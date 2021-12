La Lune peut garder le secret de la matière noire

08/12/2021 à 08:00 CET

La Lune, qui s’est formée il y a 4,6 milliards d’années, aurait pu être bombardée dans le passé par des trous noirs de taille atomique que nous pouvons suivre aujourd’hui, selon une étude publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

L’étude considère que les traces de ces impacts doivent encore être sur notre satellite et qu’il faut les rechercher car, s’ils sont vraiment là, le mystère de la matière noire pourrait être résolu, précise Singularity Hub.

Pour comprendre ce que soulève cette étude purement théorique, il faut partir du constat qu’au début de l’univers, il y aurait eu une éclosion de trous noirs de toutes tailles, comme le suggérait Stephen Hawking dans les années 70 du siècle dernier.

Parmi ces trous noirs apparus après le Big Bang, certains étaient les précurseurs des trous noirs supermassifs, et à l’autre extrémité du spectre, des trous noirs de taille atomique auraient également émergé.

Vestige de matière noire

Certains astronomes pensent que l'énorme abondance de trous noirs dans l'univers primitif pourrait être une manifestation de la matière noire, bien qu'il n'ait jamais été prouvé que ces trous noirs primordiaux aient réellement existé.

Mais s’ils avaient vraiment existé, ces essaims de trous noirs atomiques auraient traversé le système solaire et beaucoup auraient eu un impact sur les lunes et les planètes, laissant une empreinte qui, dans certains cas, durerait jusqu’à ce jour, selon ce raisonnement.

Si un trou noir microscopique avait atterri sur Terre, son impact aurait probablement déjà disparu à cause de l’érosion, de l’eau et de la tectonique des plaques.

Mais, si l’un de ces trous noirs impactait également la Lune, il est fort probable que son empreinte soit toujours là et nous pourrions la reconnaître : ce serait la relique la plus précieuse pour connaître les origines de l’univers.

Longue vie

L'idée que les trous noirs primordiaux parcouraient l'univers dans ses premiers instants a conduit les scientifiques à penser que si nous pouvions étudier complètement l'un d'entre eux, nous serions capables de palper la matière noire, qui, selon nous, représente 80 pour cent de la masse totale du univers.

S’approcher de l’intérieur d’un trou noir que nous avons localisé dans l’univers est quelque chose qui est hors de portée de la science, mais explorer l’empreinte d’un trou noir de la taille d’un atome est quelque chose d’imaginable et potentiellement très révélateur, bien que cette empreinte soit sur la Lune et non sur Terre.

Les astronomes pensent que les trous noirs primordiaux, dont la masse n’est pas supérieure à celle d’un atome, pourraient avoir une durée de vie plus longue que celle de l’univers et pourraient attendre que nous trouvions une trace de l’un d’entre eux.

Les auteurs de la nouvelle recherche ont approfondi cette hypothèse et modélisé l’impact d’un astéroïde moyen ou d’une météorite contre la Lune et l’ont comparé à l’impact hypothétique d’un mini trou noir.

Cratère reconnaissable

Ils ont découvert que les deux seraient remarquablement différents : le cratère qui laisserait un trou noir que nous pourrions reconnaître avec la technologie appropriée parmi les nombreux cratères présents sur notre satellite.

Bien sûr, cette reconnaissance ne suffirait pas : il faudrait envoyer de nouvelles missions pour rechercher dans les cratères lunaires les restes de l’impact du minuscule trou noir primordial.

Les auteurs estiment que la probabilité d’au moins un impact de trou noir sur la Lune est de 10 % et que le cratère qu’il aurait laissé, selon d’autres estimations, pourrait durer jusqu’à 13 milliards d’années avant de disparaître.

La nouvelle étude peut supposer que les futures missions spatiales incluent dans leurs programmes la recherche d’impacts de mini trous noirs primordiaux sur Mercure, Mars, Pluton ou les lunes rocheuses du système solaire externe.

Référence

Morphologie des cratères des impacts primordiaux des trous noirs. Almog Yalinewich, Matthew E Caplan. Avis mensuels de la Royal Astronomical Society : lettres, volume 505, numéro 1, juillet 2021, pages L115 – L119. DOI : https : //doi.org/10.1093/mnrasl/slab063

Photo du haut : instantané pris depuis le vaisseau spatial Apollo 11, montrant la Terre se profilant au-dessus de l’horizon de la Lune. Crédit : NASA