La lutte de Mercedes à Monaco est de bon augure pour d’autres pistes · .

Lewis Hamilton dit que le week-end difficile de Mercedes à Monaco indique qu’ils devraient être plus compétitifs sur d’autres circuits plus conventionnels plus tard dans l’année.

L’équipe avait l’air en forme jeudi, mais a rencontré des difficultés lorsque la température a chuté sur le circuit samedi. Hamilton s’est qualifié septième et n’a pas été en mesure de progresser à partir de là dans une course frustrante pour le septuple champion.

Hamilton a déclaré que l’équipe n’avait pas été en mesure de faire fonctionner les pneus aussi bien que leurs rivaux à Monaco.

«Nous avons du mal avec nos pneus par temps froid pour quelque raison que ce soit», a-t-il déclaré. «Nous ne pouvions pas changer de pneus, faire fonctionner nos pneus comme les autres le pourraient [in qualifying].

«Mais en même temps, ils ont pu avoir de très bons longs runs, un bon rythme de course. C’est donc une grande, grande question de savoir comment nous utilisons les pneus sur des pistes comme celle-ci.

«Évidemment, lors de la dernière course et des courses précédentes, nous avons généralement été relativement bons sur les pneus, mais celle-ci a été particulièrement faible. C’est donc un domaine que nous devons essayer de comprendre et de rectifier pour l’avenir. »

La forme de Mercedes à Monaco n’a pas été aussi bonne que sur d’autres circuits, a souligné Hamilton, ce qui, selon lui, est une conséquence de la direction de conception de l’équipe avec ses voitures.

«Cela n’a généralement jamais été une piste solide pour nous», a-t-il déclaré. «Nous avons la voiture la plus longue.

«Une voiture plus longue est comme un bus pour tourner dans les virages. Ce n’est pas aussi agile que les autres sur une petite piste comme celle-ci, mais c’est génial ailleurs. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas ici et qui sont de bon augure pour les autres circuits.

Malgré les abandons de deux pilotes qui avaient pris le départ devant lui, Hamilton a terminé là où il avait commencé après que d’autres rivaux l’ont devancé lorsqu’il s’est opposé. Il a perdu la tête du championnat face au vainqueur de la course Max Verstappen.

Cependant, Hamilton a déclaré qu’il ne s’attardait pas sur le plus grand revers de sa candidature au championnat jusqu’à présent cette année.

Bilan du GP de Monaco: «Les actions parlent plus que les mots»: Verstappen rappelle à Hamilton qu’il n’a pas grand-chose à prouver dans le combat pour le titre«Je ne ressens pas vraiment de douleur pour le moment», dit-il. «Bien sûr, ce n’est pas un super week-end. Mais je ne m’attarde pas là-dessus.

«Il y a beaucoup de choses que nous aurions pu faire mieux en ce qui concerne la façon dont nous nous sommes préparés pour le week-end. Nous avons eu de bonnes conversations tout au long du week-end.

«Mais ce n’est pas assez bon pour nous tous. Nous gagnons et nous perdons en équipe et ce n’est pas un bon travail collectivement pour nous tous, dans tous les domaines. Nous ne le prenons pas à la légère, mais il ne sert à rien d’être déprimé, nous devons commencer à regarder les données et comprendre pourquoi nous sommes dans cette position.

Hamilton a souligné le bilan de l’équipe en rebondissant rapidement après des week-ends difficiles.

«Nous allons être en pause au cours des prochains jours une fois que nous aurons une analyse. Naturellement, nous voulons tous des réponses au sein de l’équipe, donc je sais que tout le monde travaillera d’arrache-pied pour s’assurer que, espérons-le, ce genre de week-end ne se reproduise plus.

«Nous avons montré à maintes reprises dans le passé que nous pouvons rebondir après ces week-ends. D’où pourquoi je ne suis pas le plus stressé. “

«Je suis sûr que les gars, espérons-le, pourront se défouler, voir leurs familles ce soir, et ils seront de retour à l’usine demain», a-t-il ajouté. «Je serai probablement invité à une réunion déjà mardi, puis probablement une plus tard dans la semaine en termes de nos objectifs à analyser et à planifier la prochaine.»

