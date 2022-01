La lutte de Kate Middleton – Un « introverti naturel » ne savoure pas les projecteurs royaux | Royale | Des nouvelles

La révélation intervient alors que Kate approche de son 40e anniversaire, ce qui, selon les rapports, sera une affaire modérée en raison des conditions actuelles entourant la variante Omicron du virus COVID-19. Au lieu d’une grande fête, la duchesse devrait avoir une affaire beaucoup plus petite avec juste sa famille et ses amis proches.

L’amie de Kate a suggéré qu’elle était toujours « une future reine en devenir » mais « avait du mal à se mêler aux dirigeants mondiaux tels que les Bidens parce qu’elle est une introvertie naturelle ».

Ces derniers temps, la présence de la duchesse s’est accrue sur la scène mondiale, en particulier en 2021 après avoir entrepris des projets solo tels que Hold Still et le service Westminster Abbey Christmas Carol.

En outre, son rôle consiste également à se mêler à des personnalités de premier plan sur la scène mondiale, comme visiter une école avec le Dr Jill Biden lors du sommet du G7 en juin de l’année dernière.

Mais sa présence est toujours » sous-estimée « , a déclaré son amie à Hello! affirmant que la duchesse a « croissance tranquillement en confiance » 10 ans après son mariage dans la famille royale.

Son amie a également déclaré : « Elle trouve toujours qu’il est assez difficile de se mêler à ce genre de joueurs, les Biden, parce qu’elle est une introvertie naturelle. Mais elle grandit vraiment dans le rôle.

Discutant de sa capacité à tenir un public en parlant, son amie a déclaré : « Parler en public n’est pas du tout quelque chose qu’elle aime faire.

« Ce n’est pas une personne extravertie, extravertie, ce n’est tout simplement pas qui elle est. »

L’amie a ajouté: « Mais elle sait que c’est un moyen important pour elle d’apporter une contribution positive et il y a des moments où vous devez sortir et parler pour des choses en lesquelles vous croyez. »

LIRE LA SUITE:

Le 40e anniversaire de Kate prévoit «une clé beaucoup plus basse» que celle de Meghan Markle

La duchesse, qui vit au palais de Kensington à Londres, s’est mêlée à de nombreux dirigeants mondiaux alors qu’elle assistait à la COP26 à Glasgow et au sommet du G7 à Cornwall en 2021.

En juin, elle a rencontré la première dame Jill Biden, 70 ans, à la Connor Downs Academy près de Camborne pour rencontrer des écoliers avant d’organiser une table ronde avec des experts britanniques en éducation.

En novembre, elle a discuté avec Justin Trudeau, Angela Merkel et d’autres dirigeants mondiaux lors du sommet COP26 et des Earthshot Awards.

Kate et William – qui ont dévoilé vendredi une photo d’eux-mêmes sur le chemin de la première de James Bond l’année dernière pour coïncider avec le réveillon du Nouvel An – ont raté les traditionnelles célébrations de Noël de la famille royale après que la reine a été forcée d’annuler son projet d’organiser les festivités à Sandringham.

En raison des craintes de la variante Omicron Covid, un déjeuner plus petit a eu lieu au château de Windsor tandis que les Cambridges ont accueilli la famille de Kate à Anmer Hall, leur retraite à la campagne sur le domaine de Sandringham.

A NE PAS MANQUER :

Un tueur d’enfants sera déplacé pour ouvrir à nouveau une prison -[REPORT]

La famille a le cœur brisé après la mort subite d’une écolière [INSIGHT]

Le fugitif le plus recherché de la mafia italienne arrêté [REVEAL]

Décrivant comment le jour de Noël était pour la famille de cinq personnes, un initié a déclaré à US Weekly que le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans, se sont réveillés à 5 heures du matin pour vérifier si le père Noël était passé la nuit.

La source a déclaré: « Bien que Kate et William évitent de trop gâter les enfants, ils ont laissé tomber la règle à Noël. »

George aurait reçu un kit de camping – comprenant une tente, des talkies-walkies et une lampe de poche – tandis que Louis a reçu un cadre d’escalade et Charlotte a eu droit à une caméra vidéo pour enfants.

Ils ont également ouvert plusieurs jeux et livres.

Le duc de Cambridge, 39 ans, a offert à sa femme un « beau bracelet » parce qu’il voulait « rendre ce Noël encore plus spécial », a déclaré la source.