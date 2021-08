La machine clone Xiaomi lance une imitation de tablette qui a littéralement iPad Pro dans le nom

in

Le matériel iPad Pro actuel d’Apple est remarquablement solide, mais la machine Xerox qu’est Xiaomi pense qu’elle peut surpasser l’iPad par rapport à l’iPad. Mis à part le prix étonnamment bon marché, Xiaomi a quelques bonnes idées sur la façon de fabriquer un iPad…

Euxje Pad 5 Pro, que vous ne pouvez pas épeler sans dire iPad Pro, arbore un écran de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et Ars Technica décrit la puce Snapdragon à l’intérieur comme relativement haut de gamme.

Xiaomi parvient à emballer huit haut-parleurs dans l’empreinte d’un iPad Pro, et la tablette dispose même d’une reconnaissance d’empreintes digitales de style Touch ID sur le bouton d’alimentation. Vous ne pouvez pas trouver un iPad avec 8 Go de RAM et Touch ID dans la gamme Apple !

Mi Pad 5 Pro dispose également d’un système innovant pour attacher et charger un stylet numérique. Arrêtez-moi si vous avez déjà vu celui-ci. Xiaomi utilise une nouvelle approche qui consiste à accrocher magnétiquement un appareil de style stylo sur le côté horizontal de la tablette. Mais bon, il vient en noir !

Xiaomi n’a pas réussi à répondre à la préoccupation que les utilisateurs expérimentés d’iPad Pro expriment le plus. Bien qu’il ait pris le modèle de l’iPad Pro comme point de départ, le Mi Pad 5 Pro dispose d’une caméra selfie à orientation portrait qui est mal positionnée au centre gauche lorsqu’elle est connectée à un clavier.

Je suppose que Mi Pad 5 Pro ne s’attaque pas à la fonction Center Stage d’Apple puisqu’il exécute Android, un système d’exploitation sans grand succès dans les tablettes, mais c’est une offre pour moins de 400 $. Le seul hic, pour l’instant, c’est qu’il est exclusif à la Chine pour l’instant, et ce n’est certainement pas non plus un iPad.

