La lutte contre le COVID-19 continue! Les hôpitaux des chemins de fer indiens auront 86 usines d’oxygène

Une amélioration massive de la capacité est prévue dans 86 hôpitaux ferroviaires à travers le pays. (image: IE)

Tous les hôpitaux ferroviaires ont leurs propres usines d’oxygène! Les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ne négligent aucun effort dans la lutte contre la deuxième vague en cours de la pandémie de Covid-19. D’une part, le transporteur national déplace rapidement les services de train Oxygen Express avec de l’oxygène chargé vers différentes parties du pays, tandis que Indian Railways poursuit le mouvement du trafic de passagers et de fret. En dehors de cela, Indian Railways a également équipé ses installations médicales internes. Selon un communiqué publié par le ministère des chemins de fer, une augmentation massive de la capacité est prévue dans 86 hôpitaux ferroviaires à travers le pays.

Actuellement, quatre usines d’oxygène sont fonctionnelles, 52 usines sont sanctionnées, tandis que 30 usines d’oxygène sont à divers stades de traitement. Avec cela, tous les hôpitaux ferroviaires Covid-19 seront équipés de leurs propres usines d’oxygène. Pour sanctionner les usines de production d’oxygène, les directeurs généraux se sont vu déléguer des pouvoirs supplémentaires, jusqu’à un montant de Rs 2 crores dans chaque cas, a déclaré le ministère des Chemins de fer.

Par ailleurs, diverses autres mesures ont également été initiées par le transporteur national. Le nombre total de lits pour le traitement des patients positifs à Covid-19 est passé de 2 539 à 6972. Dans les hôpitaux Covid-19, les lits de soins intensifs sont également passés de 273 à 573.

En outre, des ventilateurs invasifs ont été ajoutés dans les hôpitaux Covid et leur nombre est passé de 62 ventilateurs à 296 ventilateurs. Selon le ministère, des efforts constants sont déployés par les chemins de fer indiens pour ajouter des équipements médicaux critiques tels que des concentrateurs d’oxygène, des machines BIPAP, des bouteilles d’oxygène, etc. dans les hôpitaux ferroviaires.

En outre, les chemins de fer indiens ont émis des instructions selon lesquelles les employés touchés par Covid-19 peuvent être admis dans des hôpitaux complets sur une base de référence selon les besoins. L’augmentation massive de la capacité des hôpitaux ferroviaires ouvrirait la voie à une meilleure infrastructure pour gérer les urgences médicales, a ajouté le ministère.

