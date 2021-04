La lutte pour l’Europe contre le rêve de combattre la Ligue

18/04/2021 à 6h30 CEST

.

La Real Sociedad a un test exigeant contre une Séville émergente dans les derniers jours, qu’elle tentera d’arrêter pour accélérer ses options pour conquérir la cinquième place, qui est son grand objectif après avoir remporté la Copa del Rey.

L’entraîneur réaliste, Imanol Alguacil, a des raisons de sourire car, en raison de blessures, un moment très dangereux est passé au cours duquel il a sauvé les meubles au moins avec deux nuls en Ligue contre l’Athletic et Valence, même si la vérité est que sans Mikel Merino et David Silva, et malgré la récupération des joueurs, l’avenir est incertain pour la dernière ligne droite de la saison.

La Real récupère Jon Guridi après une blessure, avec des options au milieu de terrain, également un Igor Zubeldia, qui se battra avec Aritz Elustondo pour une place en défense dans la formation de départ, et le talentueux Martín Zubimendi, un international U21 qui, comme ci-dessus, le le dernier match a été perdu en raison de l’accumulation de cartes.

De plus, Joseba Zaldua s’est inscrite pour renforcer la défense qui sera désormais reconnaissable et en avant Le Belge Adnan Januzaj demande plus de minutes après avoir été le choc des jours précédents en sortant du banc.

Battre Séville coûtera cher et il n’est pas nécessaire de rappeler une équipe du Real qui n’a pas battu les Andalous depuis trois ans et qui rencontre presque toujours un mur contre les Andalous, à la fois dans la capitale de Séville et à Saint-Sébastien.

Séville de Julen Lopetegui, qui rentre chez lui, alors qu’il s’entraînait comme gardien de but au Real, arrive à Saint-Sébastien à un grand moment, avec deux victoires consécutives (1-0 à l’Atlético de Madrid et 3-4 contre le Celta) et cinq matches de championnat invaincus.

Ces bons résultats, avec 13 points ajoutés sur les 15 derniers et un sixième match de plus sans perdre malgré le fait qu’avec un 2-2 à Dortmund n’a pas empêché leur élimination en huitième de Ligue des champions, ils l’ont placé à la quatrième place. avec 61 points, 14 de plus que son poursuivant immédiat, précisément La Real, et à 6 du leader.

L’entraîneur du Gipuzkoan se concentre sur le suivi match par match et essaie toujours de gagner, mais sans penser plus loin ni aux entreprises mathématiquement possibles, mais, parce qu’elles sont ardues et compliquées, il est peu probable qu’elles se réalisent en raison de l’énorme potentiel des “ grands ” du football national. .

Avant le récent champion de la Coupe en suspens l’année dernière et “l’une des meilleures équipes de LaLiga”, selon Lopetegui, l’entraîneur pourra aligner son bloc habituel, avec Jesús Navas -à Vigo, il a remporté 200 victoires avec Séville en First -, le Français Jules Koundé, le Brésilien Diego Carlos et l’Argentin Marcos Acuña à l’arrière.

L’arrière latéral Sergio Escudero a déjà récupéré, qui a vaincu COVID-19 et est revenu dans le groupe ce samedi, on s’attend à ce que la Jordanie, le Brésilien Fernando et le Croate Rakitic répètent également au milieu de terrain, dans ce cas avec une option pour d’autres joueurs comme Óliver Torres, avec Suso et l’Argentin Ocampos dans un trident offensif qui compléterait le Marocain Youssef En-Nesyri, son meilleur buteur, ou le Néerlandais Luuk de Jong.

Alignements probables

Société réelle: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi, Guridi; Oyarzabal, Isak et Januzaj.

Séville: Prime; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri et Ocampos.

Arbitre: Santiago Jaime Latre (Comité aragonais).

Stade: Reale Arena. (Dimanche 14h00).