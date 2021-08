La lutte serrée pour le titre de la F1 signifie que des réponses urgentes sont nécessaires à l’énigme du calendrier · .

L'”armée orange” de Max Verstappen n’était pas la seule à soupirer de soulagement vendredi soir après que le gouvernement néerlandais a approuvé une capacité de 66% de spectateurs pour le grand prix de Zandvoort prévu début septembre. En fait, l’expiration collective de la F1 pouvait être clairement entendue sur le circuit dans les dunes, après avoir parcouru toute la Manche.

La décision ministérielle, décrite par le directeur sportif de l’événement Jan Lammers comme “le verre aux deux tiers plein”, supprime un casse-tête majeur pour le détenteur des droits commerciaux de la F1, Liberty Media, qui a poussé à accueillir ses 23 courses initialement prévues cette saison, contre toute attente. Les abandons européens à ce stade entraveraient sérieusement cet objectif, avec des effets d’entraînement évidents sur les revenus du sport alors qu’il se prépare à sa « nouvelle ère » 2022.

Pour commencer, insérer une autre course de remplacement idéalement située au milieu d’un triple en-tête réservé par Spa-Francorchamps et Monza s’avérerait pratiquement impossible, en particulier à si court préavis – en fait une fenêtre de trois semaines; le faire une fois que le circuit a voyagé plus loin après la course italienne encore plus. Ainsi, le maintien de la ronde néerlandaise était crucial pour les plans de Liberty.

Dans l’état actuel des choses, ce trio de courses porte la F1 jusqu’à 14 courses sur les 23 prévues dans l’édition actuelle du calendrier de F1 2021, le lieu de la 21e manche restant “à confirmer”.

Le Japon accueillera-t-il la F1 après les Jeux olympiques ? Pourtant, la liste suggère que le quota complet sera exécuté, mais Liberty fait face à des défis considérables – mais pas insurmontables – à cet égard, même si la manche après Monza, à savoir la course de la Russie à Sotchi, semble assurée. Cependant, les choses se compliquent considérablement par la suite : la Turquie forme dos à dos avec la Russie, le Japon est le suivant quinze jours plus tard. Ces deux événements détiennent la clé de l’organisation de 23 courses pour les raisons décrites ci-dessous.

La Turquie figure sur la «liste rouge» du Royaume-Uni, ce qui signifie que tout le personnel de F1 entrant dans le pays depuis la Turquie est tenu de se mettre en quarantaine dans un «hôtel géré» au prix de 2 250 £ pendant 10 jours – qu’il soit entièrement vacciné ou non. Une fois enregistré, il n’y a pas de départ pendant toute la période d’isolement, ce qui est à son tour un désastre pour les équipes.

Cependant, la quarantaine pourrait être évitée si le Japon permet à son grand prix de se dérouler – avec ou sans spectateurs – et accepte le personnel de F1 de Turquie sans leur imposer des exigences de quarantaine strictes. Le Japon figure sur la liste orange du Royaume-Uni, ce qui signifie que le personnel entièrement vacciné n’a besoin de se soumettre qu’à un seul test Covid après son arrivée. Ainsi, les équipages serviraient effectivement la période de 10 jours après la Turquie au Japon.

Cela signifie que le sort de ces grands prix dépend entièrement des autorités japonaises. Une complication supplémentaire est que le matériel des équipes pour la course japonaise voyage traditionnellement par mer, et le temps est déjà extrêmement serré pour les voyages maritimes. L’envoi des divers envois par fret aérien s’avérerait extrêmement coûteux, ce qui réduirait les revenus. Une décision était attendue vers le 10 août, puis repoussée d’une semaine. Toujours rien…

Tout retard supplémentaire pourrait entraîner l’annulation de la visite de la F1 au pays du soleil levant cette année. Mais il y a une autre considération : la course marque la dernière opportunité pour Honda de gagner la course à domicile, et donc la société, la F1 et le gouvernement japonais peuvent retarder toute décision jusqu’au dernier moment – ​​ce qui affecte à son tour la course turque elle-même. un remplacement de facto pour le tour annulé de Singapour.

Analyse: Pourquoi le Qatar pourrait être un ajout surprise au calendrier F1 de cette annéeLa question est de savoir comment procéder : Admettre la défaite et se contenter de moins de 23 courses ou trouver des remplaçants ? Le premier ne ferait pas que battre le cours de l’action FWONK de Liberty, mais quitterait potentiellement le décompte final de la course à la fin de l’adolescence si d’autres événements étaient annulés; La mise en place d’alternatives constitue un cauchemar financier en ce qui concerne les frais d’hébergement de course – et le calendrier tombe à l’automne de l’Europe, ce qui réduit considérablement le choix. Complexe.

Le prochain défi de Liberty est les trois courses dans les Amériques : Austin, Mexico et Sao Paulo. Ces deux derniers sites figurent sur la liste rouge du Royaume-Uni, et bien qu’il existe des doutes généralisés au sein de la F1 quant à la sagesse de courir au Mexique et au Brésil en raison des chiffres COVID, . comprend que les deux promoteurs sont catégoriques que leurs événements se dérouleront comme prévu – que ce soit avec stands pleins ou vides.

Le Circuit des Amériques pourrait, bien entendu, entrer dans la brèche et accueillir deux courses. La F1 a caressé l’idée d’un « Grand Prix du Texas » au COTA – bien qu’une course à Indianapolis ne puisse être exclue. Quoi qu’il en soit, cela ne fait qu’une course supplémentaire et la F1 pourrait se retrouver à court de quatre, à savoir la Turquie, le Japon, le Mexique et le Brésil. Dans ce cas, un deuxième tour américain ne compenserait que partiellement.

Heureusement, cependant, la F1 n’est pas confrontée à de tels problèmes après que les manches des Amériques aient été supprimées par quelque solution que ce soit car au Moyen-Orient, le sport n’a que l’embarras du choix, ayant trois circuits éligibles, à savoir Bahreïn, Qatar et Abu Dhabi, à moins de 500 km les uns des autres et un quatrième (Jeddah) à deux heures d’avion et autant de jours de route.

Les deux derniers devraient accueillir le match de clôture des événements de 2021, tandis que les circuits standard et/ou « extérieurs » de Bahreïn pourraient entrer en brèche. Comme l’a révélé ., le Qatar pourrait faire ses débuts dans le calendrier de la F1, avec la participation de 17% détenue par le fonds souverain du pays dans le groupe VW rendant une course dans l’État riche en gaz attrayante pour les deux parties compte tenu de l’intérêt manifesté par Audi et Porsche. en rejoignant la F1.

Comme indiqué ci-dessus, la F1 pourrait organiser entre 19 et 23 manches cette saison. Le nombre final n’est cependant pas sous le contrôle direct de Liberty mais dans le don de politiciens et de bureaucrates couvrant pas moins de 14 fuseaux horaires.

Une deuxième course COTA pourrait utiliser le nouveau format de « sprint ». Avec (plus ?) la moitié du calendrier, les principaux protagonistes ne savent même pas pour combien de manches se préparer. Temps sans précédent ou non, tout sport de classe mondiale nécessite un paramètre aussi fondamental.

L’année dernière, la réduction du nombre d’événements n’a fait que peu de différence, car la saison a été une partie de plaisir pour Lewis Hamilton et Mercedes dès le début. Étant donné à quel point cette saison est bien préparée – nous pourrions voir notre premier tour de finale décisif depuis cinq ans – il n’est pas difficile d’imaginer les accusations de trucage de course qui sonneraient de la part de l’une ou des deux équipes si la saison devait être interrompue. à ce qu’ils considèrent comme un point gênant.

Quiconque recevra finalement l’argenterie de cette année ne mérite pas de telles insinuations, et il incombe donc aux maîtres du sport de publier un calendrier final et de s’y tenir, qu’il comporte 17 ou 23 événements. En fin de compte, l’incertitude du calendrier ne fait aucune faveur au sport et à ses fans tout en créant une volatilité du marché boursier – ainsi Liberty devrait décider du destin de la F1 en 2021 en luttant pour reprendre le contrôle de son calendrier.

