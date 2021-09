La lutte de pouvoir de Ben Simmons entre Rich Paul et Daryl Morey est là

La saga Ben Simmons est dans une impasse depuis que l’attaquant de 25 ans s’est figé lors de la série de deuxième tour des Philadelphia 76ers lors des éliminatoires de la NBA 2021. Après avoir fait sa troisième équipe consécutive d’étoiles de la NBA et aidé les Sixers à s’emparer de la tête de série de la Conférence de l’Est au cours de la saison régulière, Simmons a eu une série putride contre l’outsider Atlanta Hawks définie par ses 32 % de lancers francs et son refus de tirer sur le balle au quatrième quart – même s’il était grand ouvert pour un dunk.

L’entraîneur-chef Doc Rivers et le centre vedette Joel Embiid ont jeté Simmons sous le bus lors de la conférence de presse d’après-match après l’élimination de Philly. Depuis lors, la place de Simmons sur le marché du commerce a été l’une des plus grandes histoires de la ligue.

Les 76ers ont acheté des Simmons tout au long de l’été, mais leur prix demandé était si élevé qu’il semblait que les pourparlers n’avaient jamais avancé très loin. Avec une nouvelle saison qui approche, c’est au tour de Simmons d’appliquer la pression. Simmons a informé les Sixers qu’il souhaitait être échangé, et il est prêt à tenir le camp d’entraînement pour y arriver, selon Keith Pompey du Philadelphia Inquirer.

Lors d’une réunion avec les 76ers laiton la semaine dernière à Los Angeles, Simmons a déclaré au co-directeur de l’équipe Josh Harris, président des opérations de basket-ball Daryl Morey, directeur général Elton Brand et entraîneur Doc Rivers qu’il ne voulait plus rester un Sixer, selon Plusieurs sources. Des sources ont déclaré que le triple All-Star n’avait pas non plus l’intention de se présenter au camp d’entraînement.

La situation entre Simmons et 76ers mène à ce moment depuis la fin des séries éliminatoires. Simmons a encore quatre ans et 146 millions de dollars sur son contrat, mais Simmons va faire tout son possible pour le faire sortir de Philadelphie avant qu’il ne joue un autre match. Ce que nous avons maintenant est une lutte de pouvoir à l’ancienne de la NBA entre l’agent de Simmons, Rich Paul de Klutch Sports, et le directeur général des Sixers Daryl Morey.

Le plan des 76ers n’a jamais été difficile à comprendre

Le soir du repêchage, une rumeur a circulé à propos de discussions commerciales entre les Sixers et les Golden State Warriors. Morey aurait demandé les deux choix de loterie des Warriors (n ° 7 et n ° 14 au total), le choix n ° 2 de l’année dernière James Wiseman, Andrew Wiggins et deux autres choix de premier tour. Cela faisait suite à un rapport que Morey avait demandé aux Raptors de Toronto pour Kyle Lowry, Fred VanVleet, OG Anunoby et le choix n ° 4.

Morey demandait la lune en partie parce qu’il ne ressentait aucune urgence à échanger Simmons. La valeur de Simmons était théoriquement à son plus bas après une course aussi difficile en séries éliminatoires, mais il allait de soi qu’il pourrait améliorer son classement dans la ligue au cours de la saison à venir. Il était facile de spéculer que Morey voulait utiliser Simmons dans un accord pour Damian Lillard ou que Bradley Beal devrait soit se retirer de leurs équipes actuelles dans un proche avenir.

Le plan de Morey est logique du point de vue de la gestion des actifs, il se fait au détriment de l’élément humain dans les relations entre Simmons avec ses coéquipiers et son entraîneur-chef. Simmons ne veut pas attendre une autre année quand tout le monde sait que l’équipe essaie de l’échanger. Gardez à l’esprit que Morey a déjà essayé d’échanger Simmons en décembre dans un package pour James Harden.

Simmons et Rich Paul poussent maintenant la main de Morey

Ne pas se présenter au camp d’entraînement est le meilleur moyen pour un joueur d’intensifier une demande commerciale. Ces dernières années, nous avons vu Jimmy Butler et James Harden obtenir ce qu’ils voulaient après avoir fait quelque chose de similaire.

Les Sixers peuvent imposer une amende à Simmons, mais Simmons a aussi beaucoup d’argent. S’il a vraiment les talons enfoncés ici – et on a l’impression qu’il le fait – il peut probablement faire pression sur l’équipe pour qu’elle l’échange.

Paul est un facteur X dans tout cela. Le gars qui a rencontré LeBron James pour la première fois alors qu’il vendait des maillots rétro dans un aéroport est maintenant l’un des plus grands courtiers sportifs avec une liste croissante de clients de haut niveau. Paul peut rendre cela personnel avec les Sixers et menacer de garder les clients potentiels et actuels loin de Philadelphie. L’un d’eux, le prometteur gardien de deuxième année des Sixers, Tyrese Maxey, serait déjà utilisé comme levier pour retirer Simmons des Sixers.

Source : Il y a de fortes chances que Tyrese Maxey fasse partie de n’importe quel commerce de Ben Simmons. Rich Paul voudrait que ses deux clients quittent Philadelphie. – Jason Dumas (@JDumasReports) 31 août 2021

Quelques organisations locales basées à Philadelphie avaient prévu de s’associer à Maxey pour certains événements communautaires. On leur a dit d’annuler ces plans. Paul n’aimerait pas que Maxey s’enracine à Philly s’il pouvait partir. – Jason Dumas (@JDumasReports) 31 août 2021

Maxey verrait théoriquement un rôle important augmenter l’année prochaine si Simmons était échangé, ce qui rend les ambitions de Paul, si elles sont vraies, encore plus rusées.

Les 76ers ne peuvent pas gagner un échange avec Ben Simmons pour le moment

Morey a toujours su que les Sixers ne pouvaient pas gagner un échange avec Simmons pendant l’intersaison. Sa valeur est trop faible et les autres stars qui pourraient bientôt arriver sur le marché ne l’ont pas encore fait. Lillard veut un an de plus à Portland avant de décider de son avenir. Beal semble heureux avec une équipe de Wizards remaniée après avoir envisagé son avenir autour du repêchage.

Si les Sixers sont armés pour échanger des Simmons avant la saison, il est difficile de penser qu’ils trouveront une valeur égale. Malgré tous ses défauts, Simmons est toujours un prétendant annuel au joueur étoile et défensif de l’année avec un excellent mélange de taille, de vitesse et de passes. Philly subit probablement une rétrogradation de talent étant donné ce qui semble raisonnable sur le marché du commerce.

Philly veut-il CJ McCollum et Robert Covington des Trail Blazers ? Veulent-ils Buddy Hield et Tyrese Haliburton des Kings ? Qu’en est-il des packages construits autour de Pascal Siakam ou d’OG Anunoby des Raptors ? Wiggins, Wiseman et Moses Moody des Warriors bougent-ils suffisamment l’aiguille ?

Toutes ces offres sont assez décevantes si l’on considère que les Sixers pensent que Simmons pourrait être la meilleure pièce disponible dans un éventuel futur accord Lillard. Dame n’est tout simplement pas échangée pour le moment, et c’est maintenant que Simmons veut une nouvelle adresse.

Morey est l’un des cadres les plus pointus de la ligue, mais il est confronté à un problème sans réponse parfaite. Pour le bien de toutes les personnes impliquées, cela doit se terminer rapidement.