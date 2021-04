La période de lune de miel de Thomas Tuchel à Chelsea est terminée après la défaite choquante des Blues en Premier League face à West Brom.

Et talkSPORT a été informé que le manager était désormais confronté à une tâche énorme de ramasser ses joueurs « déconcertés » avant un affrontement crucial en Ligue des champions contre Porto après une performance « blasée et bâclée » à domicile.

Malgré un départ invaincu de 14 matchs, la première défaite de Thomas Tuchel en tant que patron de Chelsea a mis une pression immédiate sur son poste à Stamford Bridge.

Tuchel fait face au premier vrai test de son courage depuis qu’il a pris le poste à Stamford Bridge en janvier après avoir perdu son premier match à la tête du club, face à une équipe qui semble se diriger vers la relégation.

Chelsea avait connu une série de 14 matchs invaincus depuis la nomination de Tuchel – un record de club pour un nouveau manager – mais cela a été détruit, et dans un certain style aussi, car ils ont été battus 5-2 au Bridge par les Baggies.

Et soudain, après avoir été salué pour son incroyable impact depuis le remplacement de Frank Lampard, il y aura inévitablement des points d’interrogation maintenant sur le manager – c’est le football.

La réaction du manager et de son équipe à la première bosse de la route sera cruciale, et avec des matchs cruciaux en quarts de finale de la Ligue des champions contre Porto et Manchester City en demi-finale de la FA Cup, la pression s’est rapidement accumulée. le patron.

Remarquablement, c’est quelque chose que l’ancien défenseur de Premier League Micky Gray a prédit sur talkSPORT avant le week-end. S’exprimant au bar des sports de vendredi, il a suggéré que les vraies questions seront posées lorsque la lune de miel de l’allemand prendra fin inévitablement.

Chelsea a été humilié et humilié par la lutte contre West Brom à Stamford Bridge samedi

Peu de gens auraient pu prédire que cela se produirait contre l’une des équipes les plus pauvres de la Premier League cette saison, mais Gray savait que ce serait un défi difficile après la trêve internationale et a déclaré que tous les yeux seraient rivés sur la réponse de Chelsea.

Il a déclaré: « C’est ce qui se passe et c’est arrivé tellement de fois au fil des ans – un entraîneur entrera dans un club, ils seront invaincus pour les 14 premiers matchs, puis ils perdront un match et c’est comme un effet de choc. , le second vient généralement très rapidement après cela… peut-être pas dos à dos.

«C’est ce que j’ai hâte de voir de Chelsea, comment ils réagissent à cela.

«Je ne pense pas qu’ils resteront invaincus sous Tuchel. Vous êtes nerveux à la fin de la saison et ce sera ce match où vos joueurs ne joueront tout simplement pas, et ce sera peut-être ce match.

«Et n’oublions pas, quand vous revenez des pauses internationales, il y a toujours une équipe où leurs joueurs ont tous été partout dans le monde. Cela pourrait être le jeu pour Chelsea où ils pourraient déraper un peu.

« Et si c’est le cas, je veux juste voir la réaction d’eux. »

Les Bleus ont à peine concédé sous Tuchel mais c’est tout ce qu’ils ont fait samedi

La légende de West Ham, Alvin Martin, était à Stamford Bridge pour talkSPORT, et il a admis que Tuchel faisait maintenant face à un « gros travail » pour soulever ses joueurs après un après-midi désastreux.

Après le match, Tuchel a admis qu’il était « très frustré » et a admis que son équipe de Chelsea avait été « punie » après avoir échoué à s’adapter après être tombé à dix hommes, Thiago Silva étant expulsé après deux réservations en première mi-temps.

Martin a été stupéfait par la pauvreté des Bleus et a déclaré que cela n’aurait pas pu arriver à un pire moment.

«Il n’y a pas d’explication, je ne peux pas mettre des mots sur la façon de décrire ce que nous avons vu aujourd’hui», a déclaré l’expert de talkSPORT.

«Il y avait quelque chose qui n’allait pas avec Chelsea, ils ne sont pas aussi nets ou aussi bons qu’ils le sont habituellement et ils sont comme ça depuis le début du match.

«Pas un seul joueur de Chelsea ne l’a été et huit sur dix aujourd’hui. Même Mason Mount, qui a été dans une forme exaltante, il est venu du banc mais il a joué à la périphérie. Personne en maillot Chelsea ne peut rentrer dans le vestiaire et se regarder dans le miroir et dire: «J’étais à mon meilleur aujourd’hui».

Alan Brazil et Trevor Sinclair craignent que Chelsea puisse vendre Timo Werner en difficulté après une seule saison – Ce n’est pas le même joueur qu’ils ont signé!

« Je suis en état de choc! Je suis venu ici avec une idée pré-construite de la façon dont le match allait se dérouler – Sam emballerait sa défense, Chelsea dominerait et gagnerait peut-être le match 2-0, mais à quel point aurais-je pu me tromper?

«Chelsea était pauvre, ils ressemblaient à une ombre de l’équipe qui est entrée dans la trêve internationale. Leur dépassement était trop bâclé, trop lent, piétonnier et prévisible.

«C’est un revers massif pour Chelsea. C’est un club énorme avec des montages massifs et des pressions qui vont de pair.

« Tuchel sait qu’il a une équipe sur le terrain en ce moment, donc son gros travail est de les élever pour ce match de Porto – le prochain match est le plus important. »