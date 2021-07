La lutte des chemins de fer indiens contre la pandémie se poursuit ; fournit une installation de test Covid à la gare d’Ernakulam Town

Dans ces kiosques de test Covid-19, les tests RT-PCR et Rapid Antigen peuvent être effectués.

Voyager pendant la pandémie? Faites maintenant le test Covid à la gare d’Ernakulam Town. Pour empêcher la propagation de Covid-19, Indian Railways propose des installations de test Covid dans certaines de ses gares. Ainsi, désormais, les passagers ferroviaires voyageant vers et depuis la ville d’Ernakulam au Kerala peuvent faire leur test Covid-19 à la gare elle-même. Dans le but de freiner la propagation de ce nouveau coronavirus mortel, un kiosque de test Covid-19 a été installé à la gare d’Ernakulam Town. Cela fait partie de l’initiative de Southern Railways visant à fournir des installations de test Covid-19 dans les gares. Dans le cadre de cette initiative, quatre entreprises installent des kiosques de test Covid-19 à 13 endroits différents dans 12 gares de la division Thiruvananthapuram de la zone ferroviaire sud. Dans ces kiosques de test Covid-19, les tests RT-PCR et Rapid Antigen peuvent être effectués.

Le mois dernier, les services de test Covid-19 ont déjà démarré dans les gares de Chengannur et Tiruvalla au Kerala. Le centre de test Covid de la gare de Tiruvalla a commencé le 22 juin, tandis que le kiosque de test Covid de la gare de Chengannur a commencé le 26 juin. Pour mettre en place des kiosques de test Covid-19, MDC Scans s’est vu attribuer trois emplacements différents. Ces emplacements comprenaient l’entrée principale et la deuxième entrée à la gare de Trivandrum et à la gare de Varkala. Quatre emplacements différents ont été attribués au Microlab dans les gares de Kayankulam, Chengannur, Kollam et Tiruvalla. Neuberg Diagnostics s’est vu attribuer la gare d’Aluva pour installer le kiosque de test Covid. Tandis que la gare d’Ernakulam Junction, la gare d’Ernakulam Town, la gare de Kottayam, la gare d’Alleppey et la gare de Thrissur ont été attribuées à Sandor Medicaids.

Parallèlement, une autre étape a été franchie par le transporteur national pour renforcer encore la lutte contre la pandémie de Covid-19. Selon le ministère des Chemins de fer, la gare de Thrissur dans l’État du Kerala a été équipée de passerelles de sécurité basées sur l’intelligence artificielle (IA) de pointe et de contrôle de la température Covid-19.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.