La lutte pour survivre et relancer l’industrie du voyage et de l’hôtellerie

Road Jam dans l’Himachal Pradesh après la deuxième vague

Par Aditya Vikram Singh

Nous avons entendu dire que l’hôtellerie a été la plus durement touchée par la pandémie, mais personne ne croit que le pire est encore à venir. Selon les rapports, la deuxième vague a frappé très durement l’industrie. En raison du manque de ressources, de nombreux restaurants et hôtels ont été contraints de fermer leur entreprise. Alors que tout le monde cherchait un renouveau, la deuxième vague est arrivée sous forme de tsunami et a détruit de nombreuses entreprises. Selon des informations récentes, de grands opérateurs hôteliers tels que Hyatt n’ont pas pu survivre et ont dû suspendre temporairement leurs activités en raison d’un manque de moyens financiers. Avec ces informations, nous pouvons estimer l’ampleur de l’impact.

Une fois de plus, le moment est venu pour les gens de chercher des moyens de remettre leur entreprise sur les rails. Les gens se rendent dans leurs lieux de vacances préférés, les frontières sont désormais ouvertes, les restrictions sont levées et il n’est pas nécessaire de présenter des résultats de test RT-PCR négatifs. Mais la question est : qu’avons-nous appris de la deuxième vague ?

Nous allons répéter la même erreur en permettant aux gens de voyager vers leurs destinations préférées sans se faire vacciner. Nous savons tous ce qui s’est passé lors de la deuxième vague et à quelle vitesse le virus s’est propagé dans toute la population. Il n’y a qu’un seul moyen d’arrêter la propagation du coronavirus : la vaccination.

Bien que les opérations aient repris et que le gouvernement ait autorisé les restaurants à fonctionner à 50% de leur capacité, il y a quelques points que nous devons régler avant de commencer afin que toute l’activité hôtelière ne s’arrête pas complètement si la troisième vague arrive. Nous devons prendre les précautions suivantes : –

Les efforts de vaccination doivent être fortement encouragés, car les gens ont besoin de se sentir en sécurité lorsqu’ils voyagent quelque part. Ils devraient être autorisés à se rendre à différents endroits au moins après la première dose. Par ailleurs, il faudrait rendre indispensable l’exhibition de son carnet de vaccination lors de la réservation.

L’hygiène doit être prioritaire et des normes d’hygiène strictes doivent être maintenues. Les pièces, les halls, les cuisines, etc. doivent être correctement désinfectés régulièrement.

Les propriétaires doivent faire vacciner leurs employés le plus tôt possible. Il faudrait rendre nécessaire qu’aucun hôtel ou restaurant ne puisse fonctionner si son personnel n’est pas vacciné. Nous ne pouvons pas mettre en danger la vie des travailleurs ou des visiteurs. Il est essentiel que nous réalisions l’importance de la vie sur les moyens de subsistance.

Le confinement a un impact économique négatif sur les industries du tourisme et de l’hôtellerie. Selon les derniers chiffres, il faudrait au moins un an ou deux pour que l’industrie hôtelière se régénère et reprenne ses activités normales. Par conséquent, le soutien du gouvernement est également requis; ils doivent promouvoir le tourisme domestique et l’hôtellerie. Divers projets devraient être mis en œuvre pour souligner la beauté de l’Inde. Pour maximiser les affaires et compenser facilement les pertes, chaque État doit promouvoir vigoureusement ses industries du tourisme et de l’hôtellerie.

Le tourisme et l’hôtellerie durables devraient être encouragés. Nous devons commencer par comprendre les demandes des touristes et élargir nos opportunités futures.

Nous devons encourager les individus à voyager à l’intérieur du pays pendant au moins un an afin de nous aider à compenser la perte. En échange, nous devons être innovants dans notre approche ; il faut identifier de nouveaux modules métiers qui proposent de nouveaux produits à la carte de la restauration pour les attirer, ou encore il faut regarder certaines zones de l’hôtel qui ont besoin d’être rénovées ou mises à jour.

Les restrictions sur les voyages internationaux offrent à l’entreprise une excellente occasion de promouvoir activement le tourisme intérieur. Cela aidera immédiatement l’industrie hôtelière et touristique à se remettre des pertes et à démontrer le potentiel de l’industrie nationale de l’hôtellerie et du tourisme. S’inspirant de l’environnement géographique de pointe et poussée par des contrôles et une vaccination stricts, l’Inde devrait suivre les nouvelles tendances et voir une forte demande refoulée aider l’industrie à se redresser.

L’annonce de la délivrance gratuite de visas touristiques de 5 lakh est une étape importante du gouvernement qui contribuera à la reprise de l’industrie. Cependant, même si cela aiderait l’industrie à faire face aux pertes, la sécurité restera une préoccupation majeure. Comme la nouvelle variation delta plus soulève des inquiétudes concernant la troisième vague, nous devons nous assurer que ces visas ne sont accordés qu’aux voyageurs entièrement vaccinés, et un test RT-PCR devrait être requis à leur arrivée.

Le gouvernement fournira également un fonds de roulement ou des prêts personnels aux personnes des secteurs du tourisme et de l’hôtellerie afin de s’acquitter de leurs dettes ou de redémarrer les entreprises qui ont été touchées par Covid-19. Cette étape aidera l’industrie, en particulier les hôteliers, à couvrir leurs pertes, car ils doivent tout gérer, du paiement des factures d’électricité à la gestion des salaires, des locations, des paiements bancaires et des dépenses. C’est un pas énorme du gouvernement, et l’industrie s’en félicite.

(L’auteur fait partie du département des communications d’entreprise de la FHRAI, la Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

