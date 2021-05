La lutte de l’Inde contre le COVID-19: les géants des entreprises ainsi que les startups se mobilisent pour un objectif commun

Alors que certaines marques sont venues soutenir la nation ou le gouvernement avec une aide financière, certaines marques ont offert des services gratuits pour assurer la disponibilité des ressources.

À partir du milieu de la semaine d’avril 2021, la deuxième vague de COVID-19 a envahi l’Inde et son effet a été beaucoup plus grave cette fois. Les versions mutées de COVID et les fournitures médicales limitées pour faire face à l’urgence sanitaire ont plongé les gens dans des scénarios peu accueillants et insondables. Désespérés d’avoir de l’aide, les gens se sont réconfortés les uns les autres pour partager des ressources. Prenant les choses en main, de nombreuses entreprises privées se sont mobilisées pour garantir la disponibilité des ressources à leurs employés et aux membres de leur famille. Certaines marques se sont également portées volontaires pour faire un don et mettre en place des structures de santé de fortune pour aider les personnes en détresse. Examinons différentes manières par lesquelles les marques ont aidé la nation à lutter contre le COVID-19.

Aides et dons

De grands noms tels que Tata Sons, Tata Trusts, WIPRO, Infosys, Hero Cycles, Adani Foundation, JSW Group, et plus encore, ont apporté une importante somme d’argent. Ensemble, Tata Sons et Tata Trusts ont fait don d’une somme de Rs 1500 crore, WIPRO a fait don de 1125 crores, tandis que beaucoup d’autres ont donné environ. Rs 100 crores chacun. Le président de Tata Son, N Chandrasekaran, a déclaré dans un communiqué: «La contribution de Tata Trusts de Rs 500 crore sera utilisée pour fabriquer des équipements de protection individuelle, des systèmes respiratoires, des kits de test, la mise en place d’installations de traitement modulaires et la formation des agents de santé.» Ces grandes entreprises permettront certainement aux organisations concernées de prendre les dispositions nécessaires.

Alors que certaines marques sont venues soutenir la nation ou le gouvernement avec une aide financière, certaines marques ont offert des services gratuits pour assurer la disponibilité des ressources. Par exemple, Shift Freight, un agrégateur de déménageurs et conditionneurs basé à Delhi / NCR, a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements pour assurer la livraison en temps voulu de fournitures médicales telles que des concentrateurs d’oxygène sans frais. La société affirme avoir entrepris plusieurs demandes de livraison dans lesquelles chaque livraison coûte plus de Rs 50 000 à l’entreprise. La société a également fourni gratuitement tous les gardes de sécurité nécessaires à son personnel de service avec des robes, des chaussures et des kits EPI appropriés, en plus d’un masque, d’un bouclier, de gants, d’un couvre-chaussures et de désinfectants. Le co-fondateur de Shift Freight, Avinash Raghav, déclare: «Grâce à notre vaste réseau de partenaires à travers le pays, nous avons réussi à déplacer des équipements vitaux tels que des bouteilles d’oxygène et des concentrateurs vers des emplacements géographiques éloignés sans aucun retard et sans frais. Nous nous sentons privilégiés d’être au service des personnes dans les crises actuelles. »

Campagne de vaccination, police d’assurance et fournitures d’oxygène

L’une des armes les plus puissantes contre le virus COVID-19 est la vaccination. De nombreuses entreprises se sont associées à des prestataires de services de santé pour assurer la vaccination de leurs employés. Appy Pie, société de développement d’applications sans code basée en Inde, a été l’une des premières entreprises de ce type à adopter une campagne de vaccination pour leurs employés. Le fondateur de la startup, Abhinav Girdhar, a déclaré: «Alors que l’Inde se remettait encore de la première vague de Covid, de nombreux autres pays traversaient déjà la deuxième vague. Cela nous a fait comprendre que le pire n’était pas encore terminé, et nous voulions donc à tout prix assurer la sécurité de nos employés. La société parraine le vaccin COVID pour tous les membres du personnel sous son assurance entreprise. De même, d’autres entreprises comme Ernst & Young.

NovelVox, l’une des principales sociétés de solutions de centres de contact, a également mis à niveau les polices d’assurance médicale de ses employés. L’entreprise a mis en place une politique complète de COVID, en vertu de laquelle les employés peuvent réclamer le remboursement du montant dépensé pour lutter contre le COVID. De plus, l’entreprise s’est empressée de se procurer des concentrateurs d’oxygène, que ses employés empruntent en cas de besoin et sans aucun frais. Amit Kumar Gandhi, fondateur de NovelVox, déclare: «Les entreprises attendent beaucoup de leurs employés pour atteindre leurs objectifs, mais c’est le moment où les entreprises doivent se mobiliser et assurer la sécurité de leurs employés, et c’est exactement ce que nous avons fait. C’est une responsabilité sociale des entreprises, quelle que soit leur taille, de prendre soin de leurs employés en ces temps difficiles.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.