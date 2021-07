La lutte de Tesla en Chine est un avertissement pour toutes les entreprises occidentales 10z viral

La semaine dernière, à l’occasion du 100e anniversaire du Parti communiste, le média d’État chinois Xinhua News a publié un tweet contenant une citation du dirigeant chinois Xi Jinping, y compris son affirmation selon laquelle la Chine avait éliminé la pauvreté et « nous marchons maintenant à grands pas vers le deuxième objectif du centenaire de faire de la Chine un pays socialiste moderne sous tous ses aspects.

De nombreux utilisateurs internationaux ont répondu avec sarcasme, remettant en question le bilan du PCC en matière de droits humains. Pourtant, Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, a répondu par un tweet, inondant le PCC d’éloges exagérés : « La prospérité économique que la Chine a atteinte est vraiment incroyable, en particulier dans les infrastructures ! J’encourage les gens à visiter et à voir par eux-mêmes.

Le tweet de lèche-bottes de Musk a surpris et déçu beaucoup. Rebeccah Heinrich du Hudson Instituted a rappelé à Musk sur Twitter: “Vous devez à votre pays de ne pas être comme ça.” Alors pourquoi Musk, qui a construit une personnalité publique rebelle de mauvais garçon, s’est-il embarrassé en suçant si ouvertement le PCC ?

Bloomberg rapporte que Tesla China est un problème. Musk essaie donc clairement de se remettre du bon côté du PCC pour sauver son entreprise.

Ne jamais faire de pacte avec le diable

Il n’y a pas si longtemps, le PCC a déroulé un tapis rouge pour Musk. Pour attirer Tesla en Chine, le gouvernement chinois a accepté de laisser Tesla devenir le premier constructeur automobile non chinois avec une filiale en propriété exclusive en Chine.

En revanche, tous les autres constructeurs automobiles étrangers, dont Ford et GM, ont dû engager des partenaires chinois locaux et créer des coentreprises pour faire de même. Tesla a ouvert son usine à Shanghai en 2018. Le gouvernement chinois a encore adouci le pot en offrant des allégements fiscaux et des prêts bon marché, et en rendant les voitures Tesla éligibles à de généreuses subventions fabriquées en Chine.

Lors de l’épidémie de COVID-19 de l’année dernière, alors que la plupart des régions de la Chine étaient soumises à des fermetures imposées par le gouvernement, le gouvernement chinois a autorisé Tesla China à rouvrir rapidement en février et a fourni un soutien généreux à l’usine.

Selon Bloomberg, les employés chinois de Tesla ont été « amenés dans des bus fournis par le gouvernement depuis des dortoirs sécurisés par des fonctionnaires pour les empêcher de se mêler à la communauté. Les travailleurs avaient beaucoup de masques N95 : contrairement à de nombreuses entreprises, Tesla s’était vu attribuer de nombreuses expéditions par les bureaucrates qui avaient pris le contrôle des fournitures d’équipement de protection. L’usine était nettoyée avec un désinfectant qui nécessitait également une licence d’organisme de réglementation pour l’achat. »

Tout cela s’est produit alors que d’autres constructeurs automobiles étrangers en Chine, de BMW à Ford, n’étaient pas encore autorisés à rouvrir leurs usines dans le pays. Dans le rapport sur les résultats 2020 de Tesla, sa filiale chinoise représentait 20% de ses revenus mondiaux et a contribué à faire de Musk l’homme le plus riche du monde.

D’abord l’appât, puis l’interrupteur

Mais l’histoire d’amour du PCC semble avoir pris fin brutalement cette année. Bloomberg a rapporté que les régulateurs chinois ont convoqué les dirigeants de Tesla en février pour exprimer leurs préoccupations concernant les problèmes de qualité et de sécurité des véhicules Tesla. Après la réunion, Tesla a présenté des excuses humiliantes, a déclaré qu’il “acceptait sincèrement les conseils des départements gouvernementaux” et “réfléchissait profondément aux lacunes”.

Ensuite, le gouvernement chinois a interdit les véhicules Tesla des complexes militaires et des unités d’habitation, affirmant que les caméras embarquées du véhicule causaient des problèmes de sécurité des données. Musk a promis aux représentants du gouvernement que toutes les données collectées par Tesla China seraient stockées en Chine.

En avril, la vidéo d’un propriétaire chinois de Tesla affirmant que « les freins Tesla échouent » est devenue virale en Chine et a été vue plus de 200 millions de fois. Il est essentiel de savoir que parfois le gouvernement chinois pousse ou encourage de tels cris en ligne pour atteindre ses objectifs politiques.

Même s’il n’y avait pas de données crédibles pour étayer l’affirmation du propriétaire, Tesla a présenté d’autres excuses publiques humiliantes au milieu de l’indignation croissante en ligne. Pourtant, Xinhua, une société de médias appartenant à l’État chinois, a critiqué les excuses de Tesla comme étant « peu sincères ». Le contrecoup persistant en ligne a coûté aux ventes de Tesla. Selon le cabinet d’études JL Warren Capital, les nouvelles commandes ont chuté de 50% depuis la vidéo virale.

La Chine enseigne l’autoritarisme à Tesla

Pour éviter que les ventes ne chutent davantage, Tesla China a fait quelque chose d’impensable aux États-Unis. Selon Bloomberg, Tesla « s’est plaint au [Chinese] gouvernement sur ce qu’il considère comme des attaques injustifiées contre les médias sociaux, et a demandé à Pékin d’utiliser ses pouvoirs de censure pour bloquer certains messages. Le fait qu’une entreprise américaine sollicite l’aide d’un régime autoritaire pour censurer le discours a marqué un nouveau creux pour Tesla et son dirigeant.

En juin, le gouvernement chinois a porté le coup le plus dur à Tesla China en ordonnant à l’entreprise de rappeler presque tous les véhicules qu’elle avait vendus en Chine (plus de 285 000) pour résoudre un soi-disant problème logiciel. Alors que Tesla travaille sur le rappel, d’autres constructeurs de voitures électriques chinois tels que Nio se vendent mieux que Tesla avec des alternatives moins chères et des designs chics.

L’évolution de la fortune de Tesla en Chine est un exemple classique de la stratégie « appât et changement » du PCC. Cai Xia, un ancien initié du PCC, a expliqué comment fonctionne cette stratégie : « Ils utiliseront un langage séduisant pour attirer les entreprises multinationales en Chine. Mais ces entreprises vont bientôt découvrir qu’elles sont tombées dans un piège : elles doivent transférer leurs technologies ou faire face à la fermeture. Après avoir acquis la technologie étrangère, la Chine trouve souvent des moyens de forcer ces entreprises à quitter le marché chinois. »

Le gouvernement chinois a amené Tesla en Chine avec des objectifs particuliers en tête : aider à stimuler et à développer la propre industrie chinoise des véhicules électriques. Pékin a identifié les véhicules électriques comme l’un des 10 secteurs technologiques et manufacturiers stratégiques que la Chine devrait diriger dans son plan industriel « Made-in-China 2025 ». Bien que la Chine possède le plus grand marché de véhicules électriques au monde, sa technologie et ses conceptions de véhicules électriques étaient loin derrière celles de ses concurrents internationaux avant que Tesla n’ouvre son usine en Chine.

Tesla Chine est plus qu’une usine. Elle a embauché et formé des talents locaux pour effectuer des travaux de recherche et de développement de pointe. Ce n’est pas une coïncidence si la technologie et la conception des constructeurs chinois de véhicules électriques se sont considérablement améliorées depuis l’ouverture de Tesla China.

Gotcha où nous voulons Ya, maintenant nous allons manger Ya

Il y a deux explications possibles au changement d’attitude du gouvernement chinois envers Tesla. Premièrement, sur la base de la description de Xia de la stratégie « d’appâter et de changer », le gouvernement chinois a probablement obtenu ce qu’il voulait de Tesla, comme les propriétés intellectuelles (IP) liées aux véhicules électriques. Ainsi, le gouvernement, récoltant la montée du nationalisme et du sentiment anti-américain dans le pays, a lancé une campagne pour saper l’image de Tesla et pousser les consommateurs chinois à acheter auprès des constructeurs automobiles nationaux de véhicules électriques soutenus par le gouvernement.

Deuxièmement, Musk possède également SpaceX, un constructeur aérospatial américain qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement américain pour envoyer des fusées, des vaisseaux spatiaux et des astronautes dans l’espace. La Chine n’a jamais hésité à exprimer ses propres ambitions dans l’espace.

La semaine dernière, trois astronautes chinois ont effectué une sortie dans l’espace à l’extérieur de la nouvelle station spatiale chinoise, pour la deuxième fois dans l’histoire du pays. Il est raisonnable de supposer qu’en pressant Tesla China, le gouvernement chinois oblige Musk à partager la technologie SpaceX. Rien de tout cela n’est de bon augure pour les entreprises de Musk et la sécurité nationale américaine.

Ne soyez pas un imbécile

Ce qui est arrivé à Tesla China devrait servir d’avertissement aux autres entreprises américaines accros à la taille et au potentiel du marché chinois. Le gouvernement chinois a tendance à inventer des lois et des règlements comme il l’entend, et à les appliquer arbitrairement à sa guise. La fortune d’une entreprise américaine en Chine n’est pas garantie et peut évoluer rapidement.

Le gouvernement chinois ne tolère les entreprises étrangères que suffisamment longtemps pour développer les industries nationales. Une fois que le gouvernement aura obtenu ce qu’il veut, les entreprises étrangères découvriront que les conditions du marché deviennent soudainement insupportables. Leurs concurrents locaux commencent à utiliser la même technologie pour fournir des produits et des services moins chers et plus rapidement. Les régulateurs gouvernementaux feront de la vie des entreprises étrangères un enfer et leur survie à long terme est menacée.

De plus, investir en Chine n’est plus une décision uniquement commerciale. C’est aussi un choix politique. Chaque PDG de chaque entreprise américaine doit se rendre compte qu’en investissant en Chine, il ou elle renforce un régime autoritaire qui a commis de graves violations des droits humains contre son propre peuple et reste hostile à la liberté et à la démocratie mondiales. Participer à cela est un grave service rendu à leur entreprise et à leur pays.