La lutte d’Android contre la marche distraite s’étend aux téléphones non-Pixel

TL;DR

Google déploie sa fonction Heads Up sur les téléphones Android non-Pixel. La fonctionnalité aide à lutter contre la distraction en vous rappelant d’arrêter d’utiliser votre téléphone en déplacement. Vous le trouverez dans la dernière version de l’application Digital Wellbeing.

Vous n’avez plus besoin d’un téléphone Pixel pour solliciter l’aide de Google dans la lutte contre la distraction à la marche. XDA note que Google a commencé à déployer sa fonction Heads Up sur des téléphones Android tiers via une application Digital Wellbeing mise à jour.

Activez la fonctionnalité via la section Réduire les interruptions et votre téléphone réduira (espérons-le) la distraction de la marche en vous rappelant d’arrêter d’utiliser le téléphone pendant que vous êtes à pied. Google souligne que cela ne remplace pas l’attention, cela peut juste vous attraper dans un moment de faiblesse.

Il n’est pas certain à quel point le déploiement est généralisé à ce stade. Cependant, XDA a observé que plusieurs de ses téléphones disposaient de la fonction Heads Up, notamment un Asus Zenfone 8 et un OnePlus Nord N200. Il y a de fortes chances que votre combiné puisse déjà utiliser l’outil de prévention de la distraction à la marche.

La mise à niveau a mis du temps à arriver étant donné que les téléphones Pixel avaient la première option en avril. Pourtant, cela pourrait être le bienvenu. Maintenant qu’il est plus sûr de sortir, les distractions à pied sont de plus en plus fréquentes. Cela pourrait vous empêcher d’entrer en collision avec un lampadaire (ou de vous mettre dans l’embarras) pendant que vous êtes collé à votre écran.