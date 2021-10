La machine à expresso vintage qui fait fureur chez Lidl est à nouveau en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La machine à expresso vintage de Lidl faisait fureur et s’est vendue en quelques jours. S’il vous restait l’envie de vous le procurer, profitez-en car il est à nouveau disponible dans un nouveau coloris.

Le style vintage ne se démode jamais et compte de nombreux adeptes. Chez Lidl, ils le savent et lancent de temps en temps leur collection d’appareils rétro, des appareils qui, en plus d’être fonctionnels, sont également idéaux pour décorer la cuisine.

Il y a quelques semaines, la chaîne allemande a mis en vente un nouvel électroménager de style rétro. On parle de la machine à expresso vintage, qui a fait sensation et s’est vendue en quelques jours seulement.

Au vu du grand succès rencontré par ce produit, la machine à expresso rétro est de retour chez Lidl, bien que cette fois il soit disponible dans une nouvelle couleur rose pâle. Le prix est le même que celui du modèle vert, 64,99 euros.

La machine à expresso est le type de machine préféré des amateurs de café, car elle préserve tout l’arôme et les propriétés du café. Sur le marché, nous pouvons trouver d’innombrables modèles pour tous les budgets, Et celui-ci de SilverCrest est d’un bon rapport qualité-prix.

Vous voulez du bon café, et vous le voulez maintenant : les machines à expresso sont une bonne solution pour les plus pressés, mais il en existe de nombreux types. Voyons comment en choisir un, et les meilleurs modèles du marché.

La machine à expresso vintage de Lidl Il a un design de style rétro qui apporte beaucoup de personnalité à votre cuisine. Le boîtier en plastique est de couleur rose pastel et présente des accents chromés sur le cadre avant, les boutons et le bac d’égouttage.

Il a une pompe à pression de 15 bars, une caractéristique qui permet de faire un café avec tout son arôme et une crème parfaite. Son réservoir d’eau amovible a une capacité de 1,2 litre.

Deux filtres sont inclus dans la boîte avec lesquels il est possible de préparer une ou deux tasses de café. De plus, il est également équipé de un mousseur à lait en aluminium et inox, un accessoire idéal pour préparer les meilleures recettes de café au lait.

Dépêchez-vous si vous voulez acheter cette machine à expresso rétro avant qu’elle ne soit épuisée. S’il n’y a plus de stocks, ne vous inquiétez pas car Sur Amazon, vous avez d’autres alternatives à bon prix :

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Si vous n’êtes pas convaincu par l’une de ces alternatives, vous pouvez également attendre que la machine à expresso vintage SilverCrest soit à nouveau en vente.

Profitez de l’anniversaire de Lidl pour économiser sur les frais de livraison. Pour les commandes supérieures à 50 euros que vous effectuez jusqu’au 27 octobre, entrez le code « ANIVERSARIOLIDL » (sans les guillemets) et les frais de port seront déduits.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.