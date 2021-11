La lutte d’Aaron Wan-Bissaka met en évidence les défauts de Manchester United – Man United News And Transfer News

Une victoire en six matchs – dont deux humiliations par de grands rivaux locaux – a soulevé de sérieuses questions sur la direction de Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer.

La plupart des critiques semblent avoir été centrées sur l’échec du Norvégien à trouver un système et une approche tactique qui tirent le meilleur parti d’un groupe talentueux.

James Ducker du Telegraph a utilisé Aaron Wan-Bissaka en difficulté pour souligner, entre autres, le manque de progrès individuel en cours.

Et, encore une fois, les nombreuses critiques mènent quelque peu inévitablement vers les normes d’entraînement actuelles à Carrington.

Ducker observe que Wan-Bissaka ne méritait même pas d’être mentionné lorsque l’entraîneur anglais Gareth Southgate a récemment discuté de ses options pour le dos latéral.

Cela est considéré comme une indication des progrès retardés de l’ancien homme du palais au club. Il n’y a pas si longtemps, on parlait de lui comme d’un jeune talent majeur.

Loin de réaliser le potentiel qui l’a vu en tête d’une liste de 804 candidats d’arrière droit, l’homme de United semble être « manqué de confiance et aspirer à plus d’instruction et de direction… »

Le contraste de fortune entre Wan-Bissaka et João Cancelo de Manchester City – tous deux achetés le même été mais aux antipodes en termes de progrès – est également considéré comme révélateur.

Cancelo est considéré comme un joueur typique de Pep Guardiola – un bon footballeur qui joue en défense. L’homme uni unidimensionnel est considéré comme extrêmement limité en comparaison.

Le changement provoqué par la crise vers un 3-5-2 est considéré comme un facteur contributif avec « Wan-Bissaka refondu en tant qu’ailier arrière, une position qui ne sert qu’à braquer les projecteurs sur (ses) lacunes techniques et tactiques. … »

Il est à noter que le Red Devil au tacle coriace avait déjà montré des signes de faible confiance dans sa position préférée dans le cadre d’un défenseur à quatre, donc lui demander de jouer en tant qu’ailier l’a amené à sembler encore plus «perdu».

Ses limitations techniques amènent Ducker à se demander : « … quelles cases United a spécifiquement pensé qu’il avait cochées pendant le processus de diligence raisonnable… quelle part de son développement a été étouffée chez United ?

Bien qu’ils aient été recommandés par l’ancien as de United Gary Neville, les Reds ont choisi de ne pas déménager pour Cancelo. Et Ducker se demande. « … quelqu’un pense-t-il que Solskjaer aurait élevé (son) jeu au plus haut… comme en témoigne Guardiola ? »

On dit qu’un joueur de la qualité limitée de Wan-Bissaka n’aurait pas été ciblé par City et que, « Chez United, cependant, il recule et il n’est pas seul. »

Du dépistage à l’entraînement, c’est assez accablant. Le pire étant qu’il est presque impossible d’argumenter contre tout cela.