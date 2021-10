La machine à buts d’Arsenal Vivianne Miedema et Lauren Hemp, triple gagnante de la PFA Young Player of the Year de Manchester City, parmi les joueuses prêtes à remporter les demi-finales de la FA Cup féminine

La FA Cup féminine a été une sacrée montagne russe, des buts sans fin aux starlettes inspirantes et maintenant le tournoi a atteint la phase de demi-finale.

Les titulaires de Manchester City accueillent Chelsea à l’Academy Stadium tandis que Brighton se rend à Meadow Park pour affronter Arsenal – les deux devant être des affrontements à succès.

Les demi-finales de la FA Cup féminine Vitality auront lieu le dimanche 31 octobre

Manchester City de Gareth Taylor a remporté trois des quatre dernières FA Cups féminines, Chelsea remportant l’autre.

Et Brighton cherchera son premier titre en FA Cup féminine, tandis que l’Arsenal de Jonas Eidevall a remporté la compétition 14 fois, un record.

Mais qui sont les stars à surveiller dans ce tournoi alléchant ?

Voici les cinq joueurs clés sur lesquels concentrer votre attention avant les demi-finales…

Vivianne Miedema (Arsenal)

Originaire des Pays-Bas, Miedema faisait déjà sensation avant de rejoindre Arsenal en 2017.

Avant de devenir Gunner, 39 clubs différents se sont renseignés sur Miedema avant de signer un contrat de trois ans avec le Bayern Munich.

Miedema volait haut au club allemand où elle a marqué 52 buts en 78 apparitions dans toutes les compétitions et a joué un rôle clé dans la victoire de deux titres de Bundesliga ainsi que dans le titre de meilleure buteuse de la saison 2016-17 de la Ligue des champions.

Après avoir disputé 110 matches avec Arsenal, Miedema a déjà franchi le cap incroyable de marquer son 100e but pour les Gunners lors des éliminatoires de la Women’s Champions League – elle est certainement prolifique !

Non seulement la joueuse de 25 ans s’épanouit dans la position avancée, mais elle pense qu’elle peut également conquérir en jouant en tant que milieu de terrain offensif.

Miedema a déclaré : « Je sais que j’ai mes qualités pour marquer des buts, mais j’aime préparer les gens. J’aime laisser tomber et ramasser le ballon et voir si je peux envoyer quelqu’un au but.

Vivianne Miedema a marqué son 100e but pour Arsenal lors du match de qualification pour la Women’s Champions League Sam Kerr (Chelsea)

L’attaquante australienne Kerr a définitivement fait sa marque dans le monde du football, ayant joué pour cinq clubs avant de rejoindre Chelsea en 2019.

Les Red Stars de Chicago étaient son ancien club où elle est devenue une buteuse reconnue, étant nommée la joueuse la plus utile (MVP) de la NWSL pour 2019 après avoir marqué un record de 19 buts en 23 matchs pour s’assurer un troisième soulier d’or consécutif.

Kerr a choqué les spectateurs de Chelsea en marquant son premier but contre Arsenal pour les Blue’s deux semaines seulement après avoir rejoint le club.

La joueuse de 28 ans a conduit Chelsea à remporter le titre FA WSL 2020-21, marquant 21 buts en 22 matchs et remportant le Soulier d’or, ce qui en a fait la première joueuse à le remporter dans trois ligues différentes.

De nombreux jalons et distinctions individuelles ont été marqués, notamment le fait d’être le premier Australien (homme ou femme) à marquer un triplé lors d’une Coupe du monde et d’être nommé footballeur féminin de l’année 2017 de la Confédération asiatique de football.

L’attaquante talentueuse n’est pas seulement clinique devant le but, elle possède un rythme brut, un toucher mortel et de solides qualités de leadership.

Sam Kerr a remporté le Soulier d’Or dans trois ligues différentes Inessa Kaagman (Brighton)

La professionnelle néerlandaise Inessa Kaagman a déménagé à Brighton & Hove Albion avec 31 apparitions et cinq buts de son ancien club, Everton.

Kaagman a fait bonne impression au cours de son séjour de deux ans avec les Toffees, surtout après avoir remporté le but de la saison à Everton pour la frappe à longue distance exceptionnelle dans le derby du Merseyside.

La joueuse de 25 ans a connu un excellent départ à Brighton puisqu’elle a terminé meilleure buteuse la saison dernière avec huit buts, aidant Albion à terminer à la sixième place, son meilleur résultat en championnat en Super League féminine.

Et la manager de Brighton, Hope Powell, n’a que des éloges à partager pour son merveilleux milieu de terrain.

Powell a déclaré: « Inessa a fait une si grande impression lors de sa première saison, non seulement elle marque des buts, mais elle peut jouer dans une variété de positions et apporte expérience et calme à l’équipe.

« Elle est un excellent modèle pour les jeunes joueurs et nous pensons qu’elle peut avoir un impact encore plus grand avec nous. »

Inessa Kaagman a mené Brighton à la sixième place de la WSL la saison dernière Lauren Hemp (Man City)

Après avoir impressionné lors de ses sorties pour l’équipe GB aux Jeux olympiques de l’été dernier, Lauren Hemp est l’une des ailières exceptionnelles de Manchester City.

Hemp a rejoint son équipe de Manchester en 2018 après avoir marqué neuf buts en 24 apparitions pour l’ancien club de Bristol City.

Elle a été influente pour Man City au cours de la dernière année, remportant le prix du jeune joueur de l’année de la PFA pour la troisième fois de sa carrière pour ses performances la saison dernière.

Ravi d’avoir remporté le prix PFA du jeune joueur de l’année, je n’aurais pas pu le faire sans mes incroyables coéquipiers @ManCity. Merci beaucoup aux joueurs qui ont voté pour moi pic.twitter.com/SmxlpL6zPC – Lauren Hemp (@lauren__hemp) 6 juin 2021

Le chanvre est considéré comme l’une des perspectives les plus excitantes du football féminin anglais, avec son rythme et ses courses de conduite qui en font un cauchemar pour les arrières latéraux.

Kim Little (Arsenal)

Après avoir rejoint Arsenal en provenance du Seattle Reign FC en janvier 2017, Little a effectué un retour dans le club pour lequel elle a joué entre 2008 et 2013.

Le capitaine d’Arsenal a un curriculum vitae incroyablement impressionnant, remportant un total de vingt-deux trophées au cours d’une illustre carrière, atteignant plus de 200 apparitions pour Arsenal en 2020, et est membre du club 100 d’Arsenal.

Avant de se retirer de ses fonctions internationales, la joueuse de 31 ans a marqué 59 buts en 140 apparitions pour l’Écosse et a également aidé son pays natal à se qualifier pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019, leur première apparition en finale mondiale.

Kim Little a remporté le championnat féminin de Premier League lors de son premier passage en 2008-09