La machine à succès de Creedence Clearwater Revival

Usine de Cosmo, Creedence Clearwater RevivalLe cinquième album studio de est sorti le 16 juillet 1970, sept mois seulement après Willy & The Poor Boys. Leur quatrième album n’a atteint que la troisième place des charts Billboard, quelques mois seulement après Green River, qui a dominé les charts.

Les attentes étaient élevées et il y avait sans aucun doute un sentiment d’appréhension à la fois de la part du groupe et de leur maison de disques : serait-ce un retour au sommet pour un groupe qui avait eu autant de succès sur le Hot 100 ? Il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Cosmo’s Factory a dominé les charts américains pendant neuf semaines consécutives, commençant la semaine commençant le 22 août 1970.

Au Royaume-Uni, Cosmo’s Factory a également la particularité d’être le seul des albums du groupe à figurer dans le top 10. Il est entré dans les charts au n°1, remplaçant The Moody Blues, A Question of Balance.

Le nom inhabituel de l’album vient d’un entrepôt de Berkeley, en Californie, dans lequel CCR répétait à ses débuts. Ils l’ont surnommé “L’Usine”. John Fogerty a fait jouer le batteur Doug « Cosmo » Clifford là-bas pratiquement tous les jours… d’où Cosmo’s Factory.

La pratique a porté ses fruits, car Cosmo’s Factory était pratiquement un album à succès. Il y a l’interprétation désormais classique de CCR de “I Heard It Through The Grapevine” que la radio FM a adoptée, malgré une durée de plus de 11 minutes. Le CCR s’est également attaqué à « My Baby Left Me » de Big Boy Arthur Crudup, qui Elvis Presley avait également couvert dans les années 1950. De la même époque est une reprise de de Roy Orbison “Ooby Dooby” qu’il avait enregistré pour Sun Records.

L’album, dans l’ensemble, est un mélange enivrant de R&B, de soul et de Motown, de musique country, de psychédélisme, de rockabilly et de rock’n’roll classique qui s’unissent pour créer la bande originale du rock des marais. « Run Through The Jungle », l’un des morceaux les plus remarquables, était l’enregistrement CCR préféré de Tom Fogerty, « C’est comme un petit film en soi avec tous les effets sonores. Il ne change jamais de clé, mais il retient votre intérêt tout le temps. C’est comme le rêve d’un musicien. Il ne change jamais de clé, mais vous obtenez l’illusion que c’est le cas.

Dans leur critique de l’album lors de sa sortie, Rolling Stone a déclaré: «Il devrait être évident maintenant que Creedence Clearwater Revival est un grand groupe de rock and roll. Cosmo’s Factory, le cinquième album du groupe, en est une autre bonne raison. C’est exactement ce que nous ressentons à ce sujet.

