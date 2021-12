La Lune visite Jupiter ce mois-ci et vous n’avez qu’une seule chance de la voir

L’orbite de la Lune l’alignera avec Jupiter jeudi soir. Mais vous n’aurez qu’une seule chance de le voir cette année.

La Lune a déjà visité certaines des autres planètes de notre système solaire la semaine dernière, mais ce n’est pas le moment pour Jupiter de briller. Le jeudi soir, peu après le coucher du soleil, vous pourrez regarder dans le ciel occidental et voir la Lune et Jupiter rapprochés dans le ciel nocturne.

La Lune et Jupiter se rendront visite ce soir

La Terre et la Lune depuis la sonde spatiale chinoise Mars. Source de l’image : CNSA/Xinhua

Bien sûr, voir la Lune n’est pas si grave. Après tout, le corps lunaire est constamment dans le ciel chaque nuit, et vous pouvez toujours l’admirer. Ce qui rend cette observation de la Lune spéciale, cependant, c’est à quel point elle sera proche de Jupiter à ce moment-là.

La Lune offre parfois un spectacle comme celui-ci lorsque les orbites des différents corps planétaires les rapprochent du corps lunaire. Pendant le spectacle, vous pourrez également voir Saturne et Vénus. Jupiter et les deux autres planètes s’aligneront en diagonale à droite de la Lune lorsque vous regardez vers l’ouest dans le ciel. (via EarthSky)

Elle était la plus proche de Jupiter mercredi, mais vous pourrez toujours voir les trois planètes un peu près de la Lune jeudi soir. Après cela, cependant, la Lune continuera à monter plus haut dans le ciel, loin des planètes.

Les yeux sur Vénus

La planète Vénus. Source de l’image : NASA/JPL-Caltech

Une fois que vous avez fini d’apprécier ce regard unique sur la Lune et Jupiter, assurez-vous également de garder les yeux sur Vénus. La planète est actuellement la plus brillante dans le ciel la nuit. Début janvier, Vénus disparaîtra complètement de l’horizon. Plus tard ce mois-ci, cependant, elle reviendra sous la forme d’« étoile du matin », visible uniquement avant le lever du soleil. Vous ne pourrez plus revoir Vénus dans le ciel du soir avant décembre 2022. Assurez-vous d’apprécier la vue pendant qu’elle est là.

Les corps célestes qui composent notre système solaire continuent d’émerveiller ceux qui regardent le ciel du soir. Au-delà du système, cependant, la NASA est occupée à rechercher des preuves de la vie sur d’autres planètes. L’une des dernières découvertes planétaires nous a montré une planète infernale où une année dure moins de huit heures. Les scientifiques ont également récemment découvert des preuves que les vents solaires auraient pu aider à créer la vie sur Terre.