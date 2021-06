La lutte contre le harcèlement de la Chine dans la région

La raison d’être de l’utilisation de mots musclés comme « Dragon » et « Wolf Warrior Diplomacy » entre autres, tout en faisant référence à la Chine, est un récit soigneusement scénarisé pour dominer et créer une peur de l’inconnu chez ses adversaires. (Source de la photo : AP)

Par le lieutenant-colonel Manoj K Channan,

Dans sa course pour gagner la suprématie dans l’ordre mondial, la Chine utilise la politique de la carotte et du bâton en étant une brute, cherchant désormais habituellement à nuire ou à intimider ceux qu’elle perçoit comme vulnérables. Ceci est en outre soutenu par ses trois guerres qui sont la guerre de l’opinion publique, la guerre psychologique et la guerre juridique. PLA ; Le Département de liaison du Département politique général (GPD/LD), le Ministère chinois des Affaires étrangères et le Département du travail du Front uni sont quatre des organisations responsables de trois guerres. La Chine a incorporé trois guerres dans les gouvernements et les institutions locales.

Récemment, le président Xi Jinping a émis des instructions pour se concentrer davantage sur les compétences non techniques pour apaiser les peurs régionales qui s’apparentent à un loup déguisé en mouton et devraient être considérés comme cela uniquement.

Les Chinois veulent créer un alter ego quelque chose qui s’apparente aux bandes dessinées Super Hero avec des forces surhumaines. Les médias grand public chinois à la fois électroniques et imprimés, en publiant des articles sur des soldats experts en arts martiaux, portant des armes de l’époque médiévale comme celles utilisées lors de l’affrontement de Galwan le 15 juin 2020, qui ont fait des victimes non recensées reconnues un an plus tard par le PCC/APL ; fait ressortir la faille dans ce récit soigneusement conçu.

La raison d’être de l’utilisation de mots musclés comme « Dragon » et « Wolf Warrior Diplomacy » entre autres, tout en faisant référence à la Chine, est un récit soigneusement scénarisé pour dominer et créer une peur de l’inconnu chez ses adversaires.

La faute réside dans le fait de les citer dans nos médias grand public, des groupes de réflexion stratégiques qui donnent de la crédibilité et de l’accréditation à ces termes sur la Chine. Les rédacteurs en chef doivent mettre un terme aux efforts du PCC/APL qui sont expulsés de Chine dans une offensive verbale pour nourrir de force le monde avec des mots puissants qu’ils veulent que nous entendions, disions et publiions dans notre langage politique et diplomatique quotidien. . C’est le mot puissance-projection. Cela ne sert qu’à gonfler leur image et à créer la crainte et la crainte de la puissance invincible de la Chine.

Une perspective historique de la façon dont les voyageurs sont venus de Chine pour étudier dans nos universités à Nalanda et Taxila et la propagation du bouddhisme en Chine et en Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient au Japon est le cadeau de l’Inde au monde. Tous nos articles doivent sortir avec une perspective d’analyse SWOT dans laquelle nous soulignons nos forces, soulignons les faiblesses et discutons des opportunités d’améliorer les menaces contre le CCP/PLA.

Chaque structure a une ligne de faille et celles-ci doivent être soigneusement étudiées et exploitées, ce qui provoquerait une implosion, faisant ainsi s’effondrer un mythe qui a été soigneusement conçu pour dominer la région et le monde dans son ensemble. L’URSS en est un exemple.

Des pays plus petits ont combattu et gagné des guerres dans une guerre asymétrique, que ce soit le Vietnam, l’Iran, la Corée du Nord et l’Afghanistan. Israël était dans un état similaire peu de temps après son indépendance, mais grâce à un travail acharné, il a développé ses capacités d’innovation technologique et s’est associé à des équipementiers américains pour développer des plates-formes d’armes NextGen.

L’industrie et le milieu universitaire indiens soutenus par le gouvernement devraient se concentrer sur le thème de l’innovation technologique sur le modèle de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). L’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a besoin d’une refonte sérieuse et de nombreux fils de déclenchement bureaucratiques doivent être supprimés, en particulier les critères de qualification d’années d’expérience/d’existence, les commandes d’approvisionnement précédentes aux agences gouvernementales, la solidité financière/le bilan et la propriété des terres et des bâtiments qui annulent nouveaux acteurs à venir dans l’industrie de la défense.

Le gouvernement doit avoir une allocation de fonds dédiée comme dans Global Innovation & Technology Alliance (GITA) et le Fonds de développement technologique devrait être dédié aux IIT et aux universités privées pour mener à bien la recherche et le développement. Les scientifiques du DRDO devraient être rattachés à ces universités pour encadrer et développer des technologies. Les officiers de service qui ont fait leur M Tech doivent poursuivre leur spécialisation plutôt que de les engager dans des tâches militaires de routine qui n’ont pas besoin de leur spécialisation.

La gestion des ressources humaines du QG de service doit évoluer et utiliser son personnel qualifié pour apporter des changements dans lesquels nous devons mener à bien notre tâche principale de défendre l’Inde contre les menaces externes et internes.

(L'auteur est un vétéran de l'armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

