La lutte contre le CRT est gagnable, nous avons juste besoin de changer nos tactiques – RedState ⋆ .

Hier, mon collègue Jeff Charles a écrit un article qui a fait sensation. Il l’a intitulé “La théorie critique de la race va gagner”, dans lequel il a noté que la théorie critique de la race (CRT) est une idée qui a fait son chemin à la gauche et que la droite n’a pas fait, ou ne fera pas, le choses nécessaires pour l’arrêter. Il a écrit que tout en rendant illégal dans certains États d’imposer aux autres, les conservateurs n’ont pas apporté les idées nécessaires pour résoudre les problèmes. CRT prétend qu’il le fera.

“Il est facile de penser que le simple fait d’interdire l’idée assurera la sécurité de l’Amérique”, a-t-il écrit. « Cependant, que se passe-t-il lorsque l’extrême gauche poursuit sa campagne pour convaincre suffisamment d’Américains d’accepter la théorie critique de la race ? Alors que les problèmes persistent, les gens voudront des réponses, et si en fin de compte, la gauche est le seul parti avec quelque chose à offrir, les gens deviendront plus ouverts à leurs idées car ils n’ont pas d’alternative.

Jeff fait valoir de bons points, mais je dois respectueusement être en désaccord avec lui sur une question. À mon avis honnête, les conservateurs ont les idées nécessaires pour résoudre bon nombre des problèmes raciaux qui affligent l’Amérique aujourd’hui. Nous avons les outils nécessaires juste l’incapacité de les mettre en œuvre, et c’est parce que nous n’avons pas réussi à nous présenter sur les champs de bataille nécessaires pour les rendre efficaces.

Si vous jetez un œil aux Noirs qui réussissent dans la vie, vous remarquerez que leur histoire n’est pas très différente de celle d’une autre personne d’une race différente. Ils ont eu une vie de famille solide en grandissant et ils ont été éduqués.

Cela devrait être une formule simple, mais la gauche s’est donné pour mission de brouiller ces eaux ou de les éliminer complètement. Par exemple, l’une des choses que l’extrême gauche veut faire est d’abolir la famille nucléaire. En fait, cela faisait partie de l’énoncé de mission de Black Lives Matter jusqu’à ce qu’il devienne trop risqué d’avoir ce point à l’ordre du jour à l’air libre.

Certes, la gauche a fait de son mieux pour que les communautés noires regorgent de foyers monoparentaux en offrant des incitations à en être un, puis en rendant difficile de sortir de cette dépendance une fois que vous y êtes. Plus de 60% de Noirs En conséquence, les enfants américains naissent dans des foyers monoparentaux. Malheureusement, ces enfants ne réussissent pas aussi bien que leurs pairs de la famille nucléaire, les plaçant dans des positions où ils ont moins de chances de réussir et de bien gagner leur vie et celle de leur famille.

La gauche le fait par conception. Comme Sonny Johnson l’a dit un jour, “s’ils veulent être le parti des pauvres, ils doivent vous garder pauvre”.

Alors disons qu’il y a un jeune noir du nom de James. James est né dans une famille monoparentale où lui et sa mère vivent de l’aide sociale. Il vit dans un logement de la section huit dans un quartier où sortir le soir n’est pas une bonne idée. James voit à la télévision des images et des vidéos de Blancs vivant une vie bien meilleure que lui, et comme il le fait, il entend des célébrités, des personnalités de l’actualité et des politiciens lui dire qu’il est victime d’une société qui favorise les Blancs par rapport aux Noirs.

James est confronté à une poignée de forces qui le maintiennent au sol, et les méchants ne sont pas ce qu’on lui dit. Premièrement, sa vie de famille a été désavantagée dès le départ puisque sa mère ne peut pas ou ne veut pas sortir de la fosse sociale dans laquelle elle s’est retrouvée. En plus de cela, il est chargé de mensonges des scènes traditionnelles que tous dis-lui qu’il est une victime. Pour être clair, il fait partie d’un système différent de celui qu’on lui dit.

Malheureusement, on ne dit pas la vérité à James parce qu’il n’y a pas d’opposition dans les médias qu’il consomme. Ceux qui lui diraient la vérité sont souvent mis sur liste noire par les institutions de divertissement afin que leurs idées ne voient pas le jour. Sur les réseaux sociaux, ceux qui livrent des vérités gênantes contre le récit qu’on lui enseigne sont supprimés. Il est gavé d’un récit singulier conçu pour le maintenir en place.

Je dirais que c’est la faute de la gauche, mais en vérité, je pense que la droite a une grande part de responsabilité pour cela. Personnellement, je ne peux pas écrire sur les événements d’Hollywood ou commenter sans recevoir de multiples plaintes sur le fait que je m’en soucie, ou voir dédaigner pourquoi nous devrions même y prêter attention en premier lieu. La célèbre phrase d’alarme de Breitbart “la politique est en aval de la culture” n’a jamais semblé passer et ils se moquent de toute mention d’Hollywood ou d’une scène culturelle de quelque sorte que ce soit, et retournent à leur bac à sable préféré où ils collent fermement la tête.

Sans influence pro-américaine, conservatrice ou traditionnelle, l’extrémisme fleurit dans la bulle culturelle dominante. Les conservateurs trouvent à peine des alliés dans l’industrie et avec presque aucun soutien réel derrière eux, ils sont engloutis dans le bourbier, et alors qu’ils sont vaincus, James continue d’entendre une seule voix ; leur voix.

James aurait toujours de l’espoir car l’autre grâce salvatrice serait l’éducation, cependant, la gauche s’est assurée qu’elle revendique également notre système éducatif comme son territoire. Chaque semaine, des rapports sur l’extrême gauche ayant pris le contrôle de notre système éducatif sont publiés à partir de ce même site Web contenant des histoires d’horreur de tout le monde, des responsables du comté aux administrateurs scolaires tentant de pousser la politique extrémiste sur vos enfants.

Une histoire, en particulier, est celle de l’école William D. Kelly à Philadelphie, qui a renoncé à enseigner aux étudiants de véritables études académiques au profit de leur enseigner réellement comment les radicaux communistes. L’école est composée à 99% d’enfants noirs, et ces enfants sont endoctrinés alors qu’ils n’apprennent presque rien en mathématiques ou en lecture. Leurs niveaux de compétence sont terriblement bas, ce qui entraîne une ignorance de masse avec beaucoup d’endoctrinement politique.

Bien que toutes les écoles ne soient peut-être pas aussi extrêmes, les chances que James aille dans une école inférieure à la moyenne sont élevées et les démocrates travaillent très dur pour le garder là-bas. Ils ne permettent pas aux bons scolaires ou aux écoles à charte de jouer un rôle dans sa vie et les syndicats d’enseignants qui prétendent représenter ses meilleurs intérêts sont beaucoup plus préoccupés par l’argent dans leurs poches que par son éducation.

James n’apprend pratiquement rien sur l’économie de base. Il ne comprend pas comment fonctionne notre gouvernement et ne connaît jamais vraiment les droits qui lui sont accordés par des hommes indéniablement brillants qui, selon lui, n’étaient que des propriétaires d’esclaves blancs racistes. Il ne comprend pas ou ne connaît pas sa propre histoire au-delà du fait que ses ancêtres étaient (probablement) des esclaves. Son esprit n’est jamais ouvert et il est influencé pour garder ses rêves petits et ses préjugés larges.

Et puis un jour, quelqu’un arrive et lui dit que s’il veut une vie meilleure, il doit aider à effondrer le système et en installer un nouveau. Quelque chose de plus « juste » et « égal »… et marxiste.

Pour James, la théorie critique de la race a beaucoup de sens à ce stade et il est entièrement d’accord. Enterré dans l’ignorance et la haine, James devient un penchant radical sur l’élimination du capitalisme. Il devient un fanatique massif, un raciste et un extrémiste politique et tout a commencé parce que les démocrates n’ont pas rencontré d’opposition dans deux parties très importantes de sa vie, l’éducation et le divertissement.

Jeff a raison. Les conservateurs doivent intervenir dans divers secteurs de notre société et reconnaître où nous ne faisons pas ce qui est nécessaire pour gagner. Mais je crois que nous avons les bonnes idées et méthodes pour le rendre meilleur pour toutes les races. Nous devons juste avoir le courage de nous lever et de les mettre en œuvre, de nous battre pour eux et d’agir en conséquence. Je ne veux pas seulement me plaindre, je veux dire m’impliquer dans les arts, rejoindre les commissions scolaires, devenir enseignant, et plus encore. Si nous nous appuyons uniquement sur le slacktivisme, alors Jeff a raison et CRT gagnera.