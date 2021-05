La lutte pour freiner les grandes technologies a besoin de la loi sur la concurrence et la préservation du journalisme – RedState ⋆ .

Lorsque les conservateurs soulignent les préjugés des médias de gauche, le plus souvent, nous désignons les organes d’information nationaux – CNN, MSNBC, le New York Times, etc. Pour de bonnes raisons. Ces médias diffusent la désinformation et suppriment le contexte – même les faits – quotidiennement de manière à désavantager les décideurs politiques conservateurs.

Alors que les médias locaux trahissent parfois leurs préjugés, ils ont tendance à être beaucoup moins partisans (voire pas du tout) et de nombreuses publications notables penchent même vers la droite, telles que le New Hampshire Union Leader et l’Arkansas Democrat-Gazette.

Le déclin lent et régulier des médias locaux a été difficile à observer. Une grande partie de la baisse provient de la domination du marché des grandes entreprises technologiques comme Google et Facebook, qui échantillonnent le contenu d’actualités pour les globes oculaires et les clics, mais conservent la plupart des revenus publicitaires. Nous nous sommes donc retrouvés avec un étrange écosystème d’actualités dans lequel les créateurs et les propriétaires de contenu font la plupart du travail et les systèmes de diffusion tirent l’essentiel de l’argent. Imaginez une époque révolue où les paperboys gagnaient beaucoup d’argent et les éditeurs durs et grignoteurs de cigares leur répondaient.

Ce n’est pas le résultat des forces du marché. Au lieu de cela, dans une tournure étrange, la loi antitrust protège Goliath de David; Google, Facebook et Twitter des éditeurs locaux.

Un groupe bipartite à la fois à la Chambre des États-Unis et au Sénat parraine une mesure visant à permettre aux éditeurs plus petits, locaux – et plus conservateurs – de négocier collectivement une meilleure rémunération pour leur précieux contenu. Le projet de loi s’appelle la loi sur la concurrence et la préservation du journalisme (JCPA). Parmi les conservateurs du Congrès qui soutiennent cette approche figurent le sénateur John Kennedy (R-La.) Et le représentant Ken Buck (R-Co.)

Dans un éditorial approuvant la mesure, National Review décrit la JCPA de cette façon:

Cela permettrait aux éditeurs de nouvelles de se regrouper pour négocier avec Google et Facebook une compensation pour l’utilisation de contenu d’actualité. Les éditeurs bénéficieraient à cette fin d’une exemption limitée des lois antitrust. Le gouvernement fédéral, notez-le, ne fournirait pas aux organes de presse l’argent des contribuables ou n’exigerait pas des entreprises de technologie de leur payer des conditions spécifiées. Ce serait tout simplement de s’écarter du chemin pendant qu’ils concluraient un accord à un niveau plus élevé. Étant donné que le principal objectif du droit antitrust est d’aider les consommateurs en favorisant la concurrence, il est pervers de l’appliquer d’une manière qui aide les mastodontes tout en réduisant la quantité, la qualité et la diversité des offres de nouvelles.

Dans un éditorial du Daily Caller, Mike Davis, fondateur et président du conservateur Internet Accountability Project, exhorte le Congrès à inclure la JCPA dans le catalogue des approches législatives destinées à freiner les abus de Big Tech:

Les partisans de JCPA reconnaissent qu’il ne réduira pas tous les abus. À bien des égards, Google, Facebook et Twitter continueront de servir de gardiens pour la grande majorité du contenu atteignant le peuple américain. À ce titre, ils ont eu la capacité de censurer les informations avec lesquelles ils ne sont pas d’accord. Nous avons vu leur abus d’un pouvoir si impressionnant lors des élections de 2020, lorsqu’ils ont choisi de tuer des reportages légitimes avant que le public n’ait eu la chance de les évaluer. Nous l’avons vu dans la récente interdiction de Twitter de James O’Keefe pour son exposition CNN et Facebook empêchant les Américains de partager une histoire du New York Post – l’un des plus anciens journaux de notre pays – sur la frénésie de dépenses immobilières d’un co-fondateur de BLM. Et en Australie, Facebook a récemment empêché les utilisateurs de partager des articles de presse et a même empêché les autorités de diffuser des messages d’urgence – le tout dans le but de faire pression sur le gouvernement pour qu’il renonce à promulguer une législation similaire à JCPA. Une telle manipulation devrait effrayer tous les Américains, et les législateurs des deux parties devraient réfléchir sérieusement à une législation visant à limiter le pouvoir illimité de Big Tech.

Davis a raison. Le JCPA n’arrêtera pas la censure Big Tech en soi. Mais en coordination avec d’autres mesures antitrust importantes, la JCPA peut commencer à rééquilibrer les échelles entre le peuple et la Big Tech.