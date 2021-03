Des champs de ferme à un million de dollars, des œufs d’émeu, un cas d’arrêt cardiaque et des allégations de conflit d’intérêts affligent maintenant ce qui était autrefois une manne d’achats annuelle de tout ce qui est vieux et merveilleux.

Chaque année, des créateurs de mode, des influenceurs, des designers d’intérieur vedettes et des créateurs de goût bien pensés affluent dans la petite ville de Brimfield, dans le Massachusetts, où un marché aux puces d’antiquités et d’époque de renommée mondiale peut attirer jusqu’à 50000 personnes par semaine. Mais le spectacle, qui a été fondé au début des années 1960 et se produit trois fois au cours de chaque été, semble maintenant pris dans la politique locale – créant une atmosphère dit-elle-dite pleine d’animosité et d’intrigues presque comiques. À l’heure actuelle, son sort reste incertain.

Brimfield, une ville d’environ 4 000 habitants, est trop petite pour avoir un maire ou une infrastructure municipale élaborée. En grande partie rural, il est géré par un conseil municipal appelé le conseil des selectmen, composé de cinq élus locaux qui tiennent des réunions publiques et décident des questions importantes auxquelles sont confrontés les résidents et les entreprises.

Pendant le marché aux puces, les vastes étendues de terres agricoles de Brimfield sont envahies par des tentes affichant un trésor vieux de plusieurs siècles – une étendue de bric-à-brac, de meubles, de vêtements rares et d’objets de collection avec une variété invisible ailleurs aux États-Unis.

«C’est l’un des seuls endroits où vous pouvez apporter une aiguille de phonographe et en obtenir 5 000 $, car il y a quelqu’un qui cherche exactement cette chose. C’est là que les antiquaires apportent leurs objets les plus rares. Nous recevons des gens d’Europe, du Japon, de Thaïlande, d’Australie, de Nouvelle-Zélande – c’est de renommée mondiale. Mes principaux clients depuis des années sont des créateurs de mode », a déclaré Eric Schultz, qui supervise son entreprise familiale, Brimfield Barn.

Mais tous les bibelots étaient absents des retombées du COVID-19, lorsque les trois marchés aux puces de Brimfield 2020 ont été annulés.

Désormais, les opérateurs du marché – dont beaucoup fondent leurs revenus sur l’événement – affirment que le conseil d’administration de la ville prend cela comme un tournant pour réglementer le marché aux puces avant sa saison 2021. Certains prétendent que les nouvelles lois proposées dans la ville sont «un moyen à peine voilé de se débarrasser du marché aux puces», a déclaré Cara Marcoux, propriétaire de Juniper Vintage, qui expose à Brimfield chaque année.

Les dirigeants locaux, cependant, sont catégoriques sur le fait que ce n’est pas vrai et que les allégations sont largement attribuées à la diffusion d’informations erronées sur les réseaux sociaux.

Le marché aux puces d’antiquités de Brimfield – fréquenté par des créateurs d’entreprises telles que Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Bode, New Balance et Maryam Nassir Zadeh et des célébrités de style comme Diane Keaton – est quelque chose comme le Woodstock du shopping vintage. Cela a commencé organiquement comme une sorte d’événement «hippie», où les propriétaires fonciers locaux ouvraient leurs champs et laissaient les antiquaires s’installer, beaucoup d’entre eux campant ou traînant bien après des heures de vente.

Mais comme la plupart des choses de nos jours, en particulier sur le marché de l’occasion, le salon est devenu de plus en plus commercial au fil des ans. En janvier 2020, juste avant la pandémie, Klia Ververidis et son mari ont acheté l’un de ces champs pour 1 million de dollars – la perspective de nouvelles affaires sur le marché des antiquités gonflant l’évaluation globale du terrain.

C’est le sens original de la communauté qui a aspiré Ververidis après avoir été vendeur au salon pendant 12 ans. «C’est mon endroit magique et heureux. J’ai dit à mon mari: «J’adore cet endroit et ces gens le ruinent pour moi. Nous avons travaillé si dur pour acheter le champ; c’était notre grand rêve de diriger ce spectacle et ce n’est que quelques pommes pourries [interfering], » dit-elle.

Avec des tensions élevées à cause d’une année de profits perdus, Ververidis a déclaré que ce n’était pas le bon moment pour les politiciens locaux de Brimfield d’augmenter les frais et les infractions liés au marché aux puces. Plus tôt cette année, le conseil de sélection de la ville a commencé à évaluer les règlements qui décrivent diverses amendes pour les exploitants de marchés aux puces et les vendeurs qui ne respectent pas les règles. Les infractions proposées, telles que le fait de ne pas afficher de licence de vendeur ou de sous-louer un espace dans une tente, entraînent des amendes allant jusqu’à 200 $ pour les récidivistes – certaines étant même sujettes à la révocation de leur licence d’exploitation. La sévérité de ces sanctions est débattue par les fonctionnaires et les opérateurs du marché aux puces.

Lorsqu’ils parlent aux marchands de vintage de la racine de leurs problèmes, un nom continue de circuler: Ryan Olszta. Un jeune policier le jour et des hommes de la ville la nuit, certains disent qu’Olszta est le fer de lance des nouveaux règlements qui, selon eux, entraîneront la disparition de l’émission.

Certains opérateurs de marché aux puces considèrent Olszta comme un méchant local, affirmant qu’il a l’intention d’endommager le marché aux puces et qu’il est moralement et éthiquement compromis dans une mission de pouvoir. La loi de l’État du Massachusetts n’autorise pas les agents de police ou les employés municipaux à siéger à des conseils d’administration communautaires à moins que la ville n’ait une population de moins de 10 000 habitants – une stipulation selon laquelle Brimfield tombe bien en dessous.

Olszta, cependant, a déclaré que les allégations portées contre lui sont totalement fausses et qu’il est une «cible facile.… Je suis dépeint comme le mauvais flic, les gens n’aiment pas la police», a-t-il déclaré.

«Il ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité que je déteste la série et que je veux la voir rétrécir. Ils poussent ce récit selon lequel je suis un agent de police maléfique et avide de pouvoir qui veut détruire la série », a déclaré Olszta, qui dit qu’il apprécie que sa petite ville soit connue internationalement à cause de la puce.

Même avec deux emplois, Olszta trouve encore le temps d’élever des émeus. Comme preuve de bonne foi dans son point de vue sur l’émission, il a déclaré: «J’ai appris à connaître beaucoup de vendeurs et de propriétaires de terrain – beaucoup sont des amis à moi. De temps en temps, les poussins qui n’éclosent pas, je donne des poussins fœtaux et des œufs qui ne se développent pas à quelques marchands de bizarreries.

Ververidis, cependant, considère les règlements proposés par Olszta comme un stratagème pour réduire ses revenus et son mode de vie. «Ce sont des amendes assez lourdes. Je ne pense pas que nous devrions faire cela maintenant », a déclaré Ververidis, qui connaît des difficultés financières après son investissement sur le terrain et un manque de marchés aux puces depuis près d’un an. «J’ai entendu des histoires [lately at the show] de la police confrontant les gens – hurlant, jurant et effrayant les vieilles dames. Cela semble augmenter. J’ai l’impression que beaucoup de gens ont peur de parler; quelques propriétaires de spectacles ont été arrêtés », a-t-elle déclaré à propos de son expérience lors de salons avant la pandémie.

Mais pour Olszta, certains des règlements nouvellement proposés sont une question de sécurité publique. «Certains ont des sanctions plus sévères comme ne pas être à moins de 35 pieds d’une médiane de la chaussée. Cela remonte à 2017, lorsque des vendeurs se sont glissés presque sur le bord de la route et qu’un homme a fait un arrêt cardiaque et est décédé parce que les intervenants ne pouvaient pas passer », a-t-il déclaré.

À la mi-mars, Ververidis et d’autres ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour «sauver» le marché aux puces d’antiquités de Brimfield – déclenchant une dispute entre elle et Olszta et divisant davantage les citadins au cours de l’événement.

«Je ne pense pas que la ville aime le spectacle [anymore]», A déclaré Schultz, qui envisage une action en justice contre la ville et Olszta. «C’est la politique des petites villes. Il y a beaucoup d’argent qui circule et je parie que si vous suivez la piste de l’argent, vous verrez où il va », a-t-il ajouté à propos de la police de la ville, qui, selon lui, est payée en supplément pendant le marché aux puces. (Olszta n’a pas renvoyé de demande de commentaire sur cette allégation.)

Ververidis a déclaré: «Ils ne peuvent pas dire unilatéralement que le spectacle est annulé, mais ils peuvent le blesser de manière constructive avec ces règlements trop contraignants. Elle pense que si les vendeurs reçoivent suffisamment d’amendes ou estiment que le spectacle est trop réglementé par les forces de l’ordre locales, ils cesseront de venir.

Ses émotions et celles des autres vendeurs sont crues, jetant du sel sur une blessure qui était déjà grande ouverte avant la pandémie. L’avènement des friperies en ligne ainsi que le vieillissement de la communauté des antiquaires et la hausse constante des prix du vintage avaient freiné la fréquentation de Brimfield. Certains disent que le trafic au salon a baissé de près de 30% et que les prix y avaient tellement augmenté qu’ils étaient plus à égalité avec les achats dans une boutique organisée à New York plutôt qu’une tente au milieu d’un champ rural.

«Le spectacle est plus petit qu’il ne l’a jamais été. C’est une entreprise difficile à faire carrière. Nous ne voulons pas que la puce aille nulle part, mais nous luttons tous les jours pour maintenir les affaires à flot », a déclaré Marcoux.

Le premier événement de l’année de l’émission devrait débuter le 11 mai, mais son sort reste incertain. Le festival de musique annuel en plein air Tanglewood à Lenox, dans le Massachusetts – à environ une heure de route de Brimfield – a retardé sa saison jusqu’en juillet. Selon Schultz, «ce n’est pas un bon signe» de ce qui attend Brimfield.