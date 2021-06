La machine qui arrivera bientôt et promet de la bière ultra-froide en seulement 30 secondes

Il y a des boissons vraiment froides. Et c’est le cas de la bière. Chill C’est pour bientôt, la machine qui promet bière ultra froide en seulement 30 secondes pour le prendre instantanément. Voyons en quoi consiste cette invention.

Chill It est devenu viral sur les réseaux depuis que ses inventeurs Santiago Schmidt, Marcos Condomí Alcorta, Nicolás Kölliker Drers, Pablo Esteban Di Lorenzo et Luciano Cismondi l’ont fait connaître et ils veulent tous la machine qu’ils ont imaginée.

Les cinq gars ont travaillé pour pouvoir prendre ce boisson fraîche à température ambiante après avoir eu, à deux, cette idée de projet de fin d’année pour une matière universitaire. Et les choses semblent s’être bien passées.

Le développement du produit est venu grâce à l’aide du reste de l’équipe qui sont des ingénieurs. L’idée de base était de créer une machine pour refroidir des canettes en 20-30 secondes et des bouteilles de soda d’un litre et demi en moins d’une minute. Mais ils ont réussi à le faire même avec moins de temps.

Économie d’énergie et conception

Ce groupe d’inventeurs argentins fera parler et leurs projets sont basés sur des concepts vraiment bien définis comme la vitesse, avec la technologie la plus rapide du marché, pour satisfaire des clients de plus en plus exigeants. Économies d’énergie, car ils font une technologie capable de réduire la consommation d’énergie à des limites impensables.

Avec IoT ou connectivité sur place ; convivial, avec un design intuitif et convivial. Adapté à tout utilisateur et besoin; économique, avec une technologie de pointe à un prix très compétitif ; Oui conscience spatiale pour optimiser les performances spatiales, une de nos priorités.

Pour créer cette machine, ils ont appliqué les principes vus ci-dessus et utilisé les bons matériaux dans un système basé sur le matériel. Pour cette raison, tout changement est vraiment compliqué.

Une de ses caractéristiques est qu’il ne fonctionne pas à l’électricité et pour cette raison, avec cette machine nous pouvons économiser plus de 60% d’énergie.

Son fonctionnement est inconnu

En plus des réseaux, les garçons inventeurs de la machine qui promet de la bière ultra-froide en seulement 30 secondes ont visité El Hormiguero, sur Antena 3, et ont expliqué qu’elle pourra bientôt être vendue, ils ont mis date l’année prochaine en 2020, car il y a déjà des entreprises intéressées par ce projet. Bien qu’ils n’aient pas expliqué comment cela fonctionne car c’est un secret.