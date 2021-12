La machine à buts est fermement dans le collimateur de Klopp, mais Liverpool apprend l’avantage d’une attente de six mois

Des informations au Portugal affirment que Liverpool souhaite signer l’ailier de Porto Luis Diaz dès que possible, mais pourrait attendre l’été en raison des finances impliquées.

Les Reds sont depuis longtemps liés au joueur de 24 ans. Et il a été rapporté plus tôt ce mois-ci que Michael Edwards souhaitait obtenir l’international colombien comme son cadeau d’adieu. Le directeur sportif quittera Anfield à la fin de la saison mais a du travail d’ici là.

Les Merseysiders profitent d’une autre excellente campagne. Ils suivent Manchester City dans la course de Premier League mais sont toujours bien en contact avec les champions.

Cependant, les joueurs vedettes Mohamed Salah et Sadio Mane seront absents pendant la majeure partie du mois de janvier. Le duo sera en service international lors de la Coupe d’Afrique des Nations pour l’Egypte et le Sénégal respectivement.

Par conséquent, Jurgen Klopp pourrait faire avec un peu d’aide dans le département offensif. Et Diaz fait certainement l’affaire, avec un superbe record de buts pour les Dragons.

Il a marqué 12 buts dans l’élite en 15 matches de championnat et 14 dans toutes les compétitions ce trimestre. Il y a eu de nombreux articles dans la presse britannique sur la poursuite de l’homme large par Liverpool.

Mais le journaliste colombien Pipe Sierra s’est rendu sur Twitter (via Sport Witness) pour révéler son point de vue sur la saga. Il a suggéré que les géants du nord-ouest étaient « très intéressés » par l’ailier et souhaitaient le signer « dès que possible ».

Cependant, Porto ne le laissera partir qu’en janvier pour le montant total de sa clause libératoire de 80 millions d’euros. Par conséquent, attendre encore six mois pourrait être une meilleure option.

En effet, le prix de l’ancienne star junior pourrait chuter entre 50 et 60 millions d’euros.

Beaucoup d’intérêt pour l’affaire Diaz

Le laisser jusqu’à l’été prochain est une stratégie risquée car de nombreux clubs tournent en rond. Ses nombres de buts et de passes décisives signifient que l’Atletico Madrid, le Bayern Munich, Chelsea et Everton sont sur l’affaire.

Manchester United est récemment entré en scène, selon un rapport de Fichajes. Et on dit également que Manchester City aimerait le talentueux attaquant.

Mais c’est le lien avec Liverpool qui ne va pas disparaître. Klopp a vu le Sud-Américain de près et personnel lors de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison.

Son équipe a battu les hommes de Sergio Conceicao 5-1 à l’extérieur et 2-0 à domicile. Bien que Porto ait été dominé à deux reprises, Diaz ne s’est fait aucun mal avec quelques performances solides.

Et le tacticien allemand aurait été impressionné par ce dont il a été témoin. S’ils feront un pas dans la nouvelle année, seul le temps nous le dira.

Ce sera une affaire coûteuse mais qui pourrait être bénéfique à long terme.

