteurs» se transformerait en colère au cours des deux prochaines années. J’ai eu tort. Il semble que la période de gestation a été beaucoup plus courte que ce que j’avais prédit. Il est temps de comprendre ce que l’administration Harris / Biden a fait pour gagner une telle animosité.

Lorsque Joe a déclaré la guerre à l’industrie des combustibles fossiles, il était évident que ses politiques finiraient par faire grimper les prix à la pompe (et au compteur électrique). Mais l’essence a augmenté chaque semaine pendant 17 semaines consécutives – ce qui ne s’est pas produit depuis 1994. Cela représente une augmentation de 50 p. 100 à certains endroits.

Combien d’Américains pensez-vous vivre 50% en dessous de leurs moyens? Parce que s’ils ne le font pas, chaque fois qu’ils font le plein, ils doivent penser à ce qu’ils abandonneront pour payer. Pour faire comprendre ce point, le farceur avec les notes autocollantes s’assure qu’on leur rappelle qu’ils ont voté pour ces politiques – chaque fois qu’ils doivent choisir entre de nouvelles chaussures pour les enfants ou un réservoir d’essence.

Outre la hausse du prix de l’essence, regardez ce qui s’est passé lorsque le pipeline Colonial a été fermé la semaine dernière. Les États-Unis ont obtenu leur indépendance énergétique – mais à peine. Notre infrastructure énergétique fonctionne près de la limite de sa capacité. Dans de telles circonstances, même de petites perturbations peuvent être catastrophiques. À peine trois jours de perturbation du gazoduc ont provoqué des pénuries et de longues conduites de gaz dans tout l’est des États-Unis.

Faisant preuve d’une réelle sensibilité envers ceux qui souffrent, le secrétaire à l’Énergie, Granholm, a utilement commenté: «Si vous conduisez une voiture électrique, cela ne vous affectera pas.» Très bien. Alors, dis-moi, génie, comment les voitures électriques fonctionnent-elles quand la Californie coupe l’électricité – parce que le vent souffle? Voici une question encore meilleure pour le secrétaire Granholm. Si une perturbation d’un pipeline peut mettre 17 États proches de l’état d’urgence, quels sont les risques à long terme liés à l’annulation du pipeline Keystone XL?

Mais il ne faut pas s’inquiéter. Joe est dessus. Il a annoncé qu’il formait un comité exploratoire, dont le travail consistera à sélectionner un groupe d’experts pour étudier la question de la pénurie de carburant. Ils commenceront à se réunir après la fête du Travail. C’est vrai – il nomme un comité, pour choisir un comité, pour étudier ce que nous savons déjà. Nous dépendons des combustibles fossiles et les écologistes ne peuvent rien faire pour changer cela. Nous devons étendre notre industrie des combustibles fossiles, ne pas l’étouffer à mort.

Le chômage augmente à nouveau. Il était de 6,1% en avril. Lunch-Bucket Joe a prédit que le mois d’avril verrait une augmentation record des emplois. Au lieu de cela, l’augmentation ne représentait qu’un quart de ce qu’il avait prédit, et le chômage a en fait augmenté. Pour témoigner de la sagesse du gouvernement fédéral, personne ne prévoyait que si vous payez les gens pour qu’ils ne travaillent pas, ils sauront… pas travailler. C’est tout aussi bien parce que personne ne peut se permettre de faire le plein d’essence de toute façon.

Joe a également établi un record en avril. 173 000 étrangers illégaux ont traversé la frontière – le nombre le plus élevé d’un mois de l’histoire. Tu te souviens quand on avait 13 000 enfants nichés à la frontière? C’était le bon vieux temps. Ce nombre a explosé à 17 000. Leurs conditions de vie sont déplorables avec des installations surpeuplées, des infections au COVID et des épidémies de poux. Mais l’administration ne semble pas pouvoir décider s’il s’agit d’une crise ou non. Joe pourrait peut-être nommer un comité, nommer un comité, étudier la question. Je suis sûr qu’ils peuvent déterminer s’il s’agit d’une crise ou pas avant les prochaines élections.

Et enfin, ce qui pourrait s’avérer être la plus grande crise de toutes – l’inflation. L’administration Harris / Biden jette des factures de dépenses d’un billion de dollars comme s’il s’agissait de faveurs de parti. Ce sont toutes des dépenses au-delà du budget fédéral normal. C’est de l’argent que le gouvernement n’a pas. Lorsque le gouvernement dépense plus d’argent qu’il n’en a, il doit en faire plus (en l’imprimant ou en l’empruntant). Lorsque le gouvernement investit plus d’argent dans l’économie, l’argent qui est déjà là vaut moins. Et juste comme ça, nous avons l’inflation. Il était de 4,2% en avril – le pic le plus marqué depuis 2008 – et ce chiffre n’inclut pas la hausse du prix de l’essence ou des aliments. Il augmentera inévitablement davantage.

J’ai reçu ma lettre IRS la semaine dernière dans laquelle Joe se vantait du chèque de relance que la plupart d’entre nous avons reçu. La lettre ne faisait aucune mention de l’inflation que crée la frénésie des dépenses de Joe. Son grand accomplissement a été d’envoyer de l’argent à tout le monde, puis de réduire la valeur de toutes ses économies. C’est vrai – il n’y a pas de déjeuner gratuit. Je suis sûr que personne ne sera dérangé de travailler quelques années de plus avant de prendre sa retraite si c’est dans l’intérêt public.

Comment Joe Biden se compare-t-il à Jimmy Carter?

Pénuries de gaz – vérifier Chômage – vérifier l’inflation – vérifier les menaces internationales testant les États-Unis – vérifier la hausse des taux d’intérêt – en attente

Joe n’est qu’une situation d’otage et une tentative de sauvetage ratée loin de réprimander l’administration Carter. Peut-être devrions-nous être reconnaissants qu’il appelle un couvercle à 15h30 tous les jours. Je préfère qu’il fasse la sieste plutôt que de prendre des décisions.

Tout cela est la raison pour laquelle les Dems sont dans une telle panique pour consolider leur pouvoir avant les élections de mi-mandat. Ils savent que 2020 était un hasard. Leurs perspectives électorales sont sombres à moins qu’ils ne puissent classer le tribunal, nationaliser les élections et faire de Washington, DC un État. Mais par la grâce de Dieu, ils ne réussiront que si nous nous abandonnons.

Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons – il nous donne ce dont nous avons besoin.

Nous voulions que Donald Trump soit réélu – nous avons obtenu Slow-Joe Biden Nous voulions que Kevin McCarthy soit l’orateur – nous avons obtenu San Fran Nan Nous voulions que Mitch McConnel soit le chef de la majorité – nous avons eu Chucky Schumer

Même si ces souhaits ont été refusés, Dieu nous a bénis – avec Joe Manchin et Kyrsten Sinema. Ils sont tout ce qui se dresse entre nous et l’hégémonie démocrate. S’ils parviennent à contrôler les prises de pouvoir des Dems jusqu’en 2022, Dieu nous aura donné ce dont nous avons besoin pour réussir, tant que nous ne le gâchons pas (en vous regardant, RINO).

Nous avons un an et demi pour nous ressaisir. Les Américains savent ce qu’ils veulent.

Plus de socialisme rampant Plus de dépenses irresponsables Plus de excuses pour l’Amérique auprès du monde

Si les républicains peuvent atteindre ces objectifs, ils gagneront le soutien de tous les conservateurs et reprendront le Congrès en 2022. Sinon, ils auront gaspillé la bénédiction de Dieu.

Je soupçonne que Donald Trump ou Ron DeSantis seront élus en 2024. Je me fiche de savoir lequel. Quiconque est élu prochain président républicain doit à Joe Manchin et Kyrsten Sinema une médaille présidentielle de la liberté – pour leur service à la république.

Cet article a été publié pour la première fois par American Thinker.

Contenu syndiqué à partir de TheBlueStateConservative.com avec autorisation.