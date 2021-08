La lutte contre les « frelons meurtriers » : du fil Kevlar à nouer sur les trackers, des combinaisons en mousse épaisse pour éviter les piqûres

Un frelon géant asiatique qui a été marqué par le département de l’Agriculture de l’État de Washington vole dans les airs avec une antenne radio tracker courbée. (Photo WSDA)

Les entomologistes et les chercheurs qui mènent la lutte contre les frelons géants asiatiques dans l’État de Washington ont apporté quelques modifications à la technologie qu’ils utilisent pour marquer, suivre et, espérons-le, éliminer les espèces envahissantes.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Sven-Erik Spichiger, entomologiste directeur à la WSDA, a détaillé ce qui était différent cette année alors qu’un nouveau nid de soi-disant « frelons meurtriers » a été localisé et éradiqué.

Pour commencer, la WSDA est passée à un tracker radio légèrement différent, produit par une autre société. La minuscule technologie est liée aux frelons, qui sont ensuite suivis par des travailleurs de la WSDA portant des récepteurs. L’année dernière, lorsqu’un autre nid était situé près de Blaine, Washington, la WSDA attachait les pisteurs à l’aide de fil dentaire, et les frelons semblaient être capables de mâcher ce matériau.

“Nous sommes passés au fil de Kevlar cette année”, a déclaré Spichiger, notant que trois frelons ont été capturés et marqués cette année. “Le dernier frelon, celui qui nous a ramenés au nid, ne semblait même pas en phase.” Il a déclaré que les travailleurs étaient “capables de recapturer le frelon plus tard après la découverte du nid et de désactiver l’étiquette et peut-être de pouvoir l’utiliser à nouveau”.

Nous sommes tous très heureux de dire que nos combinaisons de frelons ont très bien fonctionné et qu’aucune blessure n’a été subie.

L’utilisation de la technologie radio a été expliquée pour la première fois l’automne dernier lorsqu’un chercheur de l’Université de Washington a demandé des informations et des conseils sur les appareils.

Spichiger a déclaré que les scientifiques refroidissent le moins possible les frelons capturés. Une fois qu’un frelon est pris dans un filet, il est refroidi pendant environ 10 minutes, marqué et relâché. Le plus dur est de suivre.

“L’événement de suivi était aussi difficile qu’on pourrait le penser lorsque vous essayez de suivre quelque chose qui vole très rapidement à travers la mûre de l’Himalaya”, a déclaré Spichiger, ajoutant que les nouveaux récepteurs cette année sont également plus légers et plus faciles à transporter à travers des broussailles épaisses.

Un signal a été complètement perdu. WSDA a travaillé très près de la frontière canadienne et ils pensent avoir perdu le signal alors qu’ils pointaient vers le nord. Ils ont partagé la fréquence de l’étiquette radio et ont travaillé avec leurs homologues de la Colombie-Britannique qui ont fait du repérage du côté canadien de la frontière. Mais l’étiquette n’a jamais été récupérée ou déplacée.

Un travailleur de la WSDA pose avec le nid de frelons géants asiatiques situé à l’intérieur d’un arbre dans le nord-ouest rural de l’État de Washington. (Photo WSDA)

Le retrait du nid d’un aulne pourri a eu lieu le 25 août et s’est avéré un peu différent de l’éradication d’octobre dernier.

“Je dirai ceci: ce nid était un peu plus agressif que le nid que nous avons rencontré en 2020”, a déclaré Spichiger. “En général [the hornets] étaient plus intéressés par ce que nous faisions, alors que le nid en 2020, ils nous ont à peine fait attention.

Spichiger a déclaré que des températures plus chaudes auraient pu contribuer à l’agression des frelons – et il était reconnaissant que l’équipement de sécurité ait fait son travail.

“Quelques-uns d’entre nous qui travaillaient très étroitement dans la région ont été approchés par les frelons et ils ont en fait tenté de nous piquer cette fois-ci”, a-t-il déclaré. “Mais nous sommes tous très heureux de dire que nos combinaisons de frelons ont très bien fonctionné et qu’aucune blessure n’a été subie.”

Spichiger a déclaré que les frelons “ont rebondi directement sur nos jolis costumes”, qu’il a décrits comme une mousse souple de 1/4 de pouce d’épaisseur recouverte d’un filet en maille blanche. Les dards de frelons sont incapables de pénétrer la mousse.

“Ils peuvent devenir un peu chauds”, a déclaré Spichiger à propos des combinaisons d’abeilles. “Ils sont assez inconfortables, mais ça doit être plus confortable que d’être piqué, donc nous sommes toujours heureux de faire ce compromis.”

Une reine frelon géant asiatique est montrée sur un nid construit à l’intérieur d’un arbre dans le comté de Whatcom, Washington (Photo WSDA)

Spichiger a partagé quelques chiffres liés à ce qui se trouvait à l’intérieur du nid de neuf rayons : 292 œufs, 422 larves, 563 cellules cap (frelons sur le point d’être produits), 195 ouvrières aspirées ou filetées, aucun mâle, une reine. Cela totalise 1 473 stades de vie individuels, soit près de trois fois la taille du nid de l’année dernière, qui comptait environ 500 stades de vie.

Spichiger et la WSDA ont offert quelques autres pépites du travail sur les frelons de cette année :

Les autorités testeront la génétique de plusieurs spécimens pour voir si le nid est lié à celui qui a été éradiqué l’année dernière. Spichiger ne savait pas pourquoi le nid était plus grand que le nid précédent. Il a dit que l’environnement semble être fortement adapté au développement des frelons, et peut-être que le temps était un peu plus favorable cette année. Les données jusqu’à présent ne suggèrent pas de nids supplémentaires, mais il a déclaré: “Nous continuerons à suspendre nos pièges.” La WSDA aura besoin de voir trois ans de données d’enquête négatives et trois ans d’absence de signalement de frelons avant de pouvoir considérer les frelons comme éradiqués. Mais biologiquement parlant, Spichiger a déclaré qu’il existe de grandes portions de terres éloignées et envahies par la végétation auxquelles les scientifiques ne peuvent tout simplement pas accéder, il pourrait donc s’écouler plusieurs années avant que l’État puisse déclarer les frelons éradiqués à 100% en toute confiance. Un sous-ensemble des nouveaux nids de frelons sera maintenu en vie pour essayer de développer de nouveaux attractifs pour les pièges. Un propriétaire a observé des frelons géants asiatiques attaquer et emporter des abeilles isolées qui se nourrissaient de ses tournesols.

Regardez la conférence de presse complète de la semaine dernière ici :