La machine à buts brésilienne « profite » de Prem au milieu des liens avec la « méga équipe » de Tottenham

L’attaquant de Flamengo Gabriel Barbosa a été lié à un passage en Premier League et a réservé des éloges particuliers à la “méga équipe” Tottenham.

Le joueur de 24 ans est une belle propriété de retour dans son Brésil natal, où il a marqué des buts pour le plaisir. Et cela a déjà alerté un certain nombre de clubs de Premier League, encore inconnus. Mais on pense que la capitale est une destination probable, avec les Spurs et Jambon occidental mentionnés comme prétendants potentiels.

L’international brésilien a une expérience du football européen. Il était dans les livres de l’Inter Milan pendant quatre ans. Mais, ayant signé de Santos à l’été 2016, il n’a pas réussi à faire sa marque.

L’as né à Sao Paulo n’a fait que 10 apparitions dans toutes les compétitions pour les Italiens et un certain nombre de prêts ont suivi. Il a été envoyé à Benfica en août 2017 mais n’a effectué que quatre sorties.

Le club de Serie A l’a rappelé puis l’a immédiatement prêté à Santos. L’attaquant a prospéré dans son pays natal, marquant 27 buts en 53 apparitions.

Il est resté dans la nation sud-américaine mais a changé de club en janvier 2019. Flamengo a obtenu un contrat de prêt d’un an et a été récompensé par 43 buts incroyables en 59 sorties.

Sans surprise, Rubro-Negro a rendu l’accord permanent 12 mois plus tard, avec Barbosa signer un contrat de quatre ans. Et il a continué à trouver le chemin des filets pour les géants du stade Maracana.

L’homme aux 12 sélections brésiliennes a marqué 47 fois en 63 apparitions et est clairement attirer l’attention dans toute l’Europe.

Et, dans une interview avec The Sun, il a avoué qu’il avait des affaires inachevées en Europe.

“J’ai joué mon rôle, je me suis consacré au maximum à l’entraînement, mon cours d’italien, mon adaptation, la nutrition”, a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, quelques années plus tard, je sais que j’aurais pu faire des choses différentes. Mon expérience en Europe a été une histoire très rapide, je me sens toujours frustré.

Barbosa aime la Premier League

Bien que le meilleur travail de Barbosa ait été réalisé au Brésil, il est un fervent adepte du football anglais. Le Sun rapporte qu’il est «sur le radar» de quelques clubs.

Et l’homme surnommé “Gabigol” a dressé une liste de ceux qu’il aime regarder, les Spurs étant particulièrement à son goût.

«Je le regarde encore maintenant. J’aime beaucoup le style de Pep Guardiola à Manchester City, Chelsea a réussi à former une grande équipe avec les mains de Thomas Tuchel”, a-t-il ajouté.

“Liverpool a une équipe très intéressante et un entraîneur fantastique. Tottenham est une méga équipe et j’ai vraiment apprécié la saison de West Ham. Je suis un grand fan de football de Premier League.

