La lutte contre le changement climatique ne se fera pas sans combustibles fossiles ou sans politique partisane désordonnée

Pardonnez aux hauts responsables saoudiens de se gratter la tête en réponse aux demandes simultanées et contradictoires de l’administration Biden selon lesquelles la famille royale de Riyad injecte plus de pétrole dans l’économie mondiale tout en réduisant les émissions de carbone.

Au cours de mes voyages au cours des deux dernières semaines – d’abord à Riyad pour entendre le ministre de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, engager l’Arabie saoudite à un net-zéro d’ici 2060, puis à Glasgow pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2021 – vous pouviez ressentir les réverbérations du premier choc énergétique de l’ère verte.

Les politiques nationales et internationales de hausse des prix de l’énergie, avec le coût d’un panier de combustibles fossiles ayant doublé depuis mai dernier et les pannes d’électricité en Chine et en Inde, se heurtent à la certitude à plus long terme que les dirigeants mondiaux doivent faire face plus efficacement aux dangers de un monde qui se réchauffe.

Je suis rentré chez moi ce week-end à Washington avec trois condamnations :

Premièrement, ce que le monde connaît, c’est plus la transition énergétique que la révolution énergétique. Le passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables prendra des années, et le seul moyen de l’accélérer consiste à multiplier les percées technologiques, telles que le stockage par batterie ; des changements de politique plus globaux, comme une taxe sur le carbone ; et des investissements encore plus importants dans les énergies renouvelables. Deuxièmement, nous allons tous entendre davantage le terme « adaptation au changement climatique » parce que « l’atténuation du changement climatique » va prendre beaucoup plus de temps que les puristes ne le souhaiteraient. La différence est que l’atténuation s’attaque aux causes profondes du changement climatique tandis que l’adaptation gère ses effets négatifs. Là où les stratégies d’atténuation échouent ou évoluent trop lentement, les stratégies d’adaptation peuvent rendre la société plus « résiliente au climat » et, dans certaines communautés, être une question de survie des impacts des vagues de chaleur à la montée des mers. Troisièmement, les politiques internationales et nationales façonneront l’avenir énergétique aussi certainement que les nouvelles technologies et les réalités climatiques changeantes. Des pays comme la Chine, la Russie et l’Inde ne veulent pas ou ne peuvent pas passer plus rapidement aux énergies renouvelables. Les États-Unis devront peser leurs exigences en matière de droits de l’homme envers la Chine par rapport à son désir d’obtenir des concessions climatiques. Dans les démocraties du monde entier, les électeurs demanderont une énergie abordable et fiable, même si leurs dirigeants luttent pour respecter les engagements nets zéro.

La douloureuse leçon de ces dernières semaines est que vous ne pouvez pas retirer l’approvisionnement en combustibles fossiles du marché lorsque la demande d’énergie augmente et que les remplacements renouvelables ne sont pas encore suffisants.

« Le monde s’est endormi dans la crise de l’approvisionnement », a déclaré à Riyad Sultan Ahmed al Jaber, envoyé spécial pour le changement climatique des Émirats arabes unis. Son pays était en avance sur tous les autres États producteurs de pétrole en fixant un objectif de zéro net pour 2050. Malgré cela, a-t-il déclaré, « Une transition signifie une transition. Cela prend du temps. »

Le ministre al Jaber dit que la leçon qu’il tire de la peur actuelle de l’énergie est que même si le monde se précipite vers les énergies renouvelables et la décarbonisation, la réalité est que les combustibles fossiles restent 80 pour cent du mix énergétique et quelque 60 pour cent proviennent du pétrole et du gaz seuls, ce qui il appelle « la moelle épinière de notre capacité à répondre aux besoins énergétiques mondiaux de l’avenir ».

Ce que The Economist a appelé la « panique » énergétique a « exposé des problèmes plus profonds alors que le monde passe à un système énergétique plus propre, notamment des investissements inadéquats dans les énergies renouvelables et certaines règles de transition fossiles, des risques géopolitiques croissants et des tampons de sécurité fragiles sur les marchés de l’électricité. Sans réformes rapides. , il y aura plus de crises énergétiques et, peut-être, une révolte populaire contre les politiques climatiques. »

Sur l’adaptation au climat par rapport à l’atténuation, le Programme des Nations Unies pour l’environnement a publié ce mois-ci un rapport concluant que la croissance de l’impact climatique dépasse de loin les efforts d’adaptation, une réalité qui frappe le plus durement les pays en développement.

Le rapport indique que les pays en développement ont besoin de cinq à dix fois plus de financement qu’ils n’en ont pour gérer les impacts climatiques, soit environ 200 milliards de dollars par an. Pourtant, en 2019, seuls 20 milliards de dollars du financement lié au climat des pays développés vers les pays en développement, soit environ un quart du total, sont allés à des projets d’adaptation.

Ces projets vont de l’amélioration de la résilience des infrastructures aux conditions météorologiques extrêmes à la fabrication de méthodes agricoles plus résistantes à la sécheresse, du développement de meilleurs systèmes d’alerte précoce pour les tempêtes à de meilleures mesures de refroidissement contre la chaleur extrême.

Le Conseil de l’Atlantique a adopté une myriade de moyens d’atténuer le changement climatique et de ralentir la hausse des températures mondiales grâce aux travaux de pointe de son Global Energy Center.

Dans le même temps, le Centre de résilience de la Fondation Arsht-Rockefeller du Conseil a été un leader mondial sur les questions d’adaptation au climat. L’une de ses initiatives récentes les plus importantes a été d’inspirer les villes et les communautés du monde entier à nommer des responsables de la chaleur et des vagues de chaleur pour faire face au danger.

Le comté de Miami-Dade en Floride, par exemple, a décidé d’embaucher Jane Gilbert comme premier CHO, qui a maintenant été suivi par Athènes, en Grèce ; Freetown, Afrique du Sud ; et Phénix.

Gilbert a déclaré à Axios que son bureau de chaleur sera « axé sur les données » et « examinera les meilleures solutions possibles pour gérer la chaleur ». Elle a noté que l’application d’un revêtement spécial sur la chaussée peut avoir un impact de refroidissement de 10 à 12 degrés.

Si vous pensez que cela n’a pas d’importance, considérez ceci. Une étude de l’Université de Washington a rapporté que la chaleur extrême a contribué à la mort de quelque 12 000 personnes aux États-Unis chaque année au cours de la décennie jusqu’en 2020. D’ici 2100, ce bilan pourrait atteindre environ 100 000 par an.

Indépendamment des relevés de température, la chaleur de la géopolitique et de la politique intérieure persistera. Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine n’étaient pas présents à Glasgow cette semaine, un fait que le président américain Joe Biden a ramené chez lui.

« C’est juste un problème gigantesque et ils sont partis », a déclaré Biden aux journalistes avant de rentrer de Glasgow. « Comment faites-vous cela et prétendez pouvoir avoir un quelconque leadership ? »

Dans le même temps, les propres conseillers du président Biden savent que la façon dont il gère les prix de l’énergie et l’inflation qui en résulte pourraient façonner son avenir et celui de son parti démocrate plus que ses politiques climatiques ou ses difficultés afghanes.

Que ce soit dans le désert saoudien ou dans les hauts plateaux écossais, la réalité est que les défenseurs des énergies fossiles et les utopistes du climat doivent trouver un terrain d’entente. L’énormité du danger climatique exige une transition énergétique, mais elle ne se fera pas sans pétrole et sans gaz, sans d’énormes investissements dans l’adaptation au climat, et sans les réalités désordonnées et incontournables de la politique mondiale et locale.

Frederick Kempe est le président et chef de la direction de l’Atlantic Council.