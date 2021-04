La machine à compost de cuisine de la start-up de la Colombie-Britannique génère 2,7 millions de dollars en 3 jours de financement participatif

Voici une idée de poubelle qui vaut près de 3 millions de dollars.

Pela, une entreprise basée en Colombie-Britannique qui fabrique des produits durables tels que des étuis de téléphone compostables, s’est tournée vers Indiegogo pour sa dernière invention et pour attirer des milliers de donateurs.

Lomi est un appareil de cuisine qui transforme les restes de nourriture, les boîtes, les bioplastiques et plus en saleté en 24 heures. L’unité fonctionne en appuyant sur un bouton qui met en action la chaleur, l’abrasion et l’oxygène, décomposant le matériau en biomasse fragmentée qui finit par devenir un amendement naturel du sol.

L’entreprise cherche à attirer ceux qui ne composteront pas du tout leurs restes de nourriture, envoyant plus de déchets dans les décharges, ou ceux qui en ont assez des solutions de cuisine actuelles telles que des conteneurs malodorants avec des sacs biodégradables remplis de déchets de jardin suintants.

«Semblable à un lave-vaisselle, notre objectif est que chaque ménage ait un Lomi», a déclaré Matt Bertulli, PDG et co-fondateur de Pela, dans un communiqué de presse.

La campagne Indiegogo lancée mardi cette semaine et vendredi matin avait plus de 8 100 contributeurs. Un objectif de collecte de 50 000 $ avait été brisé et s’élevait à plus de 2,7 millions de dollars avec 28 jours avant la campagne.

Les bailleurs de fonds pourraient acheter un Lomi pour 379 dollars américains et Pela prévoyait d’expédier vers novembre.