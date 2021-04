La lutte déchirante de la reine cachée à la vue lors des funérailles du prince Philip | Royal | Nouvelles

Le fait de se voir “ refuser un câlin ” à la reine est “ inhumain ”, selon un commentateur

Sa Majesté, 95 ans, a perdu son mari au début du mois et traverse une période de deuil privé. Le duc d’Édimbourg a été inhumé à Windsor le 17 avril lors d’une cérémonie à échelle réduite qui a été télévisée pour que ceux de tout le pays et du monde entier puissent les regarder. Cependant, les caméras se sont éloignées de la reine à certains moments afin de préserver sa vie privée, a-t-on affirmé.

Le nonagénaire, bien que généralement en bonne santé, se débat parfois avec certains mouvements, mais les caméras se coupent avec tact pour lui éviter l’embarras de sa diffusion.

La reine n’a donc pas été vue sortir de sa voiture ou s’asseoir dans son siège dans la chapelle St George pour lui donner un peu de dignité.

Pendant le service de 50 minutes, les caméras se sont principalement concentrées sur le clergé et la chorale, ne passant qu’occasionnellement à la famille assise sur les bancs.

Ce geste aimable a aidé la reine à maintenir un niveau d’intimité en son heure de besoin, même lors d’un enterrement télévisé.

Mme Gripper a remarqué que les caméras s’éloignaient à certains moments.

Elle a déclaré: «Je pense que les caméras et la façon dont les choses ont été faites, ils ont probablement pu se permettre autant que vous le pouvez lors d’un enterrement public comme celui-là, beaucoup d’intimité et de dignité, en particulier pour la reine dans ses dernières années.

«Nous ne l’avons pas vue en particulier monter ou descendre de la voiture, je ne pense pas, il y avait un peu de recul pour lui permettre de faire face à cela.

«Et s’asseoir dans son siège, nous l’avons tous vue marcher vers son siège, mais nous ne l’avons pas vue en fait devoir se déplacer et être digne de s’asseoir.

«Et pendant le service, il y avait des moments où les caméras étaient sur des membres de la famille, mais ils ont passé beaucoup plus de temps avec la musique et avec le clergé et avec les gens qui exécutaient le service si vous le souhaitez.

«Ce n’était pas exactement un concert, mais c’était en quelque sorte, parce qu’il n’y avait pas de chant, à part les quatre magnifiques chanteurs.

Cela dit, Mme Gripper a reconnu que la cérémonie à échelle réduite signifiait que l’attention était plus intense sur les 30 participants qu’elle ne l’aurait été avec les 800 personnes attendues en temps normal.

Alors que l’accent serait largement mis sur la reine et les membres de la famille royale, ils partageraient le temps de la caméra avec des politiciens en exercice et d’anciens politiciens, ainsi que des membres de la famille royale et des dignitaires étrangers et même des célébrités qui connaissent la famille royale.

Cela signifierait que ceux qui souffrent le plus seraient, dans une certaine mesure, «perdus» dans la foule.

Au lieu de cela, le vide austère de la pièce de la chapelle St George a laissé la famille royale plutôt exposée.

Mme Gripper a déclaré: «J’y ai pensé en termes de – à certains égards, c’était plus intime car il n’y en avait que 30 et c’était seulement la famille, il n’y avait pas de dignitaires étrangers et le Premier ministre, des gens qui vous devez inviter mais vous ne le feriez pas normalement.

Funérailles du prince Philip: la reine “ résiste bien ”, affirme Jobson

«Mais en même temps, c’était beaucoup plus austère et dénudé – il n’y avait nulle part où se cacher.

«S’il y a 800 personnes là-bas, vous n’allez pas avoir la caméra sur vous la plupart du temps.

«Vous allez être un peu perdu – pas vraiment perdu, car évidemment la reine et la voir seraient toujours un moment clé et émouvant – mais l’intensité à certains égards de la concentration sur le petit nombre de personnes là-bas … il n’y avait nulle part où se cacher.

M. Myers a ajouté qu’il jugeait «plus spécial» le fait qu’il s’agissait d’une cérémonie à échelle réduite et ce que le prince Philip aurait voulu pour son envoi.

Il a déclaré: «Je pense que c’était une meilleure occasion d’organiser une cérémonie et une procession plus petites et cela me semblait beaucoup plus intime.

«S’il y avait eu une plus grande procession avec le Land Rover traversant les rues de Londres, puis conduit à Windsor et toutes les caméras de télévision le ramassant sur la route et des tas de gens dans les rues – je ne pense pas que le duc de Edimbourg aurait voulu cela.

«Et je pense que cette version réduite a permis à la famille de faire son deuil en privé, même si les yeux du monde étaient rivés sur eux, mais je pense que c’était une occasion plus spéciale.»

